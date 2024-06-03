https://ria.ru/20240603/advokat-1950174611.html

Полиция заинтересовалась адвокатом Бишимбаева

Полиция заинтересовалась адвокатом Бишимбаева - РИА Новости, 03.06.2024

Полиция заинтересовалась адвокатом Бишимбаева

Полицейские в Казахстане заинтересовались угрозами адвокату экс-министра нацэкономики республики Куандыка Бишимбаева, осужденного за убийство жены Салтанат... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:10

2024-06-03T14:10

2024-06-03T14:10

астана

казахстан

куандык бишимбаев

в мире

дело салтанат нукеновой

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Полицейские в Казахстане заинтересовались угрозами адвокату экс-министра нацэкономики республики Куандыка Бишимбаева, осужденного за убийство жены Салтанат Нукеновой, сообщает издание Orda.kz.Судебное заседание, которое длилось более двух месяцев, вызвало широкий резонанс по всему миру. В середине мая суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии в Аршалы. Его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, обвиняемый в укрывательстве преступника, получил четыре года тюрьмы.О том, что юрист Ерлан Газымжанов написал заявление стало известно 28 мая. Управление полиции столичного района "Сарыарка" начало досудебное расследование по части 2 статьи 409 ("Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования") УК РК.Сейчас ведутся следственные действия, по их итогу примут решение.Ранее, полицейские возбудили уголовное дело из-за угроз судье Айжан Кульбаевой, вынесшей приговор Куандыку Бишимбаеву.Дело Салтанат НукеновойТрагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон.Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.Одиннадцатого ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест бывшего высокопоставленного чиновника. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД республики держать на особом контроле дело о резонансном убийстве. После досудебного расследования Бишимбаеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".Токаев 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.Куандык Бишимбаев в 2016 году возглавил Министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра.

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https://ria.ru/20240523/rebenok-1947930925.html

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астана, казахстан, куандык бишимбаев, в мире, дело салтанат нукеновой