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"Аэрофлот" проведет серию праздничных мероприятий ко Дню защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024
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09:00 01.06.2024
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"Аэрофлот" проведет серию праздничных мероприятий ко Дню защиты детей
"Аэрофлот" проведет серию праздничных мероприятий ко Дню защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024
"Аэрофлот" проведет серию праздничных мероприятий ко Дню защиты детей
Компания "Аэрофлот" запланировала к проведению серию мероприятий ко Дню защиты детей, маленьких пассажиров ждут подарки, экскурсии, для них проведут... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:00
2024-06-01T09:00
аэрофлот
год семьи
москва
россия
день защиты детей
международный день защиты детей
дети
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Компания "Аэрофлот" запланировала к проведению серию мероприятий ко Дню защиты детей, маленьких пассажиров ждут подарки, экскурсии, для них проведут профориентацию, концерт, а также будет запущен благотворительный рейс, сообщает пресс-служба авиакомпании.В Международный день защиты детей авиакомпания выполнит благотворительный рейс из Москвы в Сочи. Вырученные от продажи билетов средства направят на помощь детям в новых регионах России. Во время регистрации и вылета этого рейса в аэропорту Шереметьево состоится праздничный концерт "День маленького пассажира". Перед пассажирами и гостями Терминала B выступят подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова: юные музыканты-инструменталисты, Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева, воспитанники ГБУ ЦССВ имени Ю. В. Никулина и творческий коллектив "Аэрофлота" — поющие бортпроводники. Для маленьких пассажиров на протяжении всего мероприятия будет работать студия аквагрима.Юных путешественников, вылетающих в субботу из Москвы, а также на части обратных рейсов ожидают подарки от "Аэрофлота". Помимо традиционных детских наборов малыши до трех лет получат веселый пазл "Семья", а тем, кому от 3 до 11 лет, бортпроводники вручат планшеты с жидкокристаллическим дисплеем для рисования. На всех рейсах прозвучит праздничное поздравление от экипажа по громкой связи.Еще одной активностью, приуроченной к празднику, станет участие "Аэрофлота" в "Фестивале Движения Первых", который пройдет в Москве на ВДНХ. В субботу в рамках фестиваля "Аэрофлот" проведет экскурсию для юных участников "Движения Первых", а также поможет исполнить мечту ребенка с тяжелым заболеванием — участника проекта "Мечтай со мной". Ребята посетят тренажерный комплекс ДПАП и авиашколу "Аэрофлота".Второго июня на ВДНХ для юной аудитории пройдут профориентационные мероприятия с участием пилотов, бортпроводников и кинологической службы авиакомпании. Также "100 вопросов взрослому" подрастающие активисты смогут задать директору Корпоративного университета "Аэрофлота" Татьяне Гаранкиной.За 2023 год "Аэрофлот" перевез более 2,2 миллиона детей в возрасте от 2 до 12 лет и более 256 тысяч младенцев младше 2 лет. В этом году на рейсах авиакомпании гостями уже стали более 764 тысяч детей и более 95 тысяч младенцев.
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аэрофлот, год семьи, москва, россия, день защиты детей, международный день защиты детей, дети
Аэрофлот, Год семьи, Москва, Россия, День защиты детей, Международный день защиты детей, Дети

"Аэрофлот" проведет серию праздничных мероприятий ко Дню защиты детей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Компания "Аэрофлот" запланировала к проведению серию мероприятий ко Дню защиты детей, маленьких пассажиров ждут подарки, экскурсии, для них проведут профориентацию, концерт, а также будет запущен благотворительный рейс, сообщает пресс-служба авиакомпании.
В Международный день защиты детей авиакомпания выполнит благотворительный рейс из Москвы в Сочи. Вырученные от продажи билетов средства направят на помощь детям в новых регионах России. Во время регистрации и вылета этого рейса в аэропорту Шереметьево состоится праздничный концерт "День маленького пассажира". Перед пассажирами и гостями Терминала B выступят подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова: юные музыканты-инструменталисты, Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева, воспитанники ГБУ ЦССВ имени Ю. В. Никулина и творческий коллектив "Аэрофлота" — поющие бортпроводники. Для маленьких пассажиров на протяжении всего мероприятия будет работать студия аквагрима.
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Юных путешественников, вылетающих в субботу из Москвы, а также на части обратных рейсов ожидают подарки от "Аэрофлота". Помимо традиционных детских наборов малыши до трех лет получат веселый пазл "Семья", а тем, кому от 3 до 11 лет, бортпроводники вручат планшеты с жидкокристаллическим дисплеем для рисования. На всех рейсах прозвучит праздничное поздравление от экипажа по громкой связи.
Еще одной активностью, приуроченной к празднику, станет участие "Аэрофлота" в "Фестивале Движения Первых", который пройдет в Москве на ВДНХ. В субботу в рамках фестиваля "Аэрофлот" проведет экскурсию для юных участников "Движения Первых", а также поможет исполнить мечту ребенка с тяжелым заболеванием — участника проекта "Мечтай со мной". Ребята посетят тренажерный комплекс ДПАП и авиашколу "Аэрофлота".
Второго июня на ВДНХ для юной аудитории пройдут профориентационные мероприятия с участием пилотов, бортпроводников и кинологической службы авиакомпании. Также "100 вопросов взрослому" подрастающие активисты смогут задать директору Корпоративного университета "Аэрофлота" Татьяне Гаранкиной.
За 2023 год "Аэрофлот" перевез более 2,2 миллиона детей в возрасте от 2 до 12 лет и более 256 тысяч младенцев младше 2 лет. В этом году на рейсах авиакомпании гостями уже стали более 764 тысяч детей и более 95 тысяч младенцев.
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АэрофлотГод семьиМоскваРоссияДень защиты детейМеждународный день защиты детейДети
 
 
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