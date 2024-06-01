https://ria.ru/20240601/sudan-1949832766.html

Судан планирует организовать визит главы переходного совета страны в Россию

Судан планирует организовать визит главы переходного совета страны в Россию - РИА Новости, 01.06.2024

Судан планирует организовать визит главы переходного совета страны в Россию

Судан хотел бы организовать визит главы переходного Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана в Россию, ждет приглашения от Москвы, заявил в интервью РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:59

2024-06-01T08:59

2024-06-01T10:33

судан

россия

москва

абдель фаттах аль-бурхан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949762471_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_061d013e121cf75c6c1fe99e0d21414e.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Судан хотел бы организовать визит главы переходного Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана в Россию, ждет приглашения от Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж."Мы с нетерпением ждем этого. Мы с нетерпением ждем приглашения от российской стороны", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа >>

https://ria.ru/20240601/sudan-1949830669.html

судан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

судан, россия, москва, абдель фаттах аль-бурхан