Хуситы нанесли ракетные удары по американскому авианосцу в Красном море
Хуситы из атаковали авианосец США Dwight Eisenhower в Красном море
© AP Photo / U.S. Navy/Information Technician Second Class Ruskin NavalАмериканский авианосец "Эйзенхауэр"
© AP Photo / U.S. Navy/Information Technician Second Class Ruskin Naval
Американский авианосец "Эйзенхауэр". Архивное фото
ДОХА, 31 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Йемена ударили по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море в ответ на атаку со стороны США и Великобритании, сообщил РИА Новости член политбюро правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад.
"Ответом на обстрел американской и британской авиацией некоторых городов и гражданских объектов в Йемене, что унесло жизни и привело к ранению более 58 человек, большинство из которых были мирными жителями, стал удар по авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море большим числом баллистических, крылатых ракет и беспилотников", — заявил собеседник агентства.
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Хузам аль-Асад подчеркнул, что удары по американским, британским и израильским целям будут продолжаться, исходя из "права на ответ, гарантированного Йемену, а также в рамках поддержки" их "народа в секторе Газа".
В пятницу военный представитель страны Яхья Сариа заявил, что число погибших после атаки военной авиации США и Великобритании по гражданским объектам в городе Ходейда на западе Йемена выросло до 16 человек, более 40 получили ранения, разрушены здания радиостанции и береговой охраны в порту, пострадали несколько торговых судов.
Кроме того, два удара пришлись по домам покойного президента страны Али Абдаллы Салеха и бывшего президента Али Мохсена аль-Ахмара.
Интенсивные обстрелы Йемена начались после выступления лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси, который сообщил о проведении ими с ноября прошлого года атак против 129 американских, британских и израильских судов в Красном, Аравийском, Средиземном морях и Индийском океане.
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Ситуация в Йемене
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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