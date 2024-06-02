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На всей территории Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 02.06.2024
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10:16 02.06.2024 (обновлено: 11:21 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949977952.html
На всей территории Украины ввели экстренные отключения света
На всей территории Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 02.06.2024
На всей территории Украины ввели экстренные отключения света
По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщил в соцсетях генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:16
2024-06-02T11:21
украина
в мире
специальная военная операция на украине
укрэнерго
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщил в соцсетях генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко."Экстренные отключения по всей стране &lt;...&gt; Графики не действуют. Будьте осторожны", — написал он.В начале мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна потеряла порядка восьми гигаватт энергогенерации. По его словам, на восстановление поврежденных объектов потребуется миллиард долларов.Компания "Укрэнерго" вслед за этим сообщила о значительном дефиците электроэнергии. С середины мая во всех областях несколько раз вводили аварийные отключения света, кроме того, применяются графики почасовых отключений. Накануне российское Минобороны отчиталось о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта, подчеркнули в военном ведомстве. По словам украинских властей, одной из целей был Днепрогэс — станция находится в критическом состоянии, о выработке электроэнергии речи уже не идет.Российская армия с октября 2022 года, после теракта, устроенного киевским режимом на Крымском мосту, регулярно наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949949328.html
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украина, в мире, укрэнерго
Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Укрэнерго
На всей территории Украины ввели экстренные отключения света

Глава YASNO Коваленко: на Украине ввели экстренные отключения света

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщил в соцсетях генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.
"Экстренные отключения по всей стране <...> Графики не действуют. Будьте осторожны", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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В начале мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна потеряла порядка восьми гигаватт энергогенерации. По его словам, на восстановление поврежденных объектов потребуется миллиард долларов.
Компания "Укрэнерго" вслед за этим сообщила о значительном дефиците электроэнергии. С середины мая во всех областях несколько раз вводили аварийные отключения света, кроме того, применяются графики почасовых отключений.
Накануне российское Минобороны отчиталось о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта, подчеркнули в военном ведомстве. По словам украинских властей, одной из целей был Днепрогэс — станция находится в критическом состоянии, о выработке электроэнергии речи уже не идет.
Российская армия с октября 2022 года, после теракта, устроенного киевским режимом на Крымском мосту, регулярно наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреУкрэнерго
 
 
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