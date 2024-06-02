https://ria.ru/20240602/gordon-1949988150.html
СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона*
СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона* - РИА Новости, 02.06.2024
СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона*
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который распространял публичные призывы к терроризму и фейки о... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T11:54
2024-06-02T11:54
2024-06-02T13:59
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
украина
дмитрий гордон*
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который распространял публичные призывы к терроризму и фейки о российской армии, сообщили в Следственном комитете."Он совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении России", — добавили в ведомстве.СК возбудил уголовное дело против Гордона* в марте 2022 года, в июле того же года Басманный суд Москвы заочно арестовал его. Как отмечало следствие, журналист призвал к вооруженному нападению на Россию, применению против нее ядерного оружия и уничтожению российских граждан по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию о "бомбардировках" и "артиллерийских обстрелах" гражданской инфраструктуры и мирного населения Украины со стороны российских войск.* Признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240323/zakharova-1935383538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина, дмитрий гордон*
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Украина, Дмитрий Гордон*
СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона*
СК завершил расследование дела против Гордона о фейках и призывах к терроризму