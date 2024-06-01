https://ria.ru/20240601/nato-1949941447.html

"Нет вариантов". В США раскрыли главный страх лидеров НАТО на Украине

"Нет вариантов". В США раскрыли главный страх лидеров НАТО на Украине - РИА Новости, 01.06.2024

"Нет вариантов". В США раскрыли главный страх лидеров НАТО на Украине

Североатлантический альянс напуган возможным поражением Украины, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T22:54

2024-06-01T22:54

2024-06-01T22:54

специальная военная операция на украине

украина

в мире

киев

сша

эммануэль макрон

ларс лёкке расмуссен

йенс столтенберг

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс напуган возможным поражением Украины, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Лидеры НАТО опасаются распада Украины. Пока они гадают, что русские будут делать дальше, у них практически нет вариантов спасения Украины", — говорится в материале.Отмечается, что Украина находится на грани краха. ВСУ не хватает войск, и с каждым днем ситуация становится все хуже, поскольку армия продолжает нести большие потери. Киев не может заменить погибших солдат, а проводимая программа принудительного призыва не способна заменить обученный персонал, пояснил автор статьи."Ввод солдат НАТО в относительно небольшом количестве — это не решение проблемы. Это лишь означает, что Европа вскоре будет заполнена мешками для трупов", — резюмируется в статье.В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.

https://ria.ru/20240601/kharkov-1949914921.html

https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949890032.html

https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949898633.html

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