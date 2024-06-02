https://ria.ru/20240602/iran-1949977437.html

Экс-президент Ахмадинежад намерен принять участие в выборах в Иране

Экс-президент Ахмадинежад намерен принять участие в выборах в Иране - РИА Новости, 02.06.2024

Экс-президент Ахмадинежад намерен принять участие в выборах в Иране

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приехал в избирательный штаб в МВД, чтобы зарегистрироваться как кандидат на предстоящих выборах президента, следует... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T10:12

2024-06-02T10:12

2024-06-02T13:04

в мире

справки

иран

махмуд ахмадинежад

али лариджани

саид джалили

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949988425_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f996388919380d50e88d8209948acb81.jpg

ТЕГЕРАН, 2 июн — РИА Новости. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приехал в избирательный штаб в МВД, чтобы зарегистрироваться как кандидат на предстоящих выборах президента, следует из видео, опубликованного в официальном Telegram-канале государственного телевидения."Махмуд Ахмадинежад вошел в министерство внутренних дел для регистрации на выборах президента", — говорится в подписи к ролику. Внеочередные выборы назначили в Иране после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Они пройдут 28 июня.Регистрация началась 30 мая, к сегодняшнему дню уже успели зарегистрироваться почти два десятка претендентов. Среди них: бывший спикер парламента Али Лариджани, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Сейед Вахид Хагганиан, мэр Тегерана Алиреза Закани и другие известные политики. Впервые регистрацию удалось пройти женщине — за пост президента будет бороться Зохре Элахиан.Регистрация продлится до 3 июня, а затем в течение недели кандидатов будут проверять на соответствие требованиям. Окончательный список объявят 11 июня. Две недели с 12 по 26 июня отводится на предвыборную агитацию, а за сутки до выборов объявят "день тишины". Второй тур при необходимости проведут 5 июля.Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая. Вертолет, на котором он возвращался с церемонии открытия гидроузлов на реке Аракс, потерпел крушение в районе Верзеган. На борту находились также министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие чиновники.

https://ria.ru/20240528/zarif-1948958452.html

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, справки, иран, махмуд ахмадинежад, али лариджани, саид джалили, крушение вертолета президента ирана