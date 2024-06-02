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Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2024
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15:25 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/putin-1950017805.html
Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ
Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2024
Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с правительством РФ и в Санкт-Петербурге примет участие в серии мероприятий под эгидой... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:25
2024-06-02T15:25
россия
санкт-петербург
владимир путин
пмэф-2024
экономика
правительство рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с правительством РФ и в Санкт-Петербурге примет участие в серии мероприятий под эгидой ПМЭФ. О графике президента на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Президент отправится в Санкт-Петербург и будет участвовать в серии мероприятий под эгидой Петербургского международного экономического форума. Пленарное заседание форума состоится 7 июня. Кроме того, Путин, по данным телеканала, на будущей неделе проведет встречу с правительством России.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин, пмэф-2024, экономика, правительство рф
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, Экономика, Правительство РФ
Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ

Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ и встретится с правительством

© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с правительством РФ и в Санкт-Петербурге примет участие в серии мероприятий под эгидой ПМЭФ. О графике президента на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент отправится в Санкт-Петербург и будет участвовать в серии мероприятий под эгидой Петербургского международного экономического форума. Пленарное заседание форума состоится 7 июня.
Кроме того, Путин, по данным телеканала, на будущей неделе проведет встречу с правительством России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинПМЭФ-2024ЭкономикаПравительство РФ
 
 
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