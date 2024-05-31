https://ria.ru/20240531/udary-1949691295.html

Хуситы нанесли ракетные удары по американскому авианосцу в Красном море

Хуситы нанесли ракетные удары по американскому авианосцу в Красном море - РИА Новости, 31.05.2024

Хуситы нанесли ракетные удары по американскому авианосцу в Красном море

Вооруженные силы Йемена ударили по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море в ответ на атаку со стороны США и Великобритании, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:08

2024-05-31T15:08

2024-05-31T16:51

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красное море

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ансар алла

великобритания

военная операция сша и британии в йемене

али абдалла салех

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ДОХА, 31 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Йемена ударили по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море в ответ на атаку со стороны США и Великобритании, сообщил РИА Новости член политбюро правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад."Ответом на обстрел американской и британской авиацией некоторых городов и гражданских объектов в Йемене, что унесло жизни и привело к ранению более 58 человек, большинство из которых были мирными жителями, стал удар по авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море большим числом баллистических, крылатых ракет и беспилотников", — заявил собеседник агентства.Хузам аль-Асад подчеркнул, что удары по американским, британским и израильским целям будут продолжаться, исходя из "права на ответ, гарантированного Йемену, а также в рамках поддержки" их "народа в секторе Газа".В пятницу военный представитель страны Яхья Сариа заявил, что число погибших после атаки военной авиации США и Великобритании по гражданским объектам в городе Ходейда на западе Йемена выросло до 16 человек, более 40 получили ранения, разрушены здания радиостанции и береговой охраны в порту, пострадали несколько торговых судов.Кроме того, два удара пришлись по домам покойного президента страны Али Абдаллы Салеха и бывшего президента Али Мохсена аль-Ахмара.Интенсивные обстрелы Йемена начались после выступления лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси, который сообщил о проведении ими с ноября прошлого года атак против 129 американских, британских и израильских судов в Красном, Аравийском, Средиземном морях и Индийском океане.Ситуация в ЙеменеДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240430/khusity-1943091385.html

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

сша

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, красное море, йемен, ансар алла, великобритания, военная операция сша и британии в йемене, али абдалла салех