Экс-президент Ахмадинежад намерен принять участие в выборах в Иране
Экс-президент Ирана Ахмадинежад проходит регистрацию на выборах президента
© AP Photo / Vahid SalemiБывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался кандидатом на предстоящих выборах президента
© AP Photo / Vahid Salemi
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался кандидатом на предстоящих выборах президента
ТЕГЕРАН, 2 июн — РИА Новости. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приехал в избирательный штаб в МВД, чтобы зарегистрироваться как кандидат на предстоящих выборах президента, следует из видео, опубликованного в официальном Telegram-канале государственного телевидения.
"Махмуд Ахмадинежад вошел в министерство внутренних дел для регистрации на выборах президента", — говорится в подписи к ролику.
Внеочередные выборы назначили в Иране после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Они пройдут 28 июня.
Регистрация началась 30 мая, к сегодняшнему дню уже успели зарегистрироваться почти два десятка претендентов. Среди них: бывший спикер парламента Али Лариджани, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Сейед Вахид Хагганиан, мэр Тегерана Алиреза Закани и другие известные политики. Впервые регистрацию удалось пройти женщине — за пост президента будет бороться Зохре Элахиан.
Регистрация продлится до 3 июня, а затем в течение недели кандидатов будут проверять на соответствие требованиям. Окончательный список объявят 11 июня.
Две недели с 12 по 26 июня отводится на предвыборную агитацию, а за сутки до выборов объявят "день тишины". Второй тур при необходимости проведут 5 июля.
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая. Вертолет, на котором он возвращался с церемонии открытия гидроузлов на реке Аракс, потерпел крушение в районе Верзеган. На борту находились также министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие чиновники.