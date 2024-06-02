https://ria.ru/20240602/ukraina-1949977952.html

На всей территории Украины ввели экстренные отключения света

На всей территории Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 02.06.2024

На всей территории Украины ввели экстренные отключения света

По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщил в соцсетях генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T10:16

2024-06-02T10:16

2024-06-02T11:21

украина

в мире

специальная военная операция на украине

укрэнерго

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщил в соцсетях генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко."Экстренные отключения по всей стране <...> Графики не действуют. Будьте осторожны", — написал он.В начале мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна потеряла порядка восьми гигаватт энергогенерации. По его словам, на восстановление поврежденных объектов потребуется миллиард долларов.Компания "Укрэнерго" вслед за этим сообщила о значительном дефиците электроэнергии. С середины мая во всех областях несколько раз вводили аварийные отключения света, кроме того, применяются графики почасовых отключений. Накануне российское Минобороны отчиталось о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта, подчеркнули в военном ведомстве. По словам украинских властей, одной из целей был Днепрогэс — станция находится в критическом состоянии, о выработке электроэнергии речи уже не идет.Российская армия с октября 2022 года, после теракта, устроенного киевским режимом на Крымском мосту, регулярно наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949949328.html

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украина, в мире, укрэнерго