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Судан планирует организовать визит главы переходного совета страны в Россию
Судан планирует организовать визит главы переходного совета страны в Россию - РИА Новости, 01.06.2024
Судан планирует организовать визит главы переходного совета страны в Россию
Судан хотел бы организовать визит главы переходного Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана в Россию, ждет приглашения от Москвы, заявил в интервью РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:59
2024-06-01T08:59
2024-06-01T10:33
судан
россия
москва
абдель фаттах аль-бурхан
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Судан хотел бы организовать визит главы переходного Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана в Россию, ждет приглашения от Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж."Мы с нетерпением ждем этого. Мы с нетерпением ждем приглашения от российской стороны", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа >>
https://ria.ru/20240601/sudan-1949830669.html
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судан, россия, москва, абдель фаттах аль-бурхан
Судан, Россия, Москва, Абдель Фаттах аль-Бурхан
Судан планирует организовать визит главы переходного совета страны в Россию
Посол Сиррадж: Судан хочет организовать визит главы Суверенного совета в РФ