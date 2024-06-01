https://ria.ru/20240601/zhkkh-1949812005.html

Россиян предупредили о скором подорожании "коммуналки"

Россиян предупредили о скором подорожании "коммуналки" - РИА Новости, 01.06.2024

Россиян предупредили о скором подорожании "коммуналки"

С первого июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ в среднем на 10 процентов, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T02:15

2024-06-01T02:15

2024-06-01T02:15

жкх

россия

москва

санкт-петербург

андрей гиринский

общество

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С первого июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ в среднем на 10 процентов, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По его словам, это связано с реакцией производителя услуг на изменения рынка. “В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года, за это время многое изменилось”, отметил он.Согласно утвержденной методике повышения тарифов, для каждого региона введены предельные нормы. Максимальные — в Забайкалье (15%), минимум — в Хакасии (4%). В Москве тарифы могут вырасти на 11%, в Санкт-Петербурге на 10%. Но это верхняя планка — на деле повышение может быть и меньшим, окончательное решение принимают местные власти.Экономист напомнил, что тарифы на услуги ЖКУ регулируют лишь то, что мы потребляем — свет, газ, воду. Тарифы за содержание и ремонт жилья могут меняться в любое время года, если так решат власти региона или сами жители.

https://ria.ru/20240526/zhkkh-1948387819.html

https://realty.ria.ru/20240521/khusnullin-1947147911.html

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москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

жкх, россия, москва, санкт-петербург, андрей гиринский, общество