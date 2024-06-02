В Тверской области арестовали мужчину, отобравшего продукты у инвалида
Суд арестовал жителя города Кимры, отобравшего продукты у инвалида
© Прокуратура Тверской области/TelegramЖитель города Кимры, отобравший продукты у инвалида, заключен под стражу
Житель города Кимры, отобравший продукты у инвалида, заключен под стражу
РЯЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Суд в Тверской области заключил под стражу жителя города Кимры, который отобрал продукты у инвалида, сообщила прокуратура региона.
Информация об инциденте появилась ранее в местных социальных сетях. Сообщалось, что "парень-инвалид" возвращался из магазина и присел передохнуть, к нему подошли двое мужчин и начали издеваться, а затем отобрали продукты. На опубликованных кадрах видно, как один из двух мужчин забирает что-то у гражданина и уходит. Как сообщали РИА Новости в УМВД по региону, злоумышленником оказался ранее судимый местный житель, он угрожал инвалиду предметом, похожим на пистолет. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о разбое.
"Суд с учетом позиции Кимрской межрайонной прокуратуры заключил под стражу ранее судимого 50-летнего жителя города Кимры, совершившего разбой с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК РФ) в отношении инвалида", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.