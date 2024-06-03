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Шри-Ланка продлила программу выдачи бесплатных виз россиянам
Шри-Ланка продлила программу выдачи бесплатных виз россиянам - РИА Новости, 03.06.2024
Шри-Ланка продлила программу выдачи бесплатных виз россиянам
Власти Шри-Ланки продлили программу по выдаче бесплатных виз российским туристам, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:35
2024-06-03T11:35
2024-06-03T11:35
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Шри-Ланки продлили программу по выдаче бесплатных виз российским туристам, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Виза для граждан России, прибывающих на Шри-Ланку с туристическими целями, остается бесплатной", - сообщили в АТОР со ссылкой на авторизованный сайт по оформлению электронных виз в Шри-Ланку. Там уточнили, что схема освобождения от сборов за электронную визу для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии действительна "до дальнейшего уведомления только для туризма". Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что принимающие компании Шри-Ланки уведомили российских туроператоров о возврате с 1 июня платных въездных виз, со всеми сборами они обойдутся чуть более чем в 100 долларов на человека, местный турбизнес оценил возможные потери от нововведения в 2 миллиона туристов ежегодно. В ассоциации напомнили, что прошлой осенью власти Шри-Ланки в качестве эксперимента отменили плату за визу для граждан России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии, путешествующих с целью туризма. Проект должен был завершиться 31 марта, но был продлен до 30 апреля и в дальнейшем до 31 мая 2024 года.
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новости - туризм, шри-ланка, россия, китай, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Россия, Китай, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Шри-Ланка продлила программу выдачи бесплатных виз россиянам
АТОР: на Шри-Ланке продлили программу выдачи бесплатных виз россиянам
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Шри-Ланки продлили программу по выдаче бесплатных виз российским туристам, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«
"Виза для граждан России, прибывающих на Шри-Ланку с туристическими целями, остается бесплатной", - сообщили в АТОР со ссылкой на авторизованный сайт по оформлению электронных виз в Шри-Ланку.
Там уточнили, что схема освобождения от сборов за электронную визу для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии действительна "до дальнейшего уведомления только для туризма".
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что принимающие компании Шри-Ланки уведомили российских туроператоров о возврате с 1 июня платных въездных виз, со всеми сборами они обойдутся чуть более чем в 100 долларов на человека, местный турбизнес оценил возможные потери от нововведения в 2 миллиона туристов ежегодно. В ассоциации напомнили, что прошлой осенью власти Шри-Ланки в качестве эксперимента отменили плату за визу для граждан России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии, путешествующих с целью туризма. Проект должен был завершиться 31 марта, но был продлен до 30 апреля и в дальнейшем до 31 мая 2024 года.