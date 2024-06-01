https://ria.ru/20240601/meropriyatiya-1949772271.html

"Аэрофлот" проведет серию праздничных мероприятий ко Дню защиты детей

"Аэрофлот" проведет серию праздничных мероприятий ко Дню защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024

"Аэрофлот" проведет серию праздничных мероприятий ко Дню защиты детей

Компания "Аэрофлот" запланировала к проведению серию мероприятий ко Дню защиты детей, маленьких пассажиров ждут подарки, экскурсии, для них проведут... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:00

2024-06-01T09:00

2024-06-01T09:00

аэрофлот

год семьи

москва

россия

день защиты детей

международный день защиты детей

дети

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Компания "Аэрофлот" запланировала к проведению серию мероприятий ко Дню защиты детей, маленьких пассажиров ждут подарки, экскурсии, для них проведут профориентацию, концерт, а также будет запущен благотворительный рейс, сообщает пресс-служба авиакомпании.В Международный день защиты детей авиакомпания выполнит благотворительный рейс из Москвы в Сочи. Вырученные от продажи билетов средства направят на помощь детям в новых регионах России. Во время регистрации и вылета этого рейса в аэропорту Шереметьево состоится праздничный концерт "День маленького пассажира". Перед пассажирами и гостями Терминала B выступят подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова: юные музыканты-инструменталисты, Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева, воспитанники ГБУ ЦССВ имени Ю. В. Никулина и творческий коллектив "Аэрофлота" — поющие бортпроводники. Для маленьких пассажиров на протяжении всего мероприятия будет работать студия аквагрима.Юных путешественников, вылетающих в субботу из Москвы, а также на части обратных рейсов ожидают подарки от "Аэрофлота". Помимо традиционных детских наборов малыши до трех лет получат веселый пазл "Семья", а тем, кому от 3 до 11 лет, бортпроводники вручат планшеты с жидкокристаллическим дисплеем для рисования. На всех рейсах прозвучит праздничное поздравление от экипажа по громкой связи.Еще одной активностью, приуроченной к празднику, станет участие "Аэрофлота" в "Фестивале Движения Первых", который пройдет в Москве на ВДНХ. В субботу в рамках фестиваля "Аэрофлот" проведет экскурсию для юных участников "Движения Первых", а также поможет исполнить мечту ребенка с тяжелым заболеванием — участника проекта "Мечтай со мной". Ребята посетят тренажерный комплекс ДПАП и авиашколу "Аэрофлота".Второго июня на ВДНХ для юной аудитории пройдут профориентационные мероприятия с участием пилотов, бортпроводников и кинологической службы авиакомпании. Также "100 вопросов взрослому" подрастающие активисты смогут задать директору Корпоративного университета "Аэрофлота" Татьяне Гаранкиной.За 2023 год "Аэрофлот" перевез более 2,2 миллиона детей в возрасте от 2 до 12 лет и более 256 тысяч младенцев младше 2 лет. В этом году на рейсах авиакомпании гостями уже стали более 764 тысяч детей и более 95 тысяч младенцев.

https://ria.ru/20240530/putin-1949386137.html

https://ria.ru/20240528/veterany-1948995628.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, год семьи, москва, россия, день защиты детей, международный день защиты детей, дети