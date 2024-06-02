https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html

Россия продает своим друзьям светлое будущее

Россия продает своим друзьям светлое будущее - РИА Новости, 02.06.2024

Россия продает своим друзьям светлое будущее

После своей инаугурации Владимир Путин уже совершил ряд зарубежных визитов, и по их географии традиционно судят о важности тех или иных направлений внешней... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T08:00

2024-06-02T08:00

2024-06-02T08:01

аналитика

узбекистан

россия

ташкент

владимир путин

шавкат мирзиеев

атомстройэкспорт

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

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После своей инаугурации Владимир Путин уже совершил ряд зарубежных визитов, и по их географии традиционно судят о важности тех или иных направлений внешней политики России. Свою первую поездку глава государства совершил в Китай, где был встречен с размахом такого уровня, что у западной прессы случился припадок кататонии. Но с китайским направлением все в целом понятно и прогнозируемо — Пекин наш ключевой и крупнейший союзник. А вот дальше было не менее интересно и, что главное, совершенно неожиданно.В конце мая Путин в сопровождении обширной делегации посетил Узбекистан, где был встречен Шавкатом Мирзиеевым. Сам визит вместо запланированных двух дней продлился три, что крайне симптоматично, ибо на таком высоком уровне мероприятия расписаны буквально по минутам. В результате официальных встреч и почти домашнего завтрака двух президентов был заключен ряд важных соглашений. Мы поговорим о совершенно неожиданном и исторически самом важном из них.Россия построит в Узбекистане шесть силовых блоков атомных станций малой мощности (АСММ).Стороны в лице нашего "Атомстройэкспорта" и узбекской "Дирекции по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергетике при Кабинете министров Узбекистана подписали обязывающий контракт. Во-первых, используется термин "обязывающий", что устраняет любые манипуляции: мол, подписали очередной пустопорожний меморандум. Во-вторых, обращает на себя внимание наличие в структуре узбекского правительства профильного агентства. Ни в Узбекистане, ни в любой другой стране региона нет ни одной АЭС, а орган управления есть и давно. Имеющий глаза и логическое мышление да услышит.Произошедшее резко не понравилось всевозможным антироссийским ресурсам и источникам, которые, роняя сандалии, бросились доказывать, что на самом деле ничего эпохального не произошло и Россия практически силой навязала Узбекистану свои атомные технологии, а вообще Ташкент этого не хотел и всячески отказывался. Это одна из доминирующих версий в сегменте русофобских изданий.Нам отрабатывать заказную повестку не нужно, потому мы, как всегда, вооружимся картами, геологическими атласами и данными официальной статистики.Об Узбекистане в широком российском обществе не известно почти ничего, хотя наши страны связывает длительная общая история, а в самой России, по оценкам узбекских источников, находится около миллиона трудовых мигрантов, часть из которых работает тут вахтой, а часть легализуется, получая виды на жительство и гражданство.Что нужно знать об энергосистеме Узбекистана, чтобы понимать суть происходящих процессов.С момента распада СССР республика пережила бурный всплеск рождаемости. С 1991 года чистый прирост составил 11 миллионов человек, а плотность населения увеличилась с 60 до 80 человек на один квадратный километр. В настоящий момент в Узбекистане проживает более 35 миллионов граждан, из которых, кстати, от 900 тысяч до миллиона составляют этнические русские. Это крайне важный показатель — ведь после кровавой смуты 90-х в большинстве бывших союзных республик количество славян упало почти до нуля.Страна достаточно богата природными ресурсами. Здесь ведется разработка порядка 200 месторождений газового конденсата, газа, нефти, лигнитов и каменных углей. По взвешенным оценкам, текущие разведанные запасы позволят вести добычу нефти в течение 15 лет, газа — не менее 30 лет, а угля — минимум на сто лет вперед.Отдельно отметим, что уже к середине нулевых Ташкент провел масштабную газификацию, обеспечив топливом свыше 80 процентов своих территорий, охватив значительную часть сельского населения, составлявшего на тот момент более 60 процентов от общей численности. В этот же период республика вышла на пик добычи газа, умудряясь даже поставлять его на экспорт.Мы не просто так дали ссылку на факты почти 20-летней давности, ибо в этой исторической точке Ташкент уперся затылком в потолок собственных энергетических возможностей. Население росло, понемногу восстанавливалась промышленность, резко прибавило сельское хозяйство, которому постоянно нужно топливо, масла и электричество.Пара слов об энергетике среднеазиатского государства.В Узбекистане усердно трудится семь тепловых электростанций — Сырдарьинская, Ново-Ангренская, Ташкентская, Навоийская, Тахиаташская, Ангренская ТЭС и Ферганская ТЭЦ, — а также шесть гидроэлектростанций (Чарвакская, Ходжикентская, Фархадская, Газалкентская, Андижанская и Туямуюнская ГЭС). Последние работают в режиме каскада и попутно помогают с ирригацией.Инфраструктурно Узбекистан является важной частью объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС ЦА), куда также входят Таджикистан, Туркменистан, Киргизия и пять южных областей Казахстана. Через последние в том числе осуществляется гросс-импорт российского электричества, которое расходится веером по странам региона.Генерирующие мощности Узбекистана позволили по итогам 2023 года выработать рекордные 50 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а годовой план местные энергетики выполнили на 102 процента. На этом хорошие новости закончились, так как собственные потребности в этой же точке составили 78 миллиардов киловатт-часов, что приводило к периодическим отключениям света, особенно в испепеляющий летний период, когда потребление свечой взмывает в небо. Например, за две недели июля прошлого года потребность в электроэнергии прыгнула с 239 миллионов киловатт-часов до 250 миллионов. Как несложно догадаться, покрывать дефицит пришлось за счет импорта. Это значительная нагрузка на бюджет, и потому совершенно логично желание официального Ташкента больше производить своими силами и меньше покупать извне.Ташкент давно ведет переговоры с Москвой о строительстве полнокровной АЭС мощностью 2,4 гигаватта, она позволила бы залатать громадную пробоину в узбекском энергобалансе. Когда вам будут рассказывать, что Россия навязывает Узбекистану свои атомные решения, вспомните, что именно в Ташкенте открыт первый зарубежный филиал МИФИ — главного атомного вуза нашей страны. Там же давно функционирует информационный центр атомной отрасли (ИЦАО). Ну и в дополнение вспомним общегосударственную программу изучения русского языка, в рамках которой в Узбекистан поехали работать более тысячи наших педагогов. Автор лично знаком с семьей молодых учителей, которые уехали в Узбекистан преподавать русский и остались там жить.Подписанный контракт подразумевает строительство шести АСММ, где в качестве главной силовой установки будет применяться реактор "Ритм-200М" мощностью 35 мегаватт, доказавший свою надежность в рамках не имеющей аналогов плавучей АЭС "Академик Ломоносов". Помните, как западные завистники пугали весь мир "плавучим Чернобылем"? Просто знайте, что первый ток в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла "Ломоносов" выдал в декабре 2019 года. Без малого пять лет назад.Очень хотелось бы посмотреть в глаза всех лжецов той поры, пророчивших миру атомный апокалипсис. А пока вернемся с холодных берегов Чукотки в знойную Азию.На вопрос, почему было принято решение в первую очередь строить именно малые реакторы, вероятный ответ даст схема электросетей (220-500 киловольт) Узбекистана. Главный энергомост, переходящий в магистральную ЛЭП, заходит из Казахстана и проходит по условной линии Ташкент — Джизак — Самарканд — Карши. С ответвлениями на восток в сторону Ферганы и на юг в сторону Термеза. При этом громадные территории на западе питает одна-единственная ЛЭП, идущая по линии Зарафшан — Учкудук и далее в Туркмению. Даже по прямой это почти тысяча километров, а в реальности протяженность линий передачи кратно больше. Строить новые ЛЭП, способные пропустить достаточные объемы энергии из Джизакской области, где предварительно планируется строить полноценную АЭС, долго и крайне накладно. Логичнее разбросать объекты генерации по ключевым точкам, подключив к ним потребителей по кратчайшему пути.Россия обладает уникальными технологиями в сфере энергетики и предлагает их на уникальных условиях всем, кто готов строить с нами нормальные отношения. Кстати, главный шок для Запада заключается в том, что "Росатом" фактически подтвердил успешность реализации проектов реакторов малой мощности и готов поставить их выпуск на поток. В то время как на самом Западе ведется несколько десятков аналогичных проектов, но ни один не дошел до стадии реализации. Впрочем, это уже совсем другая история.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20240527/sng-1948662520.html

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

https://ria.ru/20240125/reaktor-1923159955.html

https://ria.ru/20240327/mikroaes-1936159556.html

https://ria.ru/20240314/energobloki-1933001823.html

https://ria.ru/20240314/tekhnologii-1932974671.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, узбекистан, россия, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев, атомстройэкспорт, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"