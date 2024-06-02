https://ria.ru/20240602/putin-1950017805.html
Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ
Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2024
Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с правительством РФ и в Санкт-Петербурге примет участие в серии мероприятий под эгидой... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:25
2024-06-02T15:25
2024-06-02T15:25
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владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с правительством РФ и в Санкт-Петербурге примет участие в серии мероприятий под эгидой ПМЭФ. О графике президента на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Президент отправится в Санкт-Петербург и будет участвовать в серии мероприятий под эгидой Петербургского международного экономического форума. Пленарное заседание форума состоится 7 июня. Кроме того, Путин, по данным телеканала, на будущей неделе проведет встречу с правительством России.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, пмэф-2024, экономика, правительство рф
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, Экономика, Правительство РФ
Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ
Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ и встретится с правительством