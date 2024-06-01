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Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине
Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 01.06.2024
Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине
Дональд Трамп-младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что иностранные инвесторы хотят по окончании конфликта на Украине захватить ее РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:22
2024-06-01T12:22
2024-06-01T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Дональд Трамп-младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что иностранные инвесторы хотят по окончании конфликта на Украине захватить ее сельскохозяйственные угодья. "Никто не объяснил, что, собственно, представляет собой "победа Украины". Я не знаю, что это означает. <...> и тогда BlackRock сможет туда прийти и прибрать к рукам все сельскохозяйственные угодья? Так, что ли, получается? У меня создается такое впечатление", — сказал он.СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.В начале мая газета The Wall Street Journal написала, что группа иностранных держателей облигаций, включая американские инвестиционные компании BlackRock BLK и PIMCO, планируют оказать давление на Украину, чтобы она снова начала выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949844548.html
https://ria.ru/20240601/putin-1949834424.html
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в мире, украина, дональд трамп-младший, такер карлсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп-младший, Такер Карлсон
Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине
Трамп-младший заявил, что иностранные корпорации хотят завладеть Украиной