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"Африканский национальный конгресс"

"Африканский национальный конгресс" - РИА Новости, 02.06.2024

"Африканский национальный конгресс"

Правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее страны по итогам выборов, потеряв парламентское... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T23:57

2024-06-02T23:57

2024-06-02T23:57

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Правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее страны по итогам выборов, потеряв парламентское большинство."Африканский национальный конгресс" (African National Congress of South Africa, ANC) – старейшая политическая организация коренного населения Южной Африки, правящая партия ЮАР. Партия была основана в 1912 году как "Национальный конгресс коренных народов Южной Африки", который выступал против расовой дискриминации и ставил своей главной целью обеспечение избирательными правами лиц смешанной расы и чернокожих африканцев в Капской провинции. Основатели АНК – Джон Дубе, Пиксли Семе, Соломон Плааки и др.Центральный руководящий орган – Национальный исполком (National Executive Committee, NEC).Лидер партии – президент ЮАР Сирил Рамафоса.В 1923 году "Национальный конгресс коренных народов Южной Африки" был переименован в "Африканский национальный конгресс" (АНК).Заявленными целями АНК являются построение демократического общества, придерживающегося принципов расового и гендерного равенства, повышение качества жизни всех слоев населения, особенно бедной его части.АНК имеет символику. Флаг состоит из равновеликих горизонтальных полос черного, зеленого и золотого цветов. На логотипе изображены копье и щит, колесо, а также кулак, сжимающий копье. Лозунг АНК – Amandla ngawethu или Matla ke arona ("Власть народу"). С 1940-х годов партия под руководством молодых лидеров созданной Молодежной лиги АНК Уолтера Сисулу, Оливера Тамбо и Нельсона Манделы активизировала действия по борьбе с апартеидом – официальная политика расовой сегрегации, практиковавшаяся в ЮАР правящей Национальной партией с 1948 по 1994 год. Первоначально методы сопротивления носили пассивный характер – депутации, петиции, собрания. Кульминацией действий по борьбе с апартеидом стала кампания 1952 года против законов о пропусках (чернокожие должны были иметь при себе пропуска, указывающие на их статус занятости) и других мер государственной политики. Результатом кампании явился арест и обвинение в государственной измене лидеров АНК.В 1955 году на Конгрессе народов, созванном АНК и другими оппозиционными организациями, была принята Хартия свободы – программа борьбы за демократическую Южную Африку, которая остается основным политическим документом АНК.В 1960 году "Панафриканский конгресс", отколовшийся от АНК в 1959 году, организовал массовые демонстрации против законов о пропусках, в ходе которых полиция убила 69 безоружных демонстрантов в Шарпевиле. После этих событий АНК и "Панафриканский конгресс" были запрещены.Лишенный законных возможностей для политических действий, АНК ушел в подполье и начал организовываться за пределами Южной Африки для ведения партизанской войны.В 1961 году АНК создал боевую организацию Umkhonto we Sizwe ("Копье нации") и перешел к вооруженным действиям. В результате действий организации Мандела и другие лидеры АНК были приговорены к пожизненному заключению в 1964 году.К концу 1970-х годов АНК начал возрождаться в Южной Африке. Поводом для этого стало восстание учащихся в Соуэто в 1976 году, когда полиция и армия открыли по демонстрантам огонь. По данным властей было убито 23 человека, информационные агентства сообщали о более 500 погибших и тысячах раненых. Борьба против расистских порядков заставила правительство ЮАР пойти на демонтаж системы апартеида.В 1990 году администрация президента де Клерка сняла запрет на деятельность АНК и его лидеры были освобождены из тюрьмы или получили разрешение вернуться в Южную Африку и заниматься мирной политической деятельностью.В 1991 году Нельсон Мандела, самый влиятельный из лидеров АНК, сменил Оливера Тамбо на посту лидера партии.В 1992-1993 годах Мандела возглавлял АНК на переговорах с действующим правительством о переходе к правительству, избираемому всеобщим голосованием.В апреле 1994 года партия пришла к власти на первых подобных выборах в стране, набрав 62,6% голосов избирателей. 10 мая 1994 года Мандела, возглавлявший правительство национального единства, вступил в должность первого чернокожего президента Южной Африки.В 1996 году благодаря усилиям АНК была принята новая конституция ЮАР.В 1997 году лидером партии стал Табо Мбеки (президент ЮАР в 1999-2008 годах), в 2007 году – Джейкоб Зума (президент ЮАР в 2009-2018 годах). В 2017 году Зуму сменил Сирил Рамафоса (президент ЮАР с 2018 года). АНК был доминирующей политической силой Южной Африки на протяжении следующих пяти парламентских выборов – партия неизменно получала большинство голосов и оставалась правящей. В 1999 году АНК получил 66,4% голосов избирателей, в 2004 году – 69,7%, в 2009 году – 65,9%, в 2014 году – 62,1%, в 2019 году – 57,5%. По данным на 2022 год, АНК насчитывал более 660 тысяч членов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, юар, южная африка, нельсон мандела, сирил рамафоса, джейкоб зума, африканский национальный конгресс, политика, выборы, африка