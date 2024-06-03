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Духов день 2024 - что это за праздник и когда отмечается в этом году

Духов день 2024 - что это за праздник и когда отмечается в этом году - РИА Новости, 03.06.2024

Духов день 2024 - что это за праздник и когда отмечается в этом году

День Святого Духа в 2024 году у православных отмечается 24 июня. Что это за праздник, что можно и чего нельзя делать в Духов день, а также история праздника,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:42

2024-06-03T18:42

2024-06-03T18:58

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. День Святого Духа в 2024 году у православных отмечается 24 июня. Что это за праздник, что можно и чего нельзя делать в Духов день, а также история праздника, его обычаи и приметы - в материале РИА Новости.Что такое Духов деньДень Святого Духа, или Духов день – это церковный праздник, в православной традиции продолжающий торжества в честь Святой Троицы. А двунадесятый праздник (один из двенадцати главных в году) Троицы в этом году выпал на 23 июня.В Троицын день вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов. Произошло оно на пятидесятый день после Пасхи (Воскресения Христова). Верующие в эти дни прославляют единого Бога, явленного в трех лицах – Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. Эти три ипостаси одного Бога и называют Святой Троицей.Сам праздник в Церкви, как и Воскресение Христово, отмечается с тех же пор, как совершилось событие. Это одно из древнейших церковных торжеств.Когда Дух Святой сошел на апостолов, они заговорили на разных языках - и их проповедь христианства распространилась по миру. Потому событие это отмечают как рождение Церкви. И если Дух святой "дышит, где хочет", то Бог-Сын после своего вознесения находится "одесную" - по правую руку - от Бога Отца.Святой Дух, как поясняют священнослужители, присутствует в мире всегда. Например, говорит через пророков и являет себя в чудесах. Но дарование Святого Духа, через которое человек приобщается Богу, дано именно на Пятидесятницу (Святую Троицу).Тогда Святой Дух сошел на апостолов, а в их лице – на всех людей. И именно тогда родилась Церковь: через Святой Дух человек приобщается Богу; а таинство приобщения – это миропомазание, которое совершается сразу после крещения человека. Так — через крещение и миропомазание – человек получает дары Святого Духа, которые сошли на апостолов на Пятидесятницу. Отдельной иконографии у праздника нет – в центре храма остается все та же праздничная икона, что и на Троицу - икона Сошествия Святого Духа. Святой Дух не изображается: он невидим и непостижим. Нет иконописного образа и у Бога–Отца. Хотя Его иногда изображают в виде старца с бородой, но это неканоническое изображение. Есть изображение только Бога–Сына.Почему же именно этой ипостаси Святой Троицы - Святому Духу - у православных посвящен отдельный день и почему он следует сразу за кульминацией празднования Пятидесятницы?Когда отмечается День Святого ДухаДело в том, что у каждого Великого праздника существуют дни так называемого "попразднства" — когда праздник продолжается. Например, праздник Пасхи продолжался 40 дней, а торжества в честь Святой Троицы длятся до "отдания праздника" в течении недели.А на следующий день после самого торжественного события празднуется "сугубая память" главного лица праздника. Например, на следующий день после Рождества Христова отмечают праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, поскольку именно она послужила миру, родив Иисуса. После праздника Крещения Господня – день Иоанна Крестителя, потому что именно он крестил Христа. Так же — и с Троицей. Следующий после Пятидесятницы день посвящен Святому Духу. Потому что именно Он сошел на апостолов. Когда празднуется Духов день в тот или иной год, можно высчитать, если уже известна дата празднования Пасхи. Так, Троицу отмечают всегда на 50-й день после Воскресения Христова. А на 51 день после Пасхи – День Святого Духа. В 2024 году Пасха была 5 мая – значит, "Духов день" выпадает на 24 июня. Это у православных, пользующихся Юлианским календарем (он отличается от Григорианского, по которому живут западнохристианские церкви и светское общество).А вот у католиков, например, Троицу и Пятидесятницу принято праздновать с разницей в неделю. Что же касается дня недели, в который у православных отмечается Духов день, то он тоже легко определяется. Поскольку Троица приходится на воскресенье, то следующий за нею праздник Святого Духа – на понедельник.Как отмечать Духов ДеньКак и в любой церковный праздник, в Духов день главное – молитва. Помолиться можно как в храме, так и дома. Также на Троицу есть традиция украшать храмы живыми ветвями берез, дубов, а порой - маленькими молодыми деревцами, и застилать полы свежескошенной травой. Эти украшения остаются на всю Троицкую неделю, в том числе – и на Духов день. Священники в это время служат в зеленых облачениях.Символическое значение этого цвета в том, что Дух животворит, дает миру жизнь. Это образ жизни, расцвета.На Духов День совершается праздничная литургия, после нее – проповедь, в которой, обычно, священники поздравляют верующих. Но сам праздник (как и суточный церковный круг) – начинается накануне. Так, часть праздничного богослужения – великая вечерня – совершается в воскресенье, в Троицын день. В воскресенье совершается вечерня с призванием Святого Духа, длинными и торжественными молитвами, которые священник и прихожане читают на коленях. Их читают впервые после долгого перерыва. По церковному уставу, начиная с Пасхи и до Дня Святой Троицы земные поклоны запрещены - и на коленях в этот период верующие не молятся.Чего нельзя и что можно делатьСогласно учению Церкви, в этот день, как и в любой другой, нельзя делать зла, обращаться к языческим обрядам или совершать ритуалы, продиктованные суевериями и народными приметами, коих с Духовым днем связывают немало.Перед праздниками священникам часто задают вопросы, можно ли в день того иного церковного торжества возделывать землю или заниматься иным тяжелым трудом. В Русской церкви ответ один: работать можно, но в день праздника очень важно посетить храм, поприсутствовать на службе или помолиться дома, уделить особое внимание своей духовной жизни и поддержать нуждающихся.А каких-то особых церковных ограничений, чего нельзя делать в этот день, – нет. Духов день - не постный: праздник Святой Троицы отмечается целую неделю, в это время поста нет.Некоторые задаются вопросом, можно ли ходить на кладбище в Духов день, - поминовение усопших, как и посещение их могил, в этот день не запрещается.Молитвы на День Святого ДухаСвятой Дух упоминается во многих молитвах и священных текстах. Но на вопрос, какие молитвы читать на День Святого Духа, священники обычно называют одну, самую известную. Она так и называется – молитва Святому Духу. Также в праздник можно прочитать акафист Святому Духу.По словам духовенства, Духов день – христианский церковный праздник, а народные традиции, приметы и обычаи, распространенные в тех или иных регионах, не имеют отношения к христианству.Так, например, и в наши дни в России в народе нередко можно услышать, будто Духов день попадает на начало русальей недели. У славян считалось, что в "русальни", как еще называли это время, из водоемов выходят их таинственные обитательницы – русалки, или иначе мавки. Это мифические существа, в которых превращались, по одной из версий, некрещеные покойники и утонувшие дети, а по другой – умершие в девичестве женщины. Встреча с таким явлением не сулила живому человеку ничего хорошего: могли утащить в воду.Из народных "традиций" на просторах интернета можно также встретить: начало купального сезона в Духов день, гадания по венкам на воде, прогноз погоды на основе того, идет ли дождь. Также это время известно как "именины земли", или "день земли", когда вводился запрет на посевные работы для "отдыха" почвы. Однако, можно ли работать на земле, – сегодня решают, конечно, преимущественно исходя из сельскохозяйственного годового цикла, а не из суеверий.Сезонные приметы не работают еще и потому, что были привязаны к юлианскому календарю. А современное общество в массе своей живет по григорианскому. Кроме того, многие церковные праздники, в том числе День Святого Духа, — переходящие, то есть их дата из года в год меняется.ПоздравленияВоцерковленные православные христиане традиционно поздравляют друг друга коротко: "С Днем Святого Духа!" Или даже еще проще: "С праздником!" В этих немногих словах для верующего содержатся и все благие пожелания, главное – чтобы произносились они от чистого сердца и с искренней радостью.В интернете же сегодня, как известно, можно найти и высокохудожественные образцы народного творчества, посвященные различным праздникам, в том числе православным. По сформировавшейся в последние годы традиции и верующие, и неверующие зачастую рассылают их родным и близким, чтобы порадовать, утешить и вдохновить.

https://ria.ru/20240603/ikona-1880761350.html

https://ria.ru/20240603/petrov_post-1866417740.html

https://ria.ru/20240603/voznesenie-1792478145.html

https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html

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иерусалим, роман силантьев, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение, иисус христос, религия