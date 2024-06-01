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Судан планирует организовать визит главы переходного совета страны в Россию - РИА Новости, 01.06.2024
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08:59 01.06.2024 (обновлено: 10:33 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/sudan-1949832766.html
Судан планирует организовать визит главы переходного совета страны в Россию
Судан планирует организовать визит главы переходного совета страны в Россию - РИА Новости, 01.06.2024
Судан планирует организовать визит главы переходного совета страны в Россию
Судан хотел бы организовать визит главы переходного Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана в Россию, ждет приглашения от Москвы, заявил в интервью РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:59
2024-06-01T10:33
судан
россия
москва
абдель фаттах аль-бурхан
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Судан хотел бы организовать визит главы переходного Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана в Россию, ждет приглашения от Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж."Мы с нетерпением ждем этого. Мы с нетерпением ждем приглашения от российской стороны", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа &gt;&gt;
https://ria.ru/20240601/sudan-1949830669.html
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судан, россия, москва, абдель фаттах аль-бурхан
Судан, Россия, Москва, Абдель Фаттах аль-Бурхан
Судан планирует организовать визит главы переходного совета страны в Россию

Посол Сиррадж: Судан хочет организовать визит главы Суверенного совета в РФ

© Фото : Посольство Судана в РоссииПосол Судана в России Мохаммед Сиррадж
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Посольство Судана в России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Судан хотел бы организовать визит главы переходного Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана в Россию, ждет приглашения от Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж.
"Мы с нетерпением ждем этого. Мы с нетерпением ждем приглашения от российской стороны", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа >>
Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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СуданРоссияМоскваАбдель Фаттах аль-Бурхан
 
 
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