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В Тверской области арестовали мужчину, отобравшего продукты у инвалида - РИА Новости, 02.06.2024
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13:53 02.06.2024 (обновлено: 13:59 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/arest-1950005680.html
В Тверской области арестовали мужчину, отобравшего продукты у инвалида
В Тверской области арестовали мужчину, отобравшего продукты у инвалида - РИА Новости, 02.06.2024
В Тверской области арестовали мужчину, отобравшего продукты у инвалида
Суд в Тверской области заключил под стражу жителя города Кимры, который отобрал продукты у инвалида, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:53
2024-06-02T13:59
происшествия
кимры
россия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Суд в Тверской области заключил под стражу жителя города Кимры, который отобрал продукты у инвалида, сообщила прокуратура региона. Информация об инциденте появилась ранее в местных социальных сетях. Сообщалось, что "парень-инвалид" возвращался из магазина и присел передохнуть, к нему подошли двое мужчин и начали издеваться, а затем отобрали продукты. На опубликованных кадрах видно, как один из двух мужчин забирает что-то у гражданина и уходит. Как сообщали РИА Новости в УМВД по региону, злоумышленником оказался ранее судимый местный житель, он угрожал инвалиду предметом, похожим на пистолет. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о разбое. "Суд с учетом позиции Кимрской межрайонной прокуратуры заключил под стражу ранее судимого 50-летнего жителя города Кимры, совершившего разбой с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК РФ) в отношении инвалида", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240602/tatarstan-1950005430.html
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происшествия, кимры, россия, тверская область
Происшествия, Кимры, Россия, Тверская область
В Тверской области арестовали мужчину, отобравшего продукты у инвалида

Суд арестовал жителя города Кимры, отобравшего продукты у инвалида

© Прокуратура Тверской области/TelegramЖитель города Кимры, отобравший продукты у инвалида, заключен под стражу
Житель города Кимры, отобравший продукты у инвалида, заключен под стражу
© Прокуратура Тверской области/Telegram
Житель города Кимры, отобравший продукты у инвалида, заключен под стражу
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Суд в Тверской области заключил под стражу жителя города Кимры, который отобрал продукты у инвалида, сообщила прокуратура региона.
Информация об инциденте появилась ранее в местных социальных сетях. Сообщалось, что "парень-инвалид" возвращался из магазина и присел передохнуть, к нему подошли двое мужчин и начали издеваться, а затем отобрали продукты. На опубликованных кадрах видно, как один из двух мужчин забирает что-то у гражданина и уходит. Как сообщали РИА Новости в УМВД по региону, злоумышленником оказался ранее судимый местный житель, он угрожал инвалиду предметом, похожим на пистолет. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о разбое.
"Суд с учетом позиции Кимрской межрайонной прокуратуры заключил под стражу ранее судимого 50-летнего жителя города Кимры, совершившего разбой с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК РФ) в отношении инвалида", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
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