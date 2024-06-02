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Американский полковник рассказал о недовольстве офицеров НАТО из-за Украины

Американский полковник рассказал о недовольстве офицеров НАТО из-за Украины - РИА Новости, 02.06.2024

Американский полковник рассказал о недовольстве офицеров НАТО из-за Украины

Наиболее компетентные офицеры НАТО недовольны тем, что у Запада нет полноценной стратегии действий на Украине, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T06:26

2024-06-02T06:26

2024-06-02T14:23

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Наиболее компетентные офицеры НАТО недовольны тем, что у Запада нет полноценной стратегии действий на Украине, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У них (в НАТО. — Прим. ред.) проблемы с руководством. <…> Я понял, что <…> среди тех офицеров НАТО, которые хоть чего-то стоят, наблюдается серьезное недовольство. <…> Они искренне говорят, что они реально не знают, в чем заключается их стратегия", — рассказал он.По мнению Уилкерсона, все действия Запада на Украине призваны лишь принести деньги элитам и обеспечить переизбрание Джо Байдена на пост президента США."Внутриполитическая ситуация запрещает ему (президенту США Джо Байдену. — Прим. ред.) делать что-либо похожее на то, что, в общем-то, рекомендуется, — это прекращение огня и конструктивные переговоры", — отметил полковник.В последнее время политики стран — членов НАТО все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек альянса Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.

https://ria.ru/20240602/otvet-1949954380.html

https://ria.ru/20240602/zachistka-1949955314.html

https://ria.ru/20240602/soyuznik-1949955881.html

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в мире, россия, украина, сша, джо байден, нато