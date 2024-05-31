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СМИ: Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 31.05.2024
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06:05 31.05.2024 (обновлено: 11:24 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/kitay-1949557155.html
СМИ: Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии
СМИ: Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 31.05.2024
СМИ: Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии
Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на три... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T06:05
2024-05-31T11:24
китай
украина
в мире
россия
москва
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника.&quot;Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены&quot;, — утверждает агентство.По его сведениям, отказ Китая связан с тем, что на конференции не будет представлена Россия.Конференция по Украине пройдет 15-16 июня недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили порядка 160 государств.При этом, как писало агентство Блумберг, Бразилия и Индия могут отправить на мероприятие младших чиновников, а Китай — ограничиться присутствием старшего госслужащего. К тому же, по сведениям агентства, президент США Джо Байден, скорее всего, тоже не поедет в Швейцарию, сосредоточившись вместо этого на избирательной кампании.По словам президента Владимира Путина, Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но на конференцию в Швейцарии ее не пригласили. Однако формулы мира, основанные не на реальной ситуации, обсуждать невозможно, подчеркнул глава государства. Он отметил, что попытка навязать России условия по урегулированию кризиса закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.
https://ria.ru/20230721/ukraina-1885576754.html
https://ria.ru/20240530/peregovory-1949289282.html
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китай, украина, в мире, россия, москва, владимир хохлов
Китай, Украина, В мире, Россия, Москва, Владимир Хохлов
СМИ: Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Reuters: Китай отказался от участия в конференции по Украине из-за отсутствия РФ

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Пекин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника.
«

"Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены", — утверждает агентство.

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По его сведениям, отказ Китая связан с тем, что на конференции не будет представлена Россия.
Конференция по Украине пройдет 15-16 июня недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили порядка 160 государств.
При этом, как писало агентство Блумберг, Бразилия и Индия могут отправить на мероприятие младших чиновников, а Китай — ограничиться присутствием старшего госслужащего. К тому же, по сведениям агентства, президент США Джо Байден, скорее всего, тоже не поедет в Швейцарию, сосредоточившись вместо этого на избирательной кампании.
По словам президента Владимира Путина, Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но на конференцию в Швейцарии ее не пригласили. Однако формулы мира, основанные не на реальной ситуации, обсуждать невозможно, подчеркнул глава государства. Он отметил, что попытка навязать России условия по урегулированию кризиса закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.
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