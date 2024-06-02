https://ria.ru/20240602/yuar-1950068385.html
Правящая партия ЮАР заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее
Правящая партия ЮАР заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее - РИА Новости, 03.06.2024
Правящая партия ЮАР заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее
Правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее страны, потеряв парламентское большинство,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-02T23:59
2024-06-02T23:59
2024-06-03T00:02
в мире
сирил рамафоса
юар
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее страны, потеряв парламентское большинство, результаты прошедших всеобщих выборов были опубликованы во время прямой трансляции избирательной комиссии ЮАР. Согласно итогам голосования, АНК заняла 159 мест в национальной ассамблее, на втором месте оказалась оппозиционная партия "Демократический альянс", получившая 87 мест. Партия "Умконто ве сизве" (MK) занимает третье место по количеству мандатов и всего 58 мест в национальной ассамблее. Портал News24 отмечает, что по итогам выборов АНК потеряла 71 место и лишилась парламентского большинства впервые с 1994 года. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая с речью сразу после объявления результатов, поблагодарил ЦИК, независимых кандидатов, партийных лидеров и международных наблюдателей. По словам президента, эти выборы ясно показали, что народ ЮАР ожидает, что его лидеры будут работать вместе для удовлетворения потребностей граждан. C момента падения в стране режима апартеида в 1994 году большинством в национальной ассамблее обладала партия Африканского национального конгресса, и соответственно, все пять президентов республики за последние 30 лет являлись кандидатами АНК, которая на нынешних выборах утвердила кандидатуру действующего главы государства и лидера партии Сирила Рамафосы. В предыдущих выборах, проведённых в 2019 году, АНК получила 57,5% голосов избирателей и 230 из 400 мест в национальной ассамблее страны. Нынешние выборы охарактеризованы высочайшим уровнем конкуренции в истории страны в силу недавно принятых поправок в закон о выборах, которые предусматривают участие в выборах независимых кандидатов впервые в истории ЮАР. Всего на выборах были зарегистрированы 14,5 тысячи кандидатов. Поправки также предусматривают выдачу избирателям трех разноцветных избирательных бюллетеней вместо привычных двух: национальный бюллетень голубого цвета со списком 52 партий, претендующих на 200 мест в национальной ассамблее; региональный бюллетень желтого цвета со списком из 30-44 политических партий и независимых кандидатов, претендующих на остальные 200 места в национальной ассамблее, представляющих каждую провинцию; и провинциальный бюллетень розового цвета с уникальными для каждой провинции списками из 24-45 партий и независимых кандидатов, конкурирующих за места в каждом соответствующем законодательном органе каждой провинции.
https://ria.ru/20240428/yuar-1942876356.html
https://ria.ru/20240130/briks-1924464951.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сирил рамафоса, юар, африканский национальный конгресс
В мире, Сирил Рамафоса, ЮАР, Африканский национальный конгресс
Правящая партия ЮАР заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее
Правящая партия ЮАР АНК заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее страны, потеряв парламентское большинство, результаты прошедших всеобщих выборов были опубликованы во время прямой трансляции избирательной комиссии ЮАР.
Согласно итогам голосования, АНК заняла 159 мест в национальной ассамблее, на втором месте оказалась оппозиционная партия "Демократический альянс", получившая 87 мест. Партия "Умконто ве сизве" (MK) занимает третье место по количеству мандатов и всего 58 мест в национальной ассамблее.
Портал News24 отмечает, что по итогам выборов АНК потеряла 71 место и лишилась парламентского большинства впервые с 1994 года.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса
, выступая с речью сразу после объявления результатов, поблагодарил ЦИК, независимых кандидатов, партийных лидеров и международных наблюдателей. По словам президента, эти выборы ясно показали, что народ ЮАР ожидает, что его лидеры будут работать вместе для удовлетворения потребностей граждан.
C момента падения в стране режима апартеида в 1994 году большинством в национальной ассамблее обладала партия Африканского национального конгресса, и соответственно, все пять президентов республики за последние 30 лет являлись кандидатами АНК, которая на нынешних выборах утвердила кандидатуру действующего главы государства и лидера партии Сирила Рамафосы.
В предыдущих выборах, проведённых в 2019 году, АНК получила 57,5% голосов избирателей и 230 из 400 мест в национальной ассамблее страны.
Нынешние выборы охарактеризованы высочайшим уровнем конкуренции в истории страны в силу недавно принятых поправок в закон о выборах, которые предусматривают участие в выборах независимых кандидатов впервые в истории ЮАР. Всего на выборах были зарегистрированы 14,5 тысячи кандидатов.
Поправки также предусматривают выдачу избирателям трех разноцветных избирательных бюллетеней вместо привычных двух: национальный бюллетень голубого цвета со списком 52 партий, претендующих на 200 мест в национальной ассамблее; региональный бюллетень желтого цвета со списком из 30-44 политических партий и независимых кандидатов, претендующих на остальные 200 места в национальной ассамблее, представляющих каждую провинцию; и провинциальный бюллетень розового цвета с уникальными для каждой провинции списками из 24-45 партий и независимых кандидатов, конкурирующих за места в каждом соответствующем законодательном органе каждой провинции.