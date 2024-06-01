https://ria.ru/20240601/kriminal-1949901017.html
В Тверской области мужчина отобрал у инвалида продукты
В Тверской области мужчина отобрал у инвалида продукты - РИА Новости, 01.06.2024
В Тверской области мужчина отобрал у инвалида продукты
Житель города Кимры Тверской области отобрал у инвалида продукты, полиция его задержала и возбудила уголовное дело по статье о разбое. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:02
2024-06-01T17:02
2024-06-01T18:25
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РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Житель города Кимры Тверской области отобрал у инвалида продукты, полиция его задержала и возбудила уголовное дело по статье о разбое. Информация об инциденте появилась в местных социальных сетях. В группе "Подслушано Кимры" соцсети "ВКонтакте" в пятницу сообщили, что "парень-инвалид" возвращался из магазина, присел на скамейку передохнуть, к нему подошли двое мужчин, издевались над ним, а затем забрали продукты. На опубликованных там же кадрах видно, как один из двух мужчин забирает что-то у гражданина и уходит, последний кричит ему вслед. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России "Кимрский" установлен и задержан мужчина… приблизительно 40 лет… Это местный житель, он ранее судимый. В отношении него следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой)", - сообщили РИА Новости в УМВД по региону. Собеседница уточнила, что пострадавший 1992 года рождения. Инцидент произошел вечером 29 мая. Задержанный угрожал предметом, похожим на пистолет.
https://ria.ru/20240528/kriminal-1948827911.html
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происшествия, россия, кимры
Происшествия, Россия, Кимры
В Тверской области мужчина отобрал у инвалида продукты
Житель Тверской области отобрал продукты у инвалида, возбуждено дело о разбое
РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Житель города Кимры Тверской области отобрал у инвалида продукты, полиция его задержала и возбудила уголовное дело по статье о разбое.
Информация об инциденте появилась в местных социальных сетях. В группе "Подслушано Кимры" соцсети "ВКонтакте" в пятницу сообщили, что "парень-инвалид" возвращался из магазина, присел на скамейку передохнуть, к нему подошли двое мужчин, издевались над ним, а затем забрали продукты. На опубликованных там же кадрах видно, как один из двух мужчин забирает что-то у гражданина и уходит, последний кричит ему вслед.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России
"Кимрский" установлен и задержан мужчина… приблизительно 40 лет… Это местный житель, он ранее судимый. В отношении него следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой)", - сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Собеседница уточнила, что пострадавший 1992 года рождения. Инцидент произошел вечером 29 мая. Задержанный угрожал предметом, похожим на пистолет.