https://ria.ru/20240602/funikuler-1949993324.html
В Киеве остановили движение фуникулера из-за отсутствия напряжения
В Киеве остановили движение фуникулера из-за отсутствия напряжения - РИА Новости, 02.06.2024
В Киеве остановили движение фуникулера из-за отсутствия напряжения
Движение фуникулера, который перевозит до трех тысяч пассажиров в час, остановлено в Киеве из-за отсутствия напряжения, сообщает предприятие "Киевпастранс" в... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:31
2024-06-02T12:31
2024-06-02T12:32
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Движение фуникулера, который перевозит до трех тысяч пассажиров в час, остановлено в Киеве из-за отсутствия напряжения, сообщает предприятие "Киевпастранс" в Telegram-канале. Ранее в воскресенье генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что на всей территории Украины введены экстренные отключения света. "Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго", - говорится в сообщении. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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в мире, украина, киев, укрэнерго, дтэк, киевэнерго
В мире, Украина, Киев, Укрэнерго, ДТЭК, Киевэнерго
В Киеве остановили движение фуникулера из-за отсутствия напряжения
Киевпастранс: в Киеве остановили движение фуникулера из-за отсутствия напряжения