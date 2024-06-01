https://ria.ru/20240601/vspyshki-1949909017.html

На Солнце произошли две мощные вспышки

На Солнце произошли две мощные вспышки - РИА Новости, 01.06.2024

На Солнце произошли две мощные вспышки

Две сильные, но далеко не рекордные вспышки произошли на поверхности Солнца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T18:06

2024-06-01T18:06

2024-06-01T21:37

наука

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

космос - риа наука

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Две сильные, но далеко не рекордные вспышки произошли на поверхности Солнца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. "Две новых вспышки X-уровня произвела область 3697 за половину прошедших суток. Обе вспышки — на нижней границе балла X. Пик первой пришелся почти точно на час ночи по московскому времени (балл события — X1.1, то есть всего на десять процентов выше нижнего порога)", — говорится в пресс-релизе. Вторую вспышку зарегистрировали около полудня, время максимума — 11:48 мск, балл — X1.4. Как отметили в лаборатории, оба события по текущим меркам (сейчас Солнце близко к пику своей активности, в мае уже происходили вспышки балла Х5.8 и Х8.7) не являются особо примечательными. Вместе с этим ученые обращают внимание, что "энергия в области 3697 упорно не хочет заканчиваться, а сама область все ближе подбирается к линии Солнце — Земля". Обе вспышки оказались короткими, с быстрой фазой роста и почти такой же быстрой фазой спада. По предварительным данным, никаких последствий для Земли они не создадут. "Из четырех вспышек высшего балла, произошедших за последние дни, угрозу для Земли представляла только вспышка X1.4 от 29 мая, но выброшенное тогда солнечное вещество уже точно прошло мимо планеты. Судя по всему, это случалось еще вчера вечером", — отметили ученые. В лаборатории не исключили, что в активном центре 3697 на поверхности Солнца могут происходить вспышки и на следующей неделе. В то же время область уменьшилась в размерах по сравнению с предыдущим прохождением мимо Земли.

https://ria.ru/20240601/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html

https://ria.ru/20240510/burya-1945058169.html

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земля, российская академия наук, вспышки на солнце , космос - риа наука