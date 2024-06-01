https://ria.ru/20240601/sirradzh-1949706673.html

Мохаммед Сиррадж: заявления о том, что Судан союзник Украины, не верны

Мохаммед Сиррадж: заявления о том, что Судан союзник Украины, не верны - РИА Новости, 01.06.2024

Мохаммед Сиррадж: заявления о том, что Судан союзник Украины, не верны

Больше года в Судане – одном из крупнейших государств Африки в восточной части континента – идет кровопролитная гражданская война. Число беженцев внутри страны... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T10:00

2024-06-01T10:00

2024-06-01T16:53

интервью

судан

россия

африка

абдель фаттах аль-бурхан

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Больше года в Судане – одном из крупнейших государств Африки в восточной части континента – идет кровопролитная гражданская война. Число беженцев внутри страны к концу 2023 года превышало 9 миллионов человек. Но сейчас инициатива от Сил быстрого реагирования (одна из сторон конфликта) перешла к правительственным силам, заявил корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. Он рассказал, как развивается конфликт сегодня, какую роль в его урегулировании может занять Россия и отметил вбросы в СМИ, нацеленные на подрыв отношений между Москвой и Хартумом.— Конфликт в Судане длится больше года. Что нам нужно знать о нем сегодня?— Да, прошло почти 14 месяцев с тех пор, как в Судане вспыхнула война. Она началась из-за попытки Сил быстрого реагирования (СБР) свергнуть законно избранную власть в Судане. Они пытались либо захватить, либо убить председателя суверенного совета Судана (Абдель Фаттаха аль-Бурхана – ред.). Когда это не удалось, это переросло в крупномасштабную войну между правительством Судана и ополченцами.— Это действительно случилось в начале войны? Попытка убить аль-Бурхана?— Они напали на него в его резиденции, пытаясь убить или захватить, а затем захватить власть во всей стране. Конечно, национальная армия оказала сопротивление и смогла остановить эту попытку, уничтожив большинство лагерей СБР и ослабив мощь СБР.Они разбежались по разным районам столицы, а позже переместились в другие районы страны и совершили ужасающие нарушения прав человека. Война продолжается так долго, я думаю, из-за неверных интерпретаций происходящего.— Что вы имеете в виду?— Прежде всего, некоторые региональные и международные круги характеризуют эту войну как "конфликт двух генералов". Это ложь. Руководствуясь такими некорректными нарративами легко побудить СБР продолжать эту войну – войну против Судана.Кроме того, необходимо отметить, что военные ресурсы и снабжение СБР получает от региональных сил. Из соседних государств приезжают также и наемники.— Можем ли мы назвать эти государства?— Наемники прибывают из региона Сахель, большинство из них арабского происхождения. У них есть социальные связи с лидерами СБР. Они мобилизуют эти силы и наемников из разных стран.— По вашей оценке, кто сейчас побеждает в этой войне?— Война продолжается. Я знаю, что армия Судана сейчас берет контроль в свои руки и атакует силы СБР по всей стране. В столице, Хартуме. В Умдурмане – большинство районов в этом городе освобождено.Если взглянуть на всю картину войны, то в начале Национальная армия находилась в оборонительной ситуации, потому что на них нападали ополченцы. Сейчас ситуация обратная: Национальная армия действует наступательно, а не оборонительно. У них есть четкий план по искоренению сил СБР.— Возможен ли дипломатический путь решения проблемы?— Правительство Судана не против мира. Мы приветствовали разные инициативы мирного урегулирования, в том числе процесс в Джидде в Саудовской Аравии. По ее итогам была достигнута декларация о приверженности защите гражданского населения Судана. Она касается защиты гражданских и доступа к гуманитарной помощи. И она предполагает множество обязательств, которые были подписаны обеими сторонами, но не соблюдались СБР. Среди них – например, не использовать гражданское население как живой щит или не занимать гражданские и частные здания. Или воздерживаться от того, чтобы рекрутировать детей как солдат.— На ваш взгляд, возможен ли возврат к переговорам в Джидде? При каких условиях?— Если они начнут соблюдать договоренности, правительство готово продолжить процесс и сделать все возможное для достижения соглашения.— Возможно ли, что Хартум попросит Москву стать медиатором на переговорах?— Я считаю, что позиция России очень ясная, справедливая и справедливая по отношению к войне в Судане. И мы поддерживаем контакты с Россией с самого начала конфликта.В прошлом месяце замглавы российского МИД Михаил Богданов совершил важный визит в Судан и ясно заявил, что Россия признает законность правительства Судана и всех его институтов.Таким образом, Россия, руководствуясь принципами своей внешней политики, я считаю, способна сыграть очень важную роль.— Действительно ли многие лечебные учреждения в Судане были частично уничтожены из-за войны?— Как я уже говорил, ополчение разорило и разрушило большинство не только государственных учреждений, не только гражданских объектов, не только домов людей, но и медицинских учреждений и институтов. Я думаю, что сейчас около 70% медицинских учреждений не функционируют должным образом. Это массовое разрушение медицинских учреждений, конечно, привело к вспышкам болезней в нескольких районах Судана.— Нужна ли Судану помощь России?— Да, конечно, нам нужна помощь правительства России, а также помощь частного сектора. И здесь я хотел бы пригласить всех, кто работает в здравоохранении, с правительством, с частным сектором, с НПО, протянуть руку помощи суданским властям с целью улучшения ситуации в Судане.У нас долгая и насыщенная история взаимоотношений с Россией, и мы надеемся, что Россия сможет поучаствовать в восстановлении инфраструктуры в Судане. Мы будем приветствовать это.Более того, сейчас в Судане работают многие российские компании несмотря на ситуацию. Они работают и получают прибыль в горнодобывающем секторе, но в то же время помогают национальной экономике.— Какова ситуация с созданием базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море?— Это вечный вопрос, который задают мне каждый раз журналисты, с которыми я встречаюсь. Собственно говоря, это логистическая точка поддержки в Красном море, о которой было подписано соглашение между двумя странами. И мы рассматриваем этот вопрос в рамках двусторонних отношений, которые, как я вижу, развиваются, и мы надеемся на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.Поскольку соглашение было подписано между двумя странами, это обязательство для обеих стран реализовать проект. И Судан обязуется выполнить это обязательство, и проблема заключается только в завершении некоторых процедурных вопросов.Мы не отказываемся от наших обязательств по строительству базы.— Могли бы вы прокомментировать публикации СМИ о том, что в Национальной армии Судана воевали украинские военные?— Я видел видео и читал об этом. Я не могу подтвердить это. У меня нет официальной информации по этому вопросу. Но я считаю, что, скорее всего, подобная информация используется некоторыми кругами для продвижения их повестки в регионе и на международной арене в условиях политической поляризации.— Кому это выгодно?— Тем, кто заинтересован в постулировании факта, что Судан – союзник Украины. Но это не так.— На ваш взгляд, эти публикации были сделаны для того, чтобы поссорить Россию и Судан?— Я думаю, это часть конфликта России и Украины, и они были нацелены против России. А также против любых попыток построить благополучные, процветающие, развивающиеся двусторонние отношения между Суданом и Россией.— Запад часто говорит о растущем влиянии России в Африке и предлагает с ним бороться. Каково ваше мнение на этот счет?— У России нет колониальной истории или колониального наследия в Африке. И это основа для здоровых отношений между Россией и Африкой. Африка — богатый ресурсами континент. Все эти ресурсы нужно исследовать, а не эксплуатировать. И сейчас африканские народы хорошо усвоили уроки истории. Теперь они способны и готовы следовать своим собственным путем развития.— Такие заявления могут повлиять на отношения России со странами Африки?— Ну, Россия никогда не призывала африканские страны бороться с расширением влияния Запада. Поэтому африканцам нужно самостоятельно искать свой собственный путь развития и прогресса. И я думаю, они усвоили урок.Несколько дней назад мы отмечали День Африки, и нас приветствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его речь была многообещающей и свидетельствовала, что российская политика в отношении Африки находится в хорошем состоянии.— Чего вы ожидаете от ПМЭФ в этом году? Годом ранее Судан не отправлял делегатов на форум, зато в этом году у нее солидный состав – замглавы переходного суверенного совета, глава МИД, другие министры.— Мы высоко ценим возможность участия в этом форуме и рассчитываем на активную работу делегации на нем.На форуме мы планируем подписать соглашение между Управлением геологических исследований Судана и Санкт-Петербургским горным университетом.— Возможно ли в будущем, может быть в этом году, что глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан посетит Россию?— Мы с нетерпением ждем этого. Мы с нетерпением ждем приглашения от российской стороны.

https://ria.ru/20240306/postavki-1931574545.html

https://ria.ru/20240524/mid-1948162631.html

https://ria.ru/20240415/sudan-1940041833.html

https://radiosputnik.ru/20240413/1939807504.html

https://ria.ru/20240415/sudan-1940041005.html

https://radiosputnik.ru/20240525/1948325146.html

https://ria.ru/20240528/delegatsiya-1949000764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, судан, россия, африка, абдель фаттах аль-бурхан, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)