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СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона* - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 02.06.2024 (обновлено: 13:59 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/gordon-1949988150.html
СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона*
СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона* - РИА Новости, 02.06.2024
СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона*
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который распространял публичные призывы к терроризму и фейки о... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T11:54
2024-06-02T13:59
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
украина
дмитрий гордон*
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который распространял публичные призывы к терроризму и фейки о российской армии, сообщили в Следственном комитете."Он совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении России", — добавили в ведомстве.СК возбудил уголовное дело против Гордона* в марте 2022 года, в июле того же года Басманный суд Москвы заочно арестовал его. Как отмечало следствие, журналист призвал к вооруженному нападению на Россию, применению против нее ядерного оружия и уничтожению российских граждан по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию о "бомбардировках" и "артиллерийских обстрелах" гражданской инфраструктуры и мирного населения Украины со стороны российских войск.* Признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240323/zakharova-1935383538.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина, дмитрий гордон*
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Украина, Дмитрий Гордон*
СК завершил расследование дела против украинского журналиста Гордона*

СК завершил расследование дела против Гордона о фейках и призывах к терроризму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который распространял публичные призывы к терроризму и фейки о российской армии, сообщили в Следственном комитете.
"Он совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении России", — добавили в ведомстве.
СК возбудил уголовное дело против Гордона* в марте 2022 года, в июле того же года Басманный суд Москвы заочно арестовал его. Как отмечало следствие, журналист призвал к вооруженному нападению на Россию, применению против нее ядерного оружия и уничтожению российских граждан по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию о "бомбардировках" и "артиллерийских обстрелах" гражданской инфраструктуры и мирного населения Украины со стороны российских войск.
* Признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияУкраинаДмитрий Гордон*
 
 
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