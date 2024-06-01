https://ria.ru/20240601/ukraina-1949875598.html

На Украине заявили о повреждении двух ГЭС

На Украине заявили о повреждении двух ГЭС - РИА Новости, 01.06.2024

На Украине заявили о повреждении двух ГЭС

Две гидроэлектростанции были поражены на Украине в ночь на субботу, заявили в "Укргидроэнерго", назвав повреждения оборудования критическими. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:13

2024-06-01T14:13

2024-06-01T23:05

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

львовская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Две гидроэлектростанции были поражены на Украине в ночь на субботу, заявили в "Укргидроэнерго", назвав повреждения оборудования критическими. Украинские власти в субботу заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях страны. По данным властей Львовской области, в регионе поражены три объекта энергетики. "Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции", — говорится в сообщении, размещенном в аккаунте "Укргидроэнерго" в Telegram. В компании заявили о попаданиях по инфраструктуре ГЭС и критических повреждениях оборудования. В мае "Укргидроэнерго" сообщала об остановке двух своих ГЭС после ударов ВС России. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, львовская область, вооруженные силы украины