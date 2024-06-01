https://ria.ru/20240601/sudan-1949839743.html

Посол: власти Судана не против переговоров с Силами быстрого реагирования

Посол: власти Судана не против переговоров с Силами быстрого реагирования - РИА Новости, 01.06.2024

Посол: власти Судана не против переговоров с Силами быстрого реагирования

Власти Судана не против переговоров с Силами быстрого реагирования, но только при выполнении ими ранее достигнутых договоренностей, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:50

2024-06-01T09:50

2024-06-01T10:32

судан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850371430_0:206:623:556_1920x0_80_0_0_c42a4943b4444b4c71e15cce154a9666.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Власти Судана не против переговоров с Силами быстрого реагирования, но только при выполнении ими ранее достигнутых договоренностей, сообщил в интервью РИА Новости суданский посол в России Мохаммед Сиррадж. "Если они начнут соблюдать договоренности, правительство готово продолжить процесс и сделать все возможное для достижения соглашения", - сказал посол. Он подчеркнул, что власти Судана не против мира и приветствовали разные инициативы мирного урегулирования, в том числе процесс в Джидде в Саудовской Аравии, по итогам которого была подписана декларация о приверженности защите гражданского населения. Она касалась защиты мирных граждан и доступа к гуманитарной помощи. "И она предполагает множество обязательств, которые были подписаны обеими сторонами, но не соблюдались СБР. Среди них – например, не использовать гражданское население как живой щит или не занимать гражданские и частные здания. Или воздерживаться от того, чтобы рекрутировать детей как солдат", - подчеркнул Сиррадж. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа >>

https://ria.ru/20240415/sudan-1940041005.html

https://ria.ru/20240601/sudan-1949838984.html

https://ria.ru/20240111/sudan-1920767448.html

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

судан, в мире