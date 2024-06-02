https://ria.ru/20240602/partiya-1949750893.html
"Африканский национальный конгресс"
"Африканский национальный конгресс" - РИА Новости, 02.06.2024
"Африканский национальный конгресс"
Правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее страны по итогам выборов, потеряв парламентское... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T23:57
2024-06-02T23:57
2024-06-02T23:57
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нельсон мандела
сирил рамафоса
джейкоб зума
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политика
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Правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее страны по итогам выборов, потеряв парламентское большинство."Африканский национальный конгресс" (African National Congress of South Africa, ANC) – старейшая политическая организация коренного населения Южной Африки, правящая партия ЮАР. Партия была основана в 1912 году как "Национальный конгресс коренных народов Южной Африки", который выступал против расовой дискриминации и ставил своей главной целью обеспечение избирательными правами лиц смешанной расы и чернокожих африканцев в Капской провинции. Основатели АНК – Джон Дубе, Пиксли Семе, Соломон Плааки и др.Центральный руководящий орган – Национальный исполком (National Executive Committee, NEC).Лидер партии – президент ЮАР Сирил Рамафоса.В 1923 году "Национальный конгресс коренных народов Южной Африки" был переименован в "Африканский национальный конгресс" (АНК).Заявленными целями АНК являются построение демократического общества, придерживающегося принципов расового и гендерного равенства, повышение качества жизни всех слоев населения, особенно бедной его части.АНК имеет символику. Флаг состоит из равновеликих горизонтальных полос черного, зеленого и золотого цветов. На логотипе изображены копье и щит, колесо, а также кулак, сжимающий копье. Лозунг АНК – Amandla ngawethu или Matla ke arona ("Власть народу"). С 1940-х годов партия под руководством молодых лидеров созданной Молодежной лиги АНК Уолтера Сисулу, Оливера Тамбо и Нельсона Манделы активизировала действия по борьбе с апартеидом – официальная политика расовой сегрегации, практиковавшаяся в ЮАР правящей Национальной партией с 1948 по 1994 год. Первоначально методы сопротивления носили пассивный характер – депутации, петиции, собрания. Кульминацией действий по борьбе с апартеидом стала кампания 1952 года против законов о пропусках (чернокожие должны были иметь при себе пропуска, указывающие на их статус занятости) и других мер государственной политики. Результатом кампании явился арест и обвинение в государственной измене лидеров АНК.В 1955 году на Конгрессе народов, созванном АНК и другими оппозиционными организациями, была принята Хартия свободы – программа борьбы за демократическую Южную Африку, которая остается основным политическим документом АНК.В 1960 году "Панафриканский конгресс", отколовшийся от АНК в 1959 году, организовал массовые демонстрации против законов о пропусках, в ходе которых полиция убила 69 безоружных демонстрантов в Шарпевиле. После этих событий АНК и "Панафриканский конгресс" были запрещены.Лишенный законных возможностей для политических действий, АНК ушел в подполье и начал организовываться за пределами Южной Африки для ведения партизанской войны.В 1961 году АНК создал боевую организацию Umkhonto we Sizwe ("Копье нации") и перешел к вооруженным действиям. В результате действий организации Мандела и другие лидеры АНК были приговорены к пожизненному заключению в 1964 году.К концу 1970-х годов АНК начал возрождаться в Южной Африке. Поводом для этого стало восстание учащихся в Соуэто в 1976 году, когда полиция и армия открыли по демонстрантам огонь. По данным властей было убито 23 человека, информационные агентства сообщали о более 500 погибших и тысячах раненых. Борьба против расистских порядков заставила правительство ЮАР пойти на демонтаж системы апартеида.В 1990 году администрация президента де Клерка сняла запрет на деятельность АНК и его лидеры были освобождены из тюрьмы или получили разрешение вернуться в Южную Африку и заниматься мирной политической деятельностью.В 1991 году Нельсон Мандела, самый влиятельный из лидеров АНК, сменил Оливера Тамбо на посту лидера партии.В 1992-1993 годах Мандела возглавлял АНК на переговорах с действующим правительством о переходе к правительству, избираемому всеобщим голосованием.В апреле 1994 года партия пришла к власти на первых подобных выборах в стране, набрав 62,6% голосов избирателей. 10 мая 1994 года Мандела, возглавлявший правительство национального единства, вступил в должность первого чернокожего президента Южной Африки.В 1996 году благодаря усилиям АНК была принята новая конституция ЮАР.В 1997 году лидером партии стал Табо Мбеки (президент ЮАР в 1999-2008 годах), в 2007 году – Джейкоб Зума (президент ЮАР в 2009-2018 годах). В 2017 году Зуму сменил Сирил Рамафоса (президент ЮАР с 2018 года). АНК был доминирующей политической силой Южной Африки на протяжении следующих пяти парламентских выборов – партия неизменно получала большинство голосов и оставалась правящей. В 1999 году АНК получил 66,4% голосов избирателей, в 2004 году – 69,7%, в 2009 году – 65,9%, в 2014 году – 62,1%, в 2019 году – 57,5%. По данным на 2022 год, АНК насчитывал более 660 тысяч членов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, юар, южная африка, нельсон мандела, сирил рамафоса, джейкоб зума, африканский национальный конгресс, политика, выборы, африка
Справки, ЮАР, Южная Африка, Нельсон Мандела, Сирил Рамафоса, Джейкоб Зума, Африканский национальный конгресс, Политика, Выборы, Африка
Правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее страны по итогам выборов, потеряв парламентское большинство.
"Африканский национальный конгресс" (African National Congress of South Africa, ANC
) – старейшая политическая организация коренного населения Южной Африки, правящая партия ЮАР.
Партия была основана в 1912 году
как "Национальный конгресс коренных народов Южной Африки", который выступал против расовой дискриминации и ставил своей главной целью обеспечение избирательными правами лиц смешанной расы и чернокожих африканцев в Капской провинции.
Основатели АНК – Джон Дубе, Пиксли Семе, Соломон Плааки и др.
Центральный руководящий орган – Национальный исполком (National Executive Committee, NEC).
Лидер партии
– президент ЮАР Сирил Рамафоса.
В 1923 году "Национальный конгресс коренных народов Южной Африки" был переименован в "Африканский национальный конгресс" (АНК).
Заявленными целями АНК являются построение демократического общества, придерживающегося принципов расового и гендерного равенства, повышение качества жизни всех слоев населения, особенно бедной его части.
АНК имеет символику. Флаг состоит из равновеликих горизонтальных полос черного, зеленого и золотого цветов. На логотипе изображены копье и щит, колесо, а также кулак, сжимающий копье. Лозунг АНК
– Amandla ngawethu или Matla ke arona ("Власть народу").
С 1940-х годов партия под руководством молодых лидеров созданной Молодежной лиги АНК Уолтера Сисулу, Оливера Тамбо и Нельсона Манделы активизировала действия
по борьбе с апартеидом – официальная политика расовой сегрегации, практиковавшаяся в ЮАР правящей Национальной партией с 1948 по 1994 год. Первоначально методы сопротивления носили пассивный характер – депутации, петиции, собрания. Кульминацией действий по борьбе с апартеидом стала кампания 1952 года против законов о пропусках (чернокожие должны были иметь при себе пропуска, указывающие на их статус занятости) и других мер государственной политики. Результатом кампании явился арест и обвинение в государственной измене лидеров АНК.
В 1955 году на Конгрессе народов, созванном АНК и другими оппозиционными организациями, была принята Хартия свободы – программа борьбы за демократическую Южную Африку, которая остается основным политическим документом АНК.
В 1960 году "Панафриканский конгресс", отколовшийся от АНК в 1959 году, организовал массовые демонстрации против законов о пропусках, в ходе которых полиция убила 69 безоружных демонстрантов в Шарпевиле. После этих событий АНК и "Панафриканский конгресс" были запрещены.
Лишенный законных возможностей для политических действий, АНК ушел в подполье и начал организовываться за пределами Южной Африки для ведения партизанской войны.
В 1961 году АНК создал боевую организацию Umkhonto we Sizwe ("Копье нации") и перешел к вооруженным действиям. В результате действий организации Мандела и другие лидеры АНК были приговорены к пожизненному заключению в 1964 году.
К концу 1970-х годов АНК начал возрождаться в Южной Африке. Поводом для этого стало восстание учащихся в Соуэто в 1976 году, когда полиция и армия открыли по демонстрантам огонь. По данным властей
было убито 23 человека, информационные агентства сообщали о более 500 погибших и тысячах раненых. Борьба против расистских порядков заставила правительство ЮАР пойти на демонтаж системы апартеида.
В 1990 году администрация президента де Клерка сняла запрет на деятельность АНК и его лидеры были освобождены из тюрьмы или получили разрешение вернуться в Южную Африку и заниматься мирной политической деятельностью.
В 1991 году Нельсон Мандела, самый влиятельный из лидеров АНК, сменил Оливера Тамбо на посту лидера партии.
В 1992-1993 годах Мандела возглавлял АНК на переговорах с действующим правительством о переходе к правительству, избираемому всеобщим голосованием.
В апреле 1994 года партия пришла к власти
на первых подобных выборах в стране, набрав 62,6% голосов избирателей.
10 мая 1994 года Мандела, возглавлявший правительство национального единства, вступил в должность первого чернокожего президента Южной Африки.
В 1996 году благодаря усилиям АНК была принята новая конституция ЮАР.
В 1997 году лидером партии стал Табо Мбеки
(президент ЮАР в 1999-2008 годах), в 2007 году – Джейкоб Зума
(президент ЮАР в 2009-2018 годах). В 2017 году Зуму сменил Сирил Рамафоса
(президент ЮАР с 2018 года
).
АНК был доминирующей политической силой Южной Африки на протяжении следующих пяти парламентских выборов – партия неизменно получала большинство голосов
и оставалась правящей. В 1999 году
АНК получил 66,4% голосов избирателей, в 2004 году
– 69,7%, в 2009 году
– 65,9%, в 2014 году
– 62,1%, в 2019 году
– 57,5%.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников