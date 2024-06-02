https://ria.ru/20240602/otvet-1949954380.html

"Хватит неядерного": в США испугались ответа России на решение Запада

"Хватит неядерного": в США испугались ответа России на решение Запада - РИА Новости, 02.06.2024

"Хватит неядерного": в США испугались ответа России на решение Запада

Россия обладает крайне широким арсеналом средств для эффективного неядерного ответа на попытки эскалации со стороны Запада, заявила колумнист журнала Foreign... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T03:23

2024-06-02T03:23

2024-06-02T10:09

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россия обладает крайне широким арсеналом средств для эффективного неядерного ответа на попытки эскалации со стороны Запада, заявила колумнист журнала Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд.Она отметила, что Западу не стоит надеяться на безнаказанность при попытках эскалировать конфликт на Украине такими мерами, как одобрение ударов по России западным оружием. Для этого Москве вовсе не обязательно вступать в масштабную войну с НАТО."У России хватает вариантов для ассиметричного ответа <...> без применения ядерного оружия. Этим ли путем хочет пойти Запад (эскалируя конфликт на Украине. — Прим. ред.)?" — предупредила аналитик.Однако Запад все равно питает призрачные надежды уравнять силы Украины и России за счет отправки своих военных и других направленных на эскалацию решений. По мнению Эшфорд, такого рода меры лишь демонстрируют глупость западных политиков."Вашингтон слепо идет на эскалацию (на Украине. — Прим. ред.), потому что не хочет спуститься на землю в своих военных целях", — заключила она.В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.

https://ria.ru/20240602/makron-1949949146.html

https://ria.ru/20240601/nato-1949941447.html

https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949890032.html

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в мире, россия, украина, сша, эмма эшфорд, нато