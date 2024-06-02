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ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга - РИА Новости, 02.06.2024
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12:41 02.06.2024 (обновлено: 14:12 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/beglov-1949994599.html
ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга
ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга - РИА Новости, 02.06.2024
ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга
Партия "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на выборах главы города, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:41
2024-06-02T14:12
политика
санкт-петербург
единая россия
александр беглов
андрей турчак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на выборах главы города, передает корреспондент РИА Новости."Не сомневаюсь, что вы поддержите кандидатуру нашего товарища и действующего губернатора Александра Дмитриевича Беглова &lt;...&gt; Безусловно, мы должны его поддержать, объединиться вокруг него и приложить все силы, чтобы обеспечить его убедительную легитимную победу 8 сентября", — сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, выступая на XXXVIII конференции регионального отделения партии.В начале недели с предложением поддержать выдвижение Беглова на пост губернатора выступил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Голосование было тайным. Как заявил председатель Счетной комиссии Павел Рыбчак, всего участники конференции подали 201 бюллетень, все они были действительными. Кандидатуру Беглова поддержали 200 голосами, против выступил один человек.Законодательное собрание Санкт-Петербурга назначило выборы губернатора на 8 сентября. Голосование продлится три дня — с 6 по 8 сентября.
https://ria.ru/20240531/vybory-1949674016.html
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политика, санкт-петербург, единая россия, александр беглов, андрей турчак, дмитрий медведев
Политика, Санкт-Петербург, Единая Россия, Александр Беглов, Андрей Турчак, Дмитрий Медведев
ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга

ЕР выдвинула Беглова кандидатом для участия в выборах губернатора Петербурга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на выборах главы города, передает корреспондент РИА Новости.
"Не сомневаюсь, что вы поддержите кандидатуру нашего товарища и действующего губернатора Александра Дмитриевича Беглова <...> Безусловно, мы должны его поддержать, объединиться вокруг него и приложить все силы, чтобы обеспечить его убедительную легитимную победу 8 сентября", — сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, выступая на XXXVIII конференции регионального отделения партии.
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В Югре изберут нового губернатора в единый день голосования
31 мая, 14:09
В начале недели с предложением поддержать выдвижение Беглова на пост губернатора выступил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Голосование было тайным. Как заявил председатель Счетной комиссии Павел Рыбчак, всего участники конференции подали 201 бюллетень, все они были действительными. Кандидатуру Беглова поддержали 200 голосами, против выступил один человек.
Законодательное собрание Санкт-Петербурга назначило выборы губернатора на 8 сентября. Голосование продлится три дня — с 6 по 8 сентября.
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Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней
Вчера, 11:41
 
ПолитикаСанкт-ПетербургЕдиная РоссияАлександр БегловАндрей ТурчакДмитрий Медведев
 
 
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