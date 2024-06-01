https://ria.ru/20240601/svo-1949836820.html

Киев и Европа просят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию, сообщили СМИ

Киев и Европа просят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2024

Киев и Европа просят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию, сообщили СМИ

Чиновники в Киеве и Европе уже просят США позволить Украине наносить удары по всей территории России, сообщает газета Politico. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:31

2024-06-01T09:31

2024-06-01T21:32

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

йенс столтенберг

владимир путин

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Чиновники в Киеве и Европе уже просят США позволить Украине наносить удары по всей территории России, сообщает газета Politico. "Решение (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории, вероятно, приведет к оказанию (на него. — Прим. ред.) давления и дальше. Украинские и другие европейские чиновники будут неизбежно требовать от Байдена вновь изменить его политику, позволив на этот раз Киеву атаковать всю Россию. На самом деле, это уже происходит", — передает издание. Киев в пятницу получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, заявил Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей. Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории России, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20240531/svo-1949746643.html

https://ria.ru/20240530/pozitsiya-1949533253.html

россия

киев

украина

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россия, киев, украина, йенс столтенберг, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины