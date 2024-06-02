https://ria.ru/20240602/isk-1949946432.html

Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля

Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 02.06.2024

Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля

Чили присоединится к иску, которая ЮАР подала против Израиля в Международный суд ООН по ситуации в секторе Газа, сообщил президент латиноамериканской страны... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T00:33

2024-06-02T00:33

2024-06-02T00:33

в мире

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юар

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габриэль борич

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн - РИА Новости. Чили присоединится к иску, которая ЮАР подала против Израиля в Международный суд ООН по ситуации в секторе Газа, сообщил президент латиноамериканской страны Габриэль Борич. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. "Уже насчитывается свыше 35 тысяч погибших, это гуманитарная катастрофа", - сказал Борич. "Я решил, что Чили поддержит дело, которое представила Южная Африка против Израиля в международном суде. Я поручил МИД подготовить доклад с нашими аргументами", - добавил президент, его заявление приводит газета La Tercera. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240602/ssha-1949945129.html

https://ria.ru/20240601/netanyakhu-1949888803.html

https://ria.ru/20240601/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, юар, чили, габриэль борич, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа