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Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 02.06.2024
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00:33 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/isk-1949946432.html
Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля
Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 02.06.2024
Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля
Чили присоединится к иску, которая ЮАР подала против Израиля в Международный суд ООН по ситуации в секторе Газа, сообщил президент латиноамериканской страны... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T00:33
2024-06-02T00:33
в мире
израиль
юар
чили
габриэль борич
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн - РИА Новости. Чили присоединится к иску, которая ЮАР подала против Израиля в Международный суд ООН по ситуации в секторе Газа, сообщил президент латиноамериканской страны Габриэль Борич. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. "Уже насчитывается свыше 35 тысяч погибших, это гуманитарная катастрофа", - сказал Борич. "Я решил, что Чили поддержит дело, которое представила Южная Африка против Израиля в международном суде. Я поручил МИД подготовить доклад с нашими аргументами", - добавил президент, его заявление приводит газета La Tercera. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240602/ssha-1949945129.html
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израиль
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в мире, израиль, юар, чили, габриэль борич, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ЮАР, Чили, Габриэль Борич, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля

Президент Борич: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля по ситуации в Газе

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСантьяго, Чили
Сантьяго, Чили - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Сантьяго, Чили. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн - РИА Новости. Чили присоединится к иску, которая ЮАР подала против Израиля в Международный суд ООН по ситуации в секторе Газа, сообщил президент латиноамериканской страны Габриэль Борич.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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"Уже насчитывается свыше 35 тысяч погибших, это гуманитарная катастрофа", - сказал Борич.
"Я решил, что Чили поддержит дело, которое представила Южная Африка против Израиля в международном суде. Я поручил МИД подготовить доклад с нашими аргументами", - добавил президент, его заявление приводит газета La Tercera.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЮАРЧилиГабриэль БоричООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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