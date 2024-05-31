Рейтинг@Mail.ru
Хуситы нанесли ракетные удары по американскому авианосцу в Красном море - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 31.05.2024 (обновлено: 16:51 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/udary-1949691295.html
Хуситы нанесли ракетные удары по американскому авианосцу в Красном море
Хуситы нанесли ракетные удары по американскому авианосцу в Красном море - РИА Новости, 31.05.2024
Хуситы нанесли ракетные удары по американскому авианосцу в Красном море
Вооруженные силы Йемена ударили по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море в ответ на атаку со стороны США и Великобритании, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:08
2024-05-31T16:51
в мире
сша
красное море
йемен
ансар алла
великобритания
военная операция сша и британии в йемене
али абдалла салех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949721982_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58f72a9ada28904bbd1e8eab3bb3053c.jpg
ДОХА, 31 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Йемена ударили по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море в ответ на атаку со стороны США и Великобритании, сообщил РИА Новости член политбюро правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад."Ответом на обстрел американской и британской авиацией некоторых городов и гражданских объектов в Йемене, что унесло жизни и привело к ранению более 58 человек, большинство из которых были мирными жителями, стал удар по авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море большим числом баллистических, крылатых ракет и беспилотников", — заявил собеседник агентства.Хузам аль-Асад подчеркнул, что удары по американским, британским и израильским целям будут продолжаться, исходя из "права на ответ, гарантированного Йемену, а также в рамках поддержки" их "народа в секторе Газа".В пятницу военный представитель страны Яхья Сариа заявил, что число погибших после атаки военной авиации США и Великобритании по гражданским объектам в городе Ходейда на западе Йемена выросло до 16 человек, более 40 получили ранения, разрушены здания радиостанции и береговой охраны в порту, пострадали несколько торговых судов.Кроме того, два удара пришлись по домам покойного президента страны Али Абдаллы Салеха и бывшего президента Али Мохсена аль-Ахмара.Интенсивные обстрелы Йемена начались после выступления лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси, который сообщил о проведении ими с ноября прошлого года атак против 129 американских, британских и израильских судов в Красном, Аравийском, Средиземном морях и Индийском океане.Ситуация в ЙеменеДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240430/khusity-1943091385.html
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
сша
красное море
йемен
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949721982_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_752a973001ddc00b3ad2c89fb4e9b788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, красное море, йемен, ансар алла, великобритания, военная операция сша и британии в йемене, али абдалла салех
В мире, США, Красное море, Йемен, Ансар Алла, Великобритания, Военная операция США и Британии в Йемене, Али Абдалла Салех
Хуситы нанесли ракетные удары по американскому авианосцу в Красном море

Хуситы из атаковали авианосец США Dwight Eisenhower в Красном море

© AP Photo / U.S. Navy/Information Technician Second Class Ruskin NavalАмериканский авианосец "Эйзенхауэр"
Американский авианосец Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / U.S. Navy/Information Technician Second Class Ruskin Naval
Американский авианосец "Эйзенхауэр". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 31 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Йемена ударили по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море в ответ на атаку со стороны США и Великобритании, сообщил РИА Новости член политбюро правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад.
"Ответом на обстрел американской и британской авиацией некоторых городов и гражданских объектов в Йемене, что унесло жизни и привело к ранению более 58 человек, большинство из которых были мирными жителями, стал удар по авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море большим числом баллистических, крылатых ракет и беспилотников", — заявил собеседник агентства.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Хуситы атаковали два американских эсминца
30 апреля, 00:36
Хузам аль-Асад подчеркнул, что удары по американским, британским и израильским целям будут продолжаться, исходя из "права на ответ, гарантированного Йемену, а также в рамках поддержки" их "народа в секторе Газа".
В пятницу военный представитель страны Яхья Сариа заявил, что число погибших после атаки военной авиации США и Великобритании по гражданским объектам в городе Ходейда на западе Йемена выросло до 16 человек, более 40 получили ранения, разрушены здания радиостанции и береговой охраны в порту, пострадали несколько торговых судов.
Кроме того, два удара пришлись по домам покойного президента страны Али Абдаллы Салеха и бывшего президента Али Мохсена аль-Ахмара.
Интенсивные обстрелы Йемена начались после выступления лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси, который сообщил о проведении ими с ноября прошлого года атак против 129 американских, британских и израильских судов в Красном, Аравийском, Средиземном морях и Индийском океане.
Йеменская береговая охрана от группировки хуситов патрулирует море - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
У Йемена появилось абсолютное оружие
6 февраля, 08:00

Ситуация в Йемене

Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января, 16:13
 
В миреСШАКрасное мореЙеменАнсар АллаВеликобританияВоенная операция США и Британии в ЙеменеАли Абдалла Салех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала