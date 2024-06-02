https://ria.ru/20240602/kndr-1949959603.html
КНДР вновь отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею
КНДР вновь отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею - РИА Новости, 02.06.2024
КНДР вновь отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею
Северная Корея отправила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T06:17
2024-06-02T06:17
2024-06-02T12:16
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СЕУЛ, 2 июн – РИА Новости. Северная Корея отправила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов. По данным военных, с 20.00 (14.00 мск) субботы было обнаружено около 600 воздушных шаров, которые пролетели над военной демаркационной линией, разделяющей две Кореи, и упали в Сеуле и провинции Кёнгидо. Шары, как и в прошлый раз, содержали различный мусор, такой как окурки, бумагу и пластиковые пакеты. Гражданам было указано "воздержаться от деятельности на улице" и не приближаться к шарам, а при их обнаружении сразу же сообщить в полицию или армейское отделение. Во вторник и среду Северная Корея отправила на юг около 260 воздушных шаров с мусором и навозом. По заявлению КНДР, сделано это было как ответ на периодическую отправку южнокорейскими активистами антипхеньянских листовок в Северную Корею. Кроме того, ночь на четверг КНДР выпустила около 10 баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, дальность по крайней мере одной из них составила 350 километров, высота – 100 километров. Также КНДР уже четвертый день подряд глушит сигналы GPS с южной стороны от межкорейской границы в Желтом море. По словам военных, пока что глушение сигнала не создало помех каким-либо военным операциям, хотя и приводило к сбоям в навигационных системах рыболовецких судов и пассажирских лайнеров.
https://ria.ru/20240530/kndr-1949250237.html
https://ria.ru/20240529/kndr-1949038150.html
южная корея
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в мире, южная корея, сеул, кенгидо, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Сеул, Кенгидо, КНДР (Северная Корея)
КНДР вновь отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею
КНДР отправила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею