На Украине заявили о повреждении двух ГЭС
"Укргидроэнерго" заявило о критических повреждениях на двух ГЭС в ночь на 1 июня
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Две гидроэлектростанции были поражены на Украине в ночь на субботу, заявили в "Укргидроэнерго", назвав повреждения оборудования критическими.
Украинские власти в субботу заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях страны. По данным властей Львовской области, в регионе поражены три объекта энергетики.
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"Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции", — говорится в сообщении, размещенном в аккаунте "Укргидроэнерго" в Telegram.
В компании заявили о попаданиях по инфраструктуре ГЭС и критических повреждениях оборудования.
В мае "Укргидроэнерго" сообщала об остановке двух своих ГЭС после ударов ВС России.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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