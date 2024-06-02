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Передача Украине ракет говорит о том, что Запад взбесился, заявил Додик - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 02.06.2024 (обновлено: 10:01 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/zapad-1949975881.html
Передача Украине ракет говорит о том, что Запад взбесился, заявил Додик
Передача Украине ракет говорит о том, что Запад взбесился, заявил Додик - РИА Новости, 02.06.2024
Передача Украине ракет говорит о том, что Запад взбесился, заявил Додик
Передача Украине ракет, способных поражать территорию РФ, говорит о том, что Запад буквально взбесился, управлять ракетам не смогут сами украинцы, потребуется... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T09:58
2024-06-02T10:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
милорад додик
нато
вооруженные силы украины
в мире
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БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Передача Украине ракет, способных поражать территорию РФ, говорит о том, что Запад буквально взбесился, управлять ракетам не смогут сами украинцы, потребуется участие западных военных, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "Первый вопрос – эти ракеты не могут запускать украинские военные, они не обучены управлять ими. Для этого туда должны прибыть французы или немцы. Возникает вопрос – как на это должна смотреть Россия? Уверен, что у РФ стабильная система обороны и ни одна из этих ракет не прорвется. Но это говорит о том, что Запад буквально взбесился", - указал лидер боснийских сербов. Как сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
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россия, украина, милорад додик, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Милорад Додик, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Передача Украине ракет говорит о том, что Запад взбесился, заявил Додик

Додик: передача Украине дальнобойных ракет говорит о том, что Запад взбесился

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Передача Украине ракет, способных поражать территорию РФ, говорит о том, что Запад буквально взбесился, управлять ракетам не смогут сами украинцы, потребуется участие западных военных, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
"Первый вопрос – эти ракеты не могут запускать украинские военные, они не обучены управлять ими. Для этого туда должны прибыть французы или немцы. Возникает вопрос – как на это должна смотреть Россия? Уверен, что у РФ стабильная система обороны и ни одна из этих ракет не прорвется. Но это говорит о том, что Запад буквально взбесился", - указал лидер боснийских сербов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
08:00
Как сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
Вчера, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМилорад ДодикНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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