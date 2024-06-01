https://ria.ru/20240601/vzryvy-1949944557.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 01.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

В Днепропетровске прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T23:52

2024-06-01T23:52

2024-06-01T23:54

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Общественное"."В Днепре (украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.При этом воздушную тревогу в Днепропетровской области, согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, объявили спустя несколько минут после того, как СМИ сообщили о взрывах.Ранее сигнал тревоги объявили в Николаевской и Одесской областях, с раннего утра субботы он также звучит в Харьковской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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днепропетровск, россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, дмитрий песков