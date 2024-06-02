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ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга
ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга - РИА Новости, 02.06.2024
ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга
Партия "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на выборах главы города, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:41
2024-06-02T12:41
2024-06-02T14:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на выборах главы города, передает корреспондент РИА Новости."Не сомневаюсь, что вы поддержите кандидатуру нашего товарища и действующего губернатора Александра Дмитриевича Беглова <...> Безусловно, мы должны его поддержать, объединиться вокруг него и приложить все силы, чтобы обеспечить его убедительную легитимную победу 8 сентября", — сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, выступая на XXXVIII конференции регионального отделения партии.В начале недели с предложением поддержать выдвижение Беглова на пост губернатора выступил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Голосование было тайным. Как заявил председатель Счетной комиссии Павел Рыбчак, всего участники конференции подали 201 бюллетень, все они были действительными. Кандидатуру Беглова поддержали 200 голосами, против выступил один человек.Законодательное собрание Санкт-Петербурга назначило выборы губернатора на 8 сентября. Голосование продлится три дня — с 6 по 8 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, санкт-петербург, единая россия, александр беглов, андрей турчак, дмитрий медведев
Политика, Санкт-Петербург, Единая Россия, Александр Беглов, Андрей Турчак, Дмитрий Медведев
ЕР выдвинула Беглова кандидатом на выборы губернатора Петербурга
ЕР выдвинула Беглова кандидатом для участия в выборах губернатора Петербурга