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Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море - РИА Новости, 02.06.2024
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00:23 02.06.2024 (обновлено: 10:19 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/khusity-1949946038.html
Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море
Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море - РИА Новости, 02.06.2024
Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей, заявил представитель вооруженных сил... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T00:23
2024-06-02T10:19
в мире
красное море
йемен
израиль
дуайт эйзенхауэр
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
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КАИР, 2 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. В заявлении отмечается, что военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники хуситов провели шесть операций. "На севере Красного моря с помощью нескольких ракет и беспилотников был атакован американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"", — говорится в заявлении Сариа. Также он сообщил, что хуситы атаковали с помощью БПЛА американский эсминец в Красном море.Сариа добавил, что силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и Индийском океане удары по кораблям, которые "принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты (Израиля — Прим. ред.)".Позднее Центральное командование США сообщило, что сбило в южной части Красного моря беспилотный летательный аппарат, а также две противокорабельные баллистические ракеты правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы).Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.Ситуация в ЙеменеДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240531/khusity-1949669076.html
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
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в мире, красное море, йемен, израиль, дуайт эйзенхауэр, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Йемен, Израиль, Дуайт Эйзенхауэр, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

Хуситы атаковали авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" и эсминец США в Красном море

© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole KellerАмериканский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole Keller
Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Архивное фото
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КАИР, 2 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
В заявлении отмечается, что военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники хуситов провели шесть операций.
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"На севере Красного моря с помощью нескольких ракет и беспилотников был атакован американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"", — говорится в заявлении Сариа.
Также он сообщил, что хуситы атаковали с помощью БПЛА американский эсминец в Красном море.
Сариа добавил, что силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и Индийском океане удары по кораблям, которые "принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты (Израиля — Прим. ред.)".
Позднее Центральное командование США сообщило, что сбило в южной части Красного моря беспилотный летательный аппарат, а также две противокорабельные баллистические ракеты правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы).
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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Ситуация в Йемене

Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореЙеменИзраильДуайт ЭйзенхауэрАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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