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СМИ: Киев разочарован лишь частичным снятием запрета на удары вглубь России - РИА Новости, 01.06.2024
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01:40 01.06.2024 (обновлено: 01:48 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949812639.html
СМИ: Киев разочарован лишь частичным снятием запрета на удары вглубь России
СМИ: Киев разочарован лишь частичным снятием запрета на удары вглубь России - РИА Новости, 01.06.2024
СМИ: Киев разочарован лишь частичным снятием запрета на удары вглубь России
Украина оказалась разочарована лишь частичным снятием запрета США на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории, но Владимир... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T01:40
2024-06-01T01:48
в мире
россия
киев
сша
владимир зеленский
ллойд остин
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Украина оказалась разочарована лишь частичным снятием запрета США на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории, но Владимир Зеленский уже в субботу обсудит расширение возможностей Киева с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия", - говорится в публикации. По словам собеседников издания, пожелавших остаться неназванными, в Киеве называют решение американского лидера "только началом", и уже в субботу, 1 июня, Зеленский намерен встретиться с шефом Пентагона для обсуждения снятия запрета. Их переговоры, как ожидается, состоятся в Сингапуре, куда оба прибыли для участия в саммите "Диалог Шангри-Ла". Киев в пятницу получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, заявил Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей. Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html
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в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский, ллойд остин, джо байден, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: Киев разочарован лишь частичным снятием запрета на удары вглубь России

Politico: Зеленский обсудит с главой Пентагона расширение возможностей Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Украина оказалась разочарована лишь частичным снятием запрета США на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории, но Владимир Зеленский уже в субботу обсудит расширение возможностей Киева с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия", - говорится в публикации.
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По словам собеседников издания, пожелавших остаться неназванными, в Киеве называют решение американского лидера "только началом", и уже в субботу, 1 июня, Зеленский намерен встретиться с шефом Пентагона для обсуждения снятия запрета. Их переговоры, как ожидается, состоятся в Сингапуре, куда оба прибыли для участия в саммите "Диалог Шангри-Ла".
Киев в пятницу получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, заявил Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.
Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
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Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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