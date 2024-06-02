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Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море - РИА Новости, 02.06.2024

Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей, заявил представитель вооруженных сил... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T00:23

2024-06-02T00:23

2024-06-02T10:19

в мире

красное море

йемен

израиль

дуайт эйзенхауэр

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

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КАИР, 2 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. В заявлении отмечается, что военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники хуситов провели шесть операций. "На севере Красного моря с помощью нескольких ракет и беспилотников был атакован американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"", — говорится в заявлении Сариа. Также он сообщил, что хуситы атаковали с помощью БПЛА американский эсминец в Красном море.Сариа добавил, что силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и Индийском океане удары по кораблям, которые "принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты (Израиля — Прим. ред.)".Позднее Центральное командование США сообщило, что сбило в южной части Красного моря беспилотный летательный аппарат, а также две противокорабельные баллистические ракеты правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы).Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.Ситуация в ЙеменеДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240531/khusity-1949669076.html

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

красное море

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в мире, красное море, йемен, израиль, дуайт эйзенхауэр, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене