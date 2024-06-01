https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

Без Китая "саммит мира" в Швейцарии пройдет с оглушительным результатом

Без Китая "саммит мира" в Швейцарии пройдет с оглушительным результатом - РИА Новости, 01.06.2024

Без Китая "саммит мира" в Швейцарии пройдет с оглушительным результатом

Китай не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии — в Пекине не стали тянуть до последнего (встреча пройдет через две недели) и объявили о своем... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:00

2024-06-01T08:00

2024-06-01T08:04

специальная военная операция на украине

аналитика

китай

швейцария

си цзиньпин

ли хуэй

брикс

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949727022_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_9aa1bc816bb430ea8cfb237eb49eb2c2.jpg

Китай не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии — в Пекине не стали тянуть до последнего (встреча пройдет через две недели) и объявили о своем решении:"Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Пекином, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира. План конференции в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, поэтому нам сложно участвовать в такой встрече".Официальное заявление китайского МИД поставило точку в многомесячных спекуляциях вокруг возможного участия представителей КНР в швейцарском саммите. Их вершиной стало недавнее публичное обращение Зеленского к Байдену и Си Цзиньпину с призывом посетить курортное местечко Бюргеншток близ Люцерна. Заявление бывшего украинского президента было сделано после того, как появились сообщения, что президент США не будет присутствовать на конференции, хотя именно Вашингтон является не только, по сути, управляющим "Украины", но и автором самой идеи конференции. Но если с приездом Байдена есть все-таки определенная интрига (имеется вероятность, что вбросы про его отсутствие являются элементом манипуляции и он все-таки примет участие в саммите), то в отношении Си Цзиньпина никаких сомнений не было и не могло быть. Изначально было понятно, что китайский лидер не будет участвовать в конференции (организуемой как многосторонняя встреча на высшем уровне) — обсуждалась только возможность отправки китайской делегации как таковой.То, что и этого не произойдет, стало окончательно ясно еще в начале этого месяца — когда один из помощников Путина поблагодарил Пекин за отказ от участия в швейцарском саммите. Но все ждали официальных заявлений, и вот они прозвучали. Теперь речь идет не только о неучастии официальной китайской делегации (например, на уровне главы МИД) — похоже, что не будет даже наблюдателя. Им мог бы стать спецпредставитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй (его часто называют спецпредставителем по украинскому конфликту — кем он, по сути, и является) — бывший посол в России, за время конфликта уже неоднократно посещавший различные страны и многосторонние встречи. Но, судя по тональности заявления МИД, посол Ли в Бюргеншток не приедет.То есть конференция пройдет без Китая и первых лиц стран Юга, а ведь именно в привлечении их и была главная цель проведения "мирного саммита". Западные организаторы, конечно, изначально понимали, что шансы на полноценное участие КНР призрачны, но все-таки рассчитывали на хоть какую-то делегацию из Пекина и высокий уровень представительства стран Глобального Юга. Приглашения были разосланы в полторы сотни стран — но понятно, что большинство незападных стран не собирались участвовать в конференции, тем более на высшем уровне. Глобальный Юг прислушивался не только к Москве, открыто призывавшей воздержаться от участия в собираемой Западом массовке в "поддержку Украины" (независимо от того, какие резолюции в итоге будут приняты на конференции, западная пропаганда будет трактовать их в духе "весь мир озабочен последствиями русской агрессии"), но и к Пекину. Позиция КНР в отношении конференции была важна для незападных стран — ведь Запад все время говорит им о том, как сильно он давит на Китай и как неоднозначно все с поддержкой Пекином России.Окончательный отказ Китая от поездки в Швейцарию повлияет на участие в саммите и других стран — многие из них тянули с ответом или не хотели определяться с уровнем своего представительства. Первых лиц незападных стран теперь точно будет совсем немного — остается последняя интрига с индийским премьером Моди.Дело в том, что конференция в Швейцарии специально приурочена к саммиту "Большой семерки", который пройдет 13-15 июня в Италии, — чтобы Байдену и прочим неевропейским лидерам было проще добраться до нее. И хотя в "Семерке" из неевропейцев еще только Канада и Япония, на саммит в Италии приглашены очень многие лидеры незападных государств. Обычай звать нечленов клуба существует уже давно — но, пожалуй, впервые приглашены одновременно главы стольких ключевых стран: Индии, Бразилии, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Аргентины, ЮАР и так далее. Нетрудно заметить, что Запад хочет видеть лидеров трех из пяти стран БРИКС (до его недавнего расширения), и им же предлагается после Апулии принять участие в швейцарском саммите. Бразилец Лула и президент ЮАР Рамафоса на конференцию по Украине уже точно не поедут, но бразильская делегация в Бюргеншток прибудет. А вот Индия до сих пор не объявила о своем решении — участие в конференции она, скорее всего, примет, но кто будет во главе делегации — непонятно. Крайне маловероятно, чтобы Моди поехал сам, но для Запада пропагандистским успехом будет даже участие делегации во главе с министром иностранных дел. Понятно, что ничего антироссийского представитель Дели в Швейцарии не поддержит и не подпишет, но, как уже говорилось, Западу нужно изобразить максимально широкое представительство на швейцарской конференции, чтобы использовать это для давления на Россию.Все эти дипломатические игры не влияют напрямую на логику и форму конфликта между Западом и Россией, но вносят дополнительные штрихи в сложную мозаику формирующегося миропорядка. Большая часть ключевых незападных стран, даже понимая ход и логику исторического процесса (вовсе не только на Украине), вынуждены маневрировать, желая сохранить связи и с Западом, и с Россией. Но Китай, не испытывающий никаких сомнений и иллюзий в отношении целей Запада (не только в отношении России, но и его самого), может себе позволить вообще не играть в чужие игры, то есть не участвовать в постановочных "мирных саммитах".

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949597195.html

https://ria.ru/20240531/ssha-1949569928.html

https://ria.ru/20240531/blinken-1949719334.html

https://ria.ru/20240531/kitay-1949664972.html

китай

швейцария

пекин

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, китай, швейцария, си цзиньпин, ли хуэй, брикс, пекин, в мире, украина, россия