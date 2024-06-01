Блинкен и Кулеба договорились завершить переговоры о гарантиях безопасности
Блинкен и Кулеба договорились вскоре завершить переговоры о гарантиях для Киева
© AP Photo / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора договорились в ближайшие недели завершить переговоры по долгосрочным договоренностям о гарантиях безопасности для Киева, заявили в госдепе.
"Двое договорились в ближайшие недели финализировать двусторонние переговоры о долгосрочных договоренностях в области безопасности", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Кроме того, Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшую поддержку Украины, в том числе, поставки оружия и "возможность самообороны против российских военных позиций через границу внутри России".
В пятницу Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.
Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию,
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00