https://ria.ru/20240602/zapad-1949975881.html

Передача Украине ракет говорит о том, что Запад взбесился, заявил Додик

Передача Украине ракет говорит о том, что Запад взбесился, заявил Додик - РИА Новости, 02.06.2024

Передача Украине ракет говорит о том, что Запад взбесился, заявил Додик

Передача Украине ракет, способных поражать территорию РФ, говорит о том, что Запад буквально взбесился, управлять ракетам не смогут сами украинцы, потребуется... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T09:58

2024-06-02T09:58

2024-06-02T10:01

специальная военная операция на украине

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БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Передача Украине ракет, способных поражать территорию РФ, говорит о том, что Запад буквально взбесился, управлять ракетам не смогут сами украинцы, потребуется участие западных военных, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "Первый вопрос – эти ракеты не могут запускать украинские военные, они не обучены управлять ими. Для этого туда должны прибыть французы или немцы. Возникает вопрос – как на это должна смотреть Россия? Уверен, что у РФ стабильная система обороны и ни одна из этих ракет не прорвется. Но это говорит о том, что Запад буквально взбесился", - указал лидер боснийских сербов. Как сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

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россия, украина, милорад додик, нато, вооруженные силы украины, в мире