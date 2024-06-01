https://ria.ru/20240601/sudan-1949830669.html

Посол усомнился в данных об участии солдат ВСУ в боях в Судане

Посол усомнился в данных об участии солдат ВСУ в боях в Судане - РИА Новости, 01.06.2024

Посол усомнился в данных об участии солдат ВСУ в боях в Судане

Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости усомнился в подлинности информации о том, что украинские военные воевали в составе Национальной... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:34

2024-06-01T08:34

2024-06-01T10:33

судан

россия

союз биатлонистов россии (сбр)

украина

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости усомнился в подлинности информации о том, что украинские военные воевали в составе Национальной армии Судана во время начала конфликта в стране.Ранее газета Wall Street Journal рассказала, что украинские власти в 2023 году на фоне тяжелых потерь и нехватки людей на фронте отправили в Судан военных для участия в конфликте между вооруженными силами Судана и отрядами Сил быстрого реагирования (СБР)."Я видел видео и читал об этом. Я не могу подтвердить это. У меня нет официальной информации по этому вопросу. Но я считаю, что, скорее всего, подобная информация используется некоторыми кругами для продвижения их повестки в регионе и на международной арене в условиях политической поляризации", - сказал Сиррадж.Отвечая на вопрос о том, кому это может быть выгодно, дипломат отметил стороны, заинтересованные в постулировании факта о союзничестве Хартума и Киева."Тем, кто заинтересован в постулировании факта, что Судан – союзник Украины. Но это не так. Я думаю, это часть конфликта России и Украины, и они были нацелены против России. А также против любых попыток построить благополучные, процветающие, развивающиеся двусторонние отношения между Суданом и Россией", - заключил посол.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа >>

https://ria.ru/20240206/sudan-1925613224.html

https://ria.ru/20240601/sudan-1949828447.html

судан

россия

украина

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судан, россия, союз биатлонистов россии (сбр), украина