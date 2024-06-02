https://ria.ru/20240602/gordon-1949988150.html

СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона*

СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона* - РИА Новости, 02.06.2024

СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона*

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который распространял публичные призывы к терроризму и фейки о... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T11:54

2024-06-02T11:54

2024-06-02T13:59

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

украина

дмитрий гордон*

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который распространял публичные призывы к терроризму и фейки о российской армии, сообщили в Следственном комитете."Он совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении России", — добавили в ведомстве.СК возбудил уголовное дело против Гордона* в марте 2022 года, в июле того же года Басманный суд Москвы заочно арестовал его. Как отмечало следствие, журналист призвал к вооруженному нападению на Россию, применению против нее ядерного оружия и уничтожению российских граждан по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию о "бомбардировках" и "артиллерийских обстрелах" гражданской инфраструктуры и мирного населения Украины со стороны российских войск.* Признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240323/zakharova-1935383538.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина, дмитрий гордон*