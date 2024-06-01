Рейтинг@Mail.ru
Киев и Европа просят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 01.06.2024 (обновлено: 21:32 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/svo-1949836820.html
Киев и Европа просят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию, сообщили СМИ
Киев и Европа просят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
Киев и Европа просят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию, сообщили СМИ
Чиновники в Киеве и Европе уже просят США позволить Украине наносить удары по всей территории России, сообщает газета Politico. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:31
2024-06-01T21:32
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
йенс столтенберг
владимир путин
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97d9dff964b0a1aeb2732c438388fc.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Чиновники в Киеве и Европе уже просят США позволить Украине наносить удары по всей территории России, сообщает газета Politico. "Решение (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории, вероятно, приведет к оказанию (на него. — Прим. ред.) давления и дальше. Украинские и другие европейские чиновники будут неизбежно требовать от Байдена вновь изменить его политику, позволив на этот раз Киеву атаковать всю Россию. На самом деле, это уже происходит", — передает издание. Киев в пятницу получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, заявил Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей. Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории России, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
https://ria.ru/20240531/svo-1949746643.html
https://ria.ru/20240530/pozitsiya-1949533253.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c485bb33cd46ab2aa86427dff3a9e3f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, йенс столтенберг, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Киев и Европа просят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию, сообщили СМИ

Politico: в Киеве и Европе просят США разрешить ВСУ наносить удары по всей РФ

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Чиновники в Киеве и Европе уже просят США позволить Украине наносить удары по всей территории России, сообщает газета Politico.
"Решение (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории, вероятно, приведет к оказанию (на него. — Прим. ред.) давления и дальше. Украинские и другие европейские чиновники будут неизбежно требовать от Байдена вновь изменить его политику, позволив на этот раз Киеву атаковать всю Россию. На самом деле, это уже происходит", — передает издание.
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову
31 мая, 00:06
Киев в пятницу получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, заявил Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.
Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
Вчера, 08:00
Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории России, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Эксперт оценил решение США разрешить ВСУ бить по объектам в России
31 мая, 17:47
Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Харьков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
СМИ раскрыли, что побудило США пересмотреть позицию об ударах ВСУ по России
30 мая, 23:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаЙенс СтолтенбергВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала