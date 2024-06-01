https://ria.ru/20240601/pamyatnik-1949876744.html

Памятник погибшим детям Донбасса открыли в городе Енакиево в ДНР

Памятник погибшим детям Донбасса открыли в городе Енакиево в ДНР - РИА Новости, 01.06.2024

Памятник погибшим детям Донбасса открыли в городе Енакиево в ДНР

Памятник погибшим детям Донбасса открыли в городе Енакиево Донецкой Народной Республики, над которым шефствует Ленинградская область, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:16

2024-06-01T14:16

2024-06-01T14:16

донбасс

енакиево

донецкая народная республика

александр дрозденко

николай овсиенко

зураб церетели

единая россия

российская академия художеств

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Памятник погибшим детям Донбасса открыли в городе Енакиево Донецкой Народной Республики, над которым шефствует Ленинградская область, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "За 10 лет на Донбассе выросли дети, которые не знали мирной жизни. Более 100 детей убиты. Памятник, который открыли в Енакиево, накануне Дня защиты детей, – чтобы помнить об этом и вернуть мир", – написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Он отметил, что подарки к празднику собрали ленинградским отделением партии "Единая Россия" и передали их в ресурсный центр Енакиево вместе с сертификатом на новую спортивную площадку, которую установят до 1 сентября. "Воспитанники центра в ответ подарили концерт и картину. Особенный концерт и особенную картину. Буду помнить. Благодарю ио главы правительства ДНР Андрея Черткова и Николая Овсиенко, заместителя председателя Российского военно-исторического общества за личное участие", - отметил Дрозденко. Автором скульптурной композиции выступил Сурен Харазян. Памятник представляет собой силуэт молодого парня, несущего на руках тело девочки. Его высота составляет 2,9 метра. Монумент был изначально представлен на выставке в Академии Художеств, по итогам которой президент РАХ Зураб Церетели вручил медаль Российской академии художеств "За лучшую дипломную работу" Сурену Харазяну. Ректор академии Семён Михайловский отметил, что эта работа являлась наиболее заметной на выставке. В марте на территории Мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг в деревне Зайцево Гатчинского района состоялось открытие фотоэкспозиции "Трагедия Донбасса – Трагедия Ленинграда", с демонстрацией памятника "Детям-жертвам войны на Донбассе" для жителей и гостей Ленинградской области.

https://radiosputnik.ru/20240508/stskk-1944818473.html

https://ria.ru/20240526/investory-1948548017.html

донбасс

енакиево

донецкая народная республика

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донбасс, енакиево, донецкая народная республика, александр дрозденко, николай овсиенко, зураб церетели, единая россия, российская академия художеств, мемориал