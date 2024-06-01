https://ria.ru/20240601/ukraina-1949812639.html

СМИ: Киев разочарован лишь частичным снятием запрета на удары вглубь России

СМИ: Киев разочарован лишь частичным снятием запрета на удары вглубь России - РИА Новости, 01.06.2024

СМИ: Киев разочарован лишь частичным снятием запрета на удары вглубь России

Украина оказалась разочарована лишь частичным снятием запрета США на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории, но Владимир... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T01:40

2024-06-01T01:40

2024-06-01T01:48

в мире

россия

киев

сша

владимир зеленский

ллойд остин

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_611:223:2419:1240_1920x0_80_0_0_2a079fa15facb919f5826a39ec3f7410.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Украина оказалась разочарована лишь частичным снятием запрета США на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории, но Владимир Зеленский уже в субботу обсудит расширение возможностей Киева с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия", - говорится в публикации. По словам собеседников издания, пожелавших остаться неназванными, в Киеве называют решение американского лидера "только началом", и уже в субботу, 1 июня, Зеленский намерен встретиться с шефом Пентагона для обсуждения снятия запрета. Их переговоры, как ожидается, состоятся в Сингапуре, куда оба прибыли для участия в саммите "Диалог Шангри-Ла". Киев в пятницу получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, заявил Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей. Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский, ллойд остин, джо байден, нато, вооруженные силы украины