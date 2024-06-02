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Экс-президент Ахмадинежад намерен принять участие в выборах в Иране - РИА Новости, 02.06.2024
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10:12 02.06.2024 (обновлено: 13:04 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/iran-1949977437.html
Экс-президент Ахмадинежад намерен принять участие в выборах в Иране
Экс-президент Ахмадинежад намерен принять участие в выборах в Иране - РИА Новости, 02.06.2024
Экс-президент Ахмадинежад намерен принять участие в выборах в Иране
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приехал в избирательный штаб в МВД, чтобы зарегистрироваться как кандидат на предстоящих выборах президента, следует... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:12
2024-06-02T13:04
в мире
справки
иран
махмуд ахмадинежад
али лариджани
саид джалили
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 2 июн — РИА Новости. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приехал в избирательный штаб в МВД, чтобы зарегистрироваться как кандидат на предстоящих выборах президента, следует из видео, опубликованного в официальном Telegram-канале государственного телевидения."Махмуд Ахмадинежад вошел в министерство внутренних дел для регистрации на выборах президента", — говорится в подписи к ролику. Внеочередные выборы назначили в Иране после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Они пройдут 28 июня.Регистрация началась 30 мая, к сегодняшнему дню уже успели зарегистрироваться почти два десятка претендентов. Среди них: бывший спикер парламента Али Лариджани, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Сейед Вахид Хагганиан, мэр Тегерана Алиреза Закани и другие известные политики. Впервые регистрацию удалось пройти женщине — за пост президента будет бороться Зохре Элахиан.Регистрация продлится до 3 июня, а затем в течение недели кандидатов будут проверять на соответствие требованиям. Окончательный список объявят 11 июня. Две недели с 12 по 26 июня отводится на предвыборную агитацию, а за сутки до выборов объявят "день тишины". Второй тур при необходимости проведут 5 июля.Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая. Вертолет, на котором он возвращался с церемонии открытия гидроузлов на реке Аракс, потерпел крушение в районе Верзеган. На борту находились также министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие чиновники.
https://ria.ru/20240528/zarif-1948958452.html
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в мире, справки, иран, махмуд ахмадинежад, али лариджани, саид джалили, крушение вертолета президента ирана
В мире, Справки, Иран, Махмуд Ахмадинежад, Али Лариджани, Саид Джалили, Крушение вертолета президента Ирана
Экс-президент Ахмадинежад намерен принять участие в выборах в Иране

Экс-президент Ирана Ахмадинежад проходит регистрацию на выборах президента

© AP Photo / Vahid SalemiБывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался кандидатом на предстоящих выборах президента
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался кандидатом на предстоящих выборах президента - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался кандидатом на предстоящих выборах президента
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 2 июн — РИА Новости. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приехал в избирательный штаб в МВД, чтобы зарегистрироваться как кандидат на предстоящих выборах президента, следует из видео, опубликованного в официальном Telegram-канале государственного телевидения.
"Махмуд Ахмадинежад вошел в министерство внутренних дел для регистрации на выборах президента", — говорится в подписи к ролику.
Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Внеочередные выборы назначили в Иране после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Они пройдут 28 июня.
Регистрация началась 30 мая, к сегодняшнему дню уже успели зарегистрироваться почти два десятка претендентов. Среди них: бывший спикер парламента Али Лариджани, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Сейед Вахид Хагганиан, мэр Тегерана Алиреза Закани и другие известные политики. Впервые регистрацию удалось пройти женщине — за пост президента будет бороться Зохре Элахиан.
Регистрация продлится до 3 июня, а затем в течение недели кандидатов будут проверять на соответствие требованиям. Окончательный список объявят 11 июня.
Две недели с 12 по 26 июня отводится на предвыборную агитацию, а за сутки до выборов объявят "день тишины". Второй тур при необходимости проведут 5 июля.
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая. Вертолет, на котором он возвращался с церемонии открытия гидроузлов на реке Аракс, потерпел крушение в районе Верзеган. На борту находились также министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие чиновники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
21 мая, 08:00
 
В миреСправкиИранМахмуд АхмадинежадАли ЛариджаниСаид ДжалилиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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