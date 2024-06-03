Рейтинг@Mail.ru
Американский авианосец поработал в интересах Москвы - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html
Американский авианосец поработал в интересах Москвы
Американский авианосец поработал в интересах Москвы - РИА Новости, 03.06.2024
Американский авианосец поработал в интересах Москвы
В удивительно маленьком мире мы сегодня живем. Несколько взрывов на Далеком Юге немедленно отзываются на Крайнем Севере, вызывают бурление эмоций на Диком... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:00
2024-06-03T08:00
аналитика
красное море
россия
москва
дуайт эйзенхауэр
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1950053997_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_56b7fa26e73a6a0c89199eeb44120ee1.jpg
В удивительно маленьком мире мы сегодня живем. Несколько взрывов на Далеком Юге немедленно отзываются на Крайнем Севере, вызывают бурление эмоций на Диком Западе и чувство глубокого удовлетворения в Москве.Далекий Юг — это Красное море, то самое, где отечественный турист занимается снорклингом и дайвингом, только самая южная его часть, в районе Йемена. Там на берегу, наподобие былинного Соловья-разбойника, сидят йеменские хуситы и обстреливают западные корабли. Каждый раз у них получается все лучше. В последний день весны хуситы ударили баллистическими и крылатыми ракетами ни много ни мало по американскому атомному авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" — и, по их словам, попали."Прекраснейший пятизвездочный авианосец", как называют его американцы, был спущен на воду в 1977 году и обошелся американской казне больше чем в пять миллиардов долларов в пересчете на нынешние цены. Запланированный срок его службы — 50 лет, сейчас его планируют продлить. Ну это в том случае, если "Могучий Айк" вообще доживет до своего юбилея. Существование "Айка" (без учета обслуживания 90 самолетов) стоит американской казне почти 800 миллионов долларов в год. Сейчас он находится в Красном море во главе авианосной группировки, и самолеты, взлетающие с его палубы, наносят удары по территории Йемена.Официально "Дуайт Эйзенхауэр" считается неуязвимым. Новости об обстреле хуситов были восприняты в США с негодованием — это, мол, фейк. Но йеменские партизаны не читают западных газет, поэтому не прошло и суток, как они вдарили по авианосцу еще раз — ракетами и беспилотниками. Одновременно был обстрелян американский эсминец. Заодно прилетело нескольким коммерческим кораблям под флагом Израиля.На родине "Айка" по этому поводу сурово промолчали. Признать, что краса и гордость авианосного флота США находится под обстрелом партизан и не знает, что ему противопоставить? Да как такое возможно?Западные СМИ выдают ту же реакцию, что и в феврале, когда хуситы ударили по британскому сухогрузу Rubymar. Две недели пропагандисты бились в истерике: да они не могли, да они не попали, да это все вранье. А потом, уже после эвакуации команды, пришлось признать очевидное — Rubymar утонул.Однако замолчать тот факт, что движение западных кораблей — и военных, и коммерческих — по Красному морю практически парализовано, уже невозможно. Только в Норвегии цены на страхование судов за последний год взлетели в сто раз. Сумасшедший рост цен на доставку разгоняет цены на импорт в странах Запада. В ответ американские и британские военные корабли обстреливают Йемен, но, когда там гибнут гражданские, хуситы начинают с еще большей силой лупить по западным кораблям. Колесо генотьбы раскрутилось по полной.И вот на родине "Дуайта Эйзенхауэра" начали крутить глобус в судорожных попытках найти безопасную альтернативу Красному морю в качестве торгового пути. И — бинго! — на самой верхушке глобуса такой проход обнаружился. Oh, yes, это же "Арктические торговые пути" — так они называют наш Северный морской путь. Он заметно короче южного прохода через Красное море из Европы в Азию: 7300 морских миль против 11 200 и 20 суток в дороге против 33-х.Но вот незадача: в американском издании Foreign Policy тонко подметили, что Севморпуть проходит вдоль территории России, а СССР начал создавать его инфраструктуру еще в 1930-е. Это значит, западникам придется платить русским за транзит, потом, если с судном что-то произойдет в сложной ледовой обстановке, надо просить у русских помощи и за нее тоже платить. Порты и стоянки вдоль Севморпути также находятся на территории России. И если к 2030 году движение по Севморпути станет круглогодичным — по прогнозам, так и выходит, — то в распоряжении Москвы окажется кратчайший, безопаснейший и невероятно прибыльный путь из варяг в греки — то есть из Европы в Азию.Противопоставить этому американцам и их вассалам нечего, против них тут играет сама география. Им попросту негде ставить свои военные базы, да и флот ледоколов у них несопоставим с российским.Американцы надеются (статья в Foreign Policy неуклюже на это намекает), что какие-то неразрешимые противоречия по Севморпути возникнут у России с Китаем. Китайские товарищи действительно хорошо умеют торговаться и отстаивать свои бизнес-интересы, однако как раз по этому вопросу любое обострение для них будет невыгодно.Дело в том, что главная угроза экономической (и не только) войны США против КНР — это отрубить Пекину морские торговые пути — от Тайваньского пролива до Суэцкого канала. И если Вашингтон эту угрозу осуществит, то единственным путем, по которому Китай сможет получать любой импорт — от сои до патронов, от свинины до снарядов, — останется именно Севморпуть. В этом его главное стратегическое значение в будущих геополитических раскладах.Военное значение этого региона та же Foreign Policy подчеркнула еще три года назад: "Арктика предоставляет России самую лучшую возможность для расширения своего международного влияния, оставаясь ключевым стратегическим регионом, где эта страна имеет неоспоримое военное превосходство над своими соперниками из НАТО".Вот так отзываются во всех концах света проблемы "Могучего Айка" в Красном море. Его хозяевам пора подучить географию — она сильнее любых политических интриг.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html
красное море
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1950053997_166:0:1114:711_1920x0_80_0_0_adc1f7940a59d6a11e5af5b829221a4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, красное море, россия, москва, дуайт эйзенхауэр, нато, в мире
Аналитика, Красное море, Россия, Москва, Дуайт Эйзенхауэр, НАТО, В мире

Американский авианосец поработал в интересах Москвы

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
В удивительно маленьком мире мы сегодня живем. Несколько взрывов на Далеком Юге немедленно отзываются на Крайнем Севере, вызывают бурление эмоций на Диком Западе и чувство глубокого удовлетворения в Москве.
Далекий Юг — это Красное море, то самое, где отечественный турист занимается снорклингом и дайвингом, только самая южная его часть, в районе Йемена. Там на берегу, наподобие былинного Соловья-разбойника, сидят йеменские хуситы и обстреливают западные корабли. Каждый раз у них получается все лучше. В последний день весны хуситы ударили баллистическими и крылатыми ракетами ни много ни мало по американскому атомному авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" — и, по их словам, попали.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января, 16:13
"Прекраснейший пятизвездочный авианосец", как называют его американцы, был спущен на воду в 1977 году и обошелся американской казне больше чем в пять миллиардов долларов в пересчете на нынешние цены. Запланированный срок его службы — 50 лет, сейчас его планируют продлить. Ну это в том случае, если "Могучий Айк" вообще доживет до своего юбилея. Существование "Айка" (без учета обслуживания 90 самолетов) стоит американской казне почти 800 миллионов долларов в год. Сейчас он находится в Красном море во главе авианосной группировки, и самолеты, взлетающие с его палубы, наносят удары по территории Йемена.
Официально "Дуайт Эйзенхауэр" считается неуязвимым. Новости об обстреле хуситов были восприняты в США с негодованием — это, мол, фейк. Но йеменские партизаны не читают западных газет, поэтому не прошло и суток, как они вдарили по авианосцу еще раз — ракетами и беспилотниками. Одновременно был обстрелян американский эсминец. Заодно прилетело нескольким коммерческим кораблям под флагом Израиля.
На родине "Айка" по этому поводу сурово промолчали. Признать, что краса и гордость авианосного флота США находится под обстрелом партизан и не знает, что ему противопоставить? Да как такое возможно?
Изображение сгенерировано ИИ
США отобрали у Израиля самое ценное
10 апреля, 08:00
Западные СМИ выдают ту же реакцию, что и в феврале, когда хуситы ударили по британскому сухогрузу Rubymar. Две недели пропагандисты бились в истерике: да они не могли, да они не попали, да это все вранье. А потом, уже после эвакуации команды, пришлось признать очевидное — Rubymar утонул.
Однако замолчать тот факт, что движение западных кораблей — и военных, и коммерческих — по Красному морю практически парализовано, уже невозможно. Только в Норвегии цены на страхование судов за последний год взлетели в сто раз. Сумасшедший рост цен на доставку разгоняет цены на импорт в странах Запада. В ответ американские и британские военные корабли обстреливают Йемен, но, когда там гибнут гражданские, хуситы начинают с еще большей силой лупить по западным кораблям. Колесо генотьбы раскрутилось по полной.
И вот на родине "Дуайта Эйзенхауэра" начали крутить глобус в судорожных попытках найти безопасную альтернативу Красному морю в качестве торгового пути. И — бинго! — на самой верхушке глобуса такой проход обнаружился. Oh, yes, это же "Арктические торговые пути" — так они называют наш Северный морской путь. Он заметно короче южного прохода через Красное море из Европы в Азию: 7300 морских миль против 11 200 и 20 суток в дороге против 33-х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Штаты душат свою последнюю надежду
26 мая, 08:00
Но вот незадача: в американском издании Foreign Policy тонко подметили, что Севморпуть проходит вдоль территории России, а СССР начал создавать его инфраструктуру еще в 1930-е. Это значит, западникам придется платить русским за транзит, потом, если с судном что-то произойдет в сложной ледовой обстановке, надо просить у русских помощи и за нее тоже платить. Порты и стоянки вдоль Севморпути также находятся на территории России. И если к 2030 году движение по Севморпути станет круглогодичным — по прогнозам, так и выходит, — то в распоряжении Москвы окажется кратчайший, безопаснейший и невероятно прибыльный путь из варяг в греки — то есть из Европы в Азию.
Противопоставить этому американцам и их вассалам нечего, против них тут играет сама география. Им попросту негде ставить свои военные базы, да и флот ледоколов у них несопоставим с российским.
Американцы надеются (статья в Foreign Policy неуклюже на это намекает), что какие-то неразрешимые противоречия по Севморпути возникнут у России с Китаем. Китайские товарищи действительно хорошо умеют торговаться и отстаивать свои бизнес-интересы, однако как раз по этому вопросу любое обострение для них будет невыгодно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Европа не может себе позволить потерять Китай
5 мая, 08:00
Дело в том, что главная угроза экономической (и не только) войны США против КНР — это отрубить Пекину морские торговые пути — от Тайваньского пролива до Суэцкого канала. И если Вашингтон эту угрозу осуществит, то единственным путем, по которому Китай сможет получать любой импорт — от сои до патронов, от свинины до снарядов, — останется именно Севморпуть. В этом его главное стратегическое значение в будущих геополитических раскладах.
Военное значение этого региона та же Foreign Policy подчеркнула еще три года назад: "Арктика предоставляет России самую лучшую возможность для расширения своего международного влияния, оставаясь ключевым стратегическим регионом, где эта страна имеет неоспоримое военное превосходство над своими соперниками из НАТО".
Вот так отзываются во всех концах света проблемы "Могучего Айка" в Красном море. Его хозяевам пора подучить географию — она сильнее любых политических интриг.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена
31 мая, 13:57
 
АналитикаКрасное мореРоссияМоскваДуайт ЭйзенхауэрНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала