https://ria.ru/20240601/sudan-1949839743.html
Посол: власти Судана не против переговоров с Силами быстрого реагирования
Посол: власти Судана не против переговоров с Силами быстрого реагирования - РИА Новости, 01.06.2024
Посол: власти Судана не против переговоров с Силами быстрого реагирования
Власти Судана не против переговоров с Силами быстрого реагирования, но только при выполнении ими ранее достигнутых договоренностей, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:50
2024-06-01T09:50
2024-06-01T10:32
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Власти Судана не против переговоров с Силами быстрого реагирования, но только при выполнении ими ранее достигнутых договоренностей, сообщил в интервью РИА Новости суданский посол в России Мохаммед Сиррадж. "Если они начнут соблюдать договоренности, правительство готово продолжить процесс и сделать все возможное для достижения соглашения", - сказал посол. Он подчеркнул, что власти Судана не против мира и приветствовали разные инициативы мирного урегулирования, в том числе процесс в Джидде в Саудовской Аравии, по итогам которого была подписана декларация о приверженности защите гражданского населения. Она касалась защиты мирных граждан и доступа к гуманитарной помощи. "И она предполагает множество обязательств, которые были подписаны обеими сторонами, но не соблюдались СБР. Среди них – например, не использовать гражданское население как живой щит или не занимать гражданские и частные здания. Или воздерживаться от того, чтобы рекрутировать детей как солдат", - подчеркнул Сиррадж. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа >>
https://ria.ru/20240415/sudan-1940041005.html
https://ria.ru/20240601/sudan-1949838984.html
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судан, в мире
Посол: власти Судана не против переговоров с Силами быстрого реагирования
Посол Сиррадж: власти Судана готовы к диалогу с Силами быстрого реагирования
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Власти Судана не против переговоров с Силами быстрого реагирования, но только при выполнении ими ранее достигнутых договоренностей, сообщил в интервью РИА Новости суданский посол в России Мохаммед Сиррадж.
"Если они начнут соблюдать договоренности, правительство готово продолжить процесс и сделать все возможное для достижения соглашения", - сказал посол.
Он подчеркнул, что власти Судана не против мира и приветствовали разные инициативы мирного урегулирования, в том числе процесс в Джидде в Саудовской Аравии, по итогам которого была подписана декларация о приверженности защите гражданского населения. Она касалась защиты мирных граждан и доступа к гуманитарной помощи.
"И она предполагает множество обязательств, которые были подписаны обеими сторонами, но не соблюдались СБР. Среди них – например, не использовать гражданское население как живой щит или не занимать гражданские и частные здания. Или воздерживаться от того, чтобы рекрутировать детей как солдат", - подчеркнул Сиррадж.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане.