https://ria.ru/20240602/arest-1950005680.html

В Тверской области арестовали мужчину, отобравшего продукты у инвалида

В Тверской области арестовали мужчину, отобравшего продукты у инвалида - РИА Новости, 02.06.2024

В Тверской области арестовали мужчину, отобравшего продукты у инвалида

Суд в Тверской области заключил под стражу жителя города Кимры, который отобрал продукты у инвалида, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:53

2024-06-02T13:53

2024-06-02T13:59

происшествия

кимры

россия

тверская область

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РЯЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Суд в Тверской области заключил под стражу жителя города Кимры, который отобрал продукты у инвалида, сообщила прокуратура региона. Информация об инциденте появилась ранее в местных социальных сетях. Сообщалось, что "парень-инвалид" возвращался из магазина и присел передохнуть, к нему подошли двое мужчин и начали издеваться, а затем отобрали продукты. На опубликованных кадрах видно, как один из двух мужчин забирает что-то у гражданина и уходит. Как сообщали РИА Новости в УМВД по региону, злоумышленником оказался ранее судимый местный житель, он угрожал инвалиду предметом, похожим на пистолет. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о разбое. "Суд с учетом позиции Кимрской межрайонной прокуратуры заключил под стражу ранее судимого 50-летнего жителя города Кимры, совершившего разбой с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК РФ) в отношении инвалида", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240602/tatarstan-1950005430.html

кимры

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кимры, россия, тверская область