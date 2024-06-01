https://ria.ru/20240601/zapad-1949874832.html

В Крыму сравнили Запад с шакалами

В Крыму сравнили Запад с шакалами - РИА Новости, 01.06.2024

В Крыму сравнили Запад с шакалами

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сравнил с шакалами западные страны,... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:07

2024-06-01T14:07

2024-06-01T14:16

специальная военная операция на украине

россия

украина

георгий мурадов

джо байден

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сравнил с шакалами западные страны, разрешившие украинским войскам атаковать предоставленным Киеву оружием регионы России за пределами зоны СВО. "Стая шакалов, нападающих на медведя, обычно разбегается с визгом, как только пара их разорванных вожаков взлетает в воздух от удара когтистой лапы разъяренного хозяина тайги", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, отрезвить впавший в состояние экстаза Запад может только ясная и осязаемая угроза нанесения по "наиболее ретивым" противникам России "сокрушительного удара, полностью выводящего эти страны из боевых порядков". "Подчеркну: не нанесение внезапного удара, а ультимативная и неотвратимая угроза, с четким определением временных рамок реализации такой угрозы и с выдвижением требований полного и всеобъемлющего прекращения участия в конфликте, включая поставку вооружений. До тех пор, пока этот шаг не будет сделан, будет нарастать число людских потерь, как военных, так и гражданских, а мир будет уверенно шагать к ядерному коллапсу. Когда на одном примере станет ясна неодолимая мощь России, то другим неповадно будет", - сказал постпред. Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

россия

украина

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россия, украина, георгий мурадов, джо байден, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, в мире