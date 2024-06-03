https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html

Американский авианосец поработал в интересах Москвы

Американский авианосец поработал в интересах Москвы - РИА Новости, 03.06.2024

Американский авианосец поработал в интересах Москвы

В удивительно маленьком мире мы сегодня живем. Несколько взрывов на Далеком Юге немедленно отзываются на Крайнем Севере, вызывают бурление эмоций на Диком... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:00

2024-06-03T08:00

2024-06-03T08:00

аналитика

красное море

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В удивительно маленьком мире мы сегодня живем. Несколько взрывов на Далеком Юге немедленно отзываются на Крайнем Севере, вызывают бурление эмоций на Диком Западе и чувство глубокого удовлетворения в Москве.Далекий Юг — это Красное море, то самое, где отечественный турист занимается снорклингом и дайвингом, только самая южная его часть, в районе Йемена. Там на берегу, наподобие былинного Соловья-разбойника, сидят йеменские хуситы и обстреливают западные корабли. Каждый раз у них получается все лучше. В последний день весны хуситы ударили баллистическими и крылатыми ракетами ни много ни мало по американскому атомному авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" — и, по их словам, попали."Прекраснейший пятизвездочный авианосец", как называют его американцы, был спущен на воду в 1977 году и обошелся американской казне больше чем в пять миллиардов долларов в пересчете на нынешние цены. Запланированный срок его службы — 50 лет, сейчас его планируют продлить. Ну это в том случае, если "Могучий Айк" вообще доживет до своего юбилея. Существование "Айка" (без учета обслуживания 90 самолетов) стоит американской казне почти 800 миллионов долларов в год. Сейчас он находится в Красном море во главе авианосной группировки, и самолеты, взлетающие с его палубы, наносят удары по территории Йемена.Официально "Дуайт Эйзенхауэр" считается неуязвимым. Новости об обстреле хуситов были восприняты в США с негодованием — это, мол, фейк. Но йеменские партизаны не читают западных газет, поэтому не прошло и суток, как они вдарили по авианосцу еще раз — ракетами и беспилотниками. Одновременно был обстрелян американский эсминец. Заодно прилетело нескольким коммерческим кораблям под флагом Израиля.На родине "Айка" по этому поводу сурово промолчали. Признать, что краса и гордость авианосного флота США находится под обстрелом партизан и не знает, что ему противопоставить? Да как такое возможно?Западные СМИ выдают ту же реакцию, что и в феврале, когда хуситы ударили по британскому сухогрузу Rubymar. Две недели пропагандисты бились в истерике: да они не могли, да они не попали, да это все вранье. А потом, уже после эвакуации команды, пришлось признать очевидное — Rubymar утонул.Однако замолчать тот факт, что движение западных кораблей — и военных, и коммерческих — по Красному морю практически парализовано, уже невозможно. Только в Норвегии цены на страхование судов за последний год взлетели в сто раз. Сумасшедший рост цен на доставку разгоняет цены на импорт в странах Запада. В ответ американские и британские военные корабли обстреливают Йемен, но, когда там гибнут гражданские, хуситы начинают с еще большей силой лупить по западным кораблям. Колесо генотьбы раскрутилось по полной.И вот на родине "Дуайта Эйзенхауэра" начали крутить глобус в судорожных попытках найти безопасную альтернативу Красному морю в качестве торгового пути. И — бинго! — на самой верхушке глобуса такой проход обнаружился. Oh, yes, это же "Арктические торговые пути" — так они называют наш Северный морской путь. Он заметно короче южного прохода через Красное море из Европы в Азию: 7300 морских миль против 11 200 и 20 суток в дороге против 33-х.Но вот незадача: в американском издании Foreign Policy тонко подметили, что Севморпуть проходит вдоль территории России, а СССР начал создавать его инфраструктуру еще в 1930-е. Это значит, западникам придется платить русским за транзит, потом, если с судном что-то произойдет в сложной ледовой обстановке, надо просить у русских помощи и за нее тоже платить. Порты и стоянки вдоль Севморпути также находятся на территории России. И если к 2030 году движение по Севморпути станет круглогодичным — по прогнозам, так и выходит, — то в распоряжении Москвы окажется кратчайший, безопаснейший и невероятно прибыльный путь из варяг в греки — то есть из Европы в Азию.Противопоставить этому американцам и их вассалам нечего, против них тут играет сама география. Им попросту негде ставить свои военные базы, да и флот ледоколов у них несопоставим с российским.Американцы надеются (статья в Foreign Policy неуклюже на это намекает), что какие-то неразрешимые противоречия по Севморпути возникнут у России с Китаем. Китайские товарищи действительно хорошо умеют торговаться и отстаивать свои бизнес-интересы, однако как раз по этому вопросу любое обострение для них будет невыгодно.Дело в том, что главная угроза экономической (и не только) войны США против КНР — это отрубить Пекину морские торговые пути — от Тайваньского пролива до Суэцкого канала. И если Вашингтон эту угрозу осуществит, то единственным путем, по которому Китай сможет получать любой импорт — от сои до патронов, от свинины до снарядов, — останется именно Севморпуть. В этом его главное стратегическое значение в будущих геополитических раскладах.Военное значение этого региона та же Foreign Policy подчеркнула еще три года назад: "Арктика предоставляет России самую лучшую возможность для расширения своего международного влияния, оставаясь ключевым стратегическим регионом, где эта страна имеет неоспоримое военное превосходство над своими соперниками из НАТО".Вот так отзываются во всех концах света проблемы "Могучего Айка" в Красном море. Его хозяевам пора подучить географию — она сильнее любых политических интриг.

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https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html

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