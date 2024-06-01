https://ria.ru/20240601/ukraina-1949824993.html

Кандидат в президенты США осудил решение Байдена по Украине

Кандидат в президенты США осудил решение Байдена по Украине - РИА Новости, 01.06.2024

Кандидат в президенты США осудил решение Байдена по Украине

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X осудил решение президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T07:10

2024-06-01T07:10

2024-06-01T07:36

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X осудил решение президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России, назвав этот шаг "безумной эскалацией". "Еще одна безумная эскалация со стороны администрации Байдена - наделение Украины полномочиями наносить удары по целям в... России. Используя наше оружие", - написал политик. Киев в пятницу получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, заявил Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей. Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240601/ulybka-1949815078.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240530/bayden-1949147707.html

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в мире, россия, киев, сша, джо байден, роберт кеннеди, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины