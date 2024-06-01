https://ria.ru/20240601/mus-1949839944.html

Боррель призвал не допускать двойных стандартов в отношении решений МУС

Боррель призвал не допускать двойных стандартов в отношении решений МУС - РИА Новости, 01.06.2024

Боррель призвал не допускать двойных стандартов в отношении решений МУС

Международное сообщество должно не допускать двойных стандартов в отношении решений Международного уголовного суда (МУС), заявил глава дипломатии Евросоюза... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:51

2024-06-01T09:51

2024-06-01T09:51

в мире

россия

украина

сингапур

жозеп боррель

биньямин нетаньяху

международный уголовный суд

хамас

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Международное сообщество должно не допускать двойных стандартов в отношении решений Международного уголовного суда (МУС), заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он обвинил Россию в якобы нарушении норм международного права на Украине, однако отметил, что "это не единственное место, где нарушается международное право". В РФ ранее называли бездоказательными подобные обвинения. "Я согласен, что это не единственное место (в мире – ред.), где нарушается международное право... Поэтому мы должны быть последовательными в наших принципах и не допускать практики двойных стандартов. Да, в Газе у нас очевидная ситуация, при которой мы вынуждены избегать двойных стандартов", - заявил Боррель на региональном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Трансляцию вел Международный институт стратегических исследований (IISS). По его словам, "если мы приветствуем действия акты Международного уголовного суда против (президента РФ Владимира - ред.) Путина, мы должны быть в состоянии делать то же самое, когда этот же суд предпринимает действия против других акторов на Ближнем Востоке". Ранее главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает заявления на получение ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине. Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск ещё одну судью МУС Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

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в мире, россия, украина, сингапур, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, хамас