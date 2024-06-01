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Россиян предупредили о скором подорожании "коммуналки" - РИА Новости, 01.06.2024
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02:15 01.06.2024
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Россиян предупредили о скором подорожании "коммуналки"
Россиян предупредили о скором подорожании "коммуналки" - РИА Новости, 01.06.2024
Россиян предупредили о скором подорожании "коммуналки"
С первого июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ в среднем на 10 процентов, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T02:15
2024-06-01T02:15
жкх
россия
москва
санкт-петербург
андрей гиринский
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С первого июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ в среднем на 10 процентов, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По его словам, это связано с реакцией производителя услуг на изменения рынка. “В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года, за это время многое изменилось”, отметил он.Согласно утвержденной методике повышения тарифов, для каждого региона введены предельные нормы. Максимальные — в Забайкалье (15%), минимум — в Хакасии (4%). В Москве тарифы могут вырасти на 11%, в Санкт-Петербурге на 10%. Но это верхняя планка — на деле повышение может быть и меньшим, окончательное решение принимают местные власти.Экономист напомнил, что тарифы на услуги ЖКУ регулируют лишь то, что мы потребляем — свет, газ, воду. Тарифы за содержание и ремонт жилья могут меняться в любое время года, если так решат власти региона или сами жители.
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жкх, россия, москва, санкт-петербург, андрей гиринский, общество
ЖКХ, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Андрей Гиринский, Общество
Россиян предупредили о скором подорожании "коммуналки"

Доцент Гиринский: с 1 июля в России повысят цены на услуги ЖКУ в среднем на 10%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрибор учета расхода воды
Прибор учета расхода воды - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С первого июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ в среднем на 10 процентов, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
По его словам, это связано с реакцией производителя услуг на изменения рынка. “В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года, за это время многое изменилось”, отметил он.
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Согласно утвержденной методике повышения тарифов, для каждого региона введены предельные нормы. Максимальные — в Забайкалье (15%), минимум — в Хакасии (4%). В Москве тарифы могут вырасти на 11%, в Санкт-Петербурге на 10%. Но это верхняя планка — на деле повышение может быть и меньшим, окончательное решение принимают местные власти.
Экономист напомнил, что тарифы на услуги ЖКУ регулируют лишь то, что мы потребляем — свет, газ, воду. Тарифы за содержание и ремонт жилья могут меняться в любое время года, если так решат власти региона или сами жители.
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