https://ria.ru/20240602/putin-1950017805.html

Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ

Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2024

Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с правительством РФ и в Санкт-Петербурге примет участие в серии мероприятий под эгидой... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T15:25

2024-06-02T15:25

2024-06-02T15:25

россия

санкт-петербург

владимир путин

пмэф-2024

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с правительством РФ и в Санкт-Петербурге примет участие в серии мероприятий под эгидой ПМЭФ. О графике президента на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Президент отправится в Санкт-Петербург и будет участвовать в серии мероприятий под эгидой Петербургского международного экономического форума. Пленарное заседание форума состоится 7 июня. Кроме того, Путин, по данным телеканала, на будущей неделе проведет встречу с правительством России.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, владимир путин, пмэф-2024, экономика, правительство рф