Рейтинг@Mail.ru
Во Франции выступили с неожиданным предложением по России - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 01.06.2024 (обновлено: 15:49 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/makron-1949884605.html
Во Франции выступили с неожиданным предложением по России
Во Франции выступили с неожиданным предложением по России - РИА Новости, 01.06.2024
Во Франции выступили с неожиданным предложением по России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х выступил за переговоры с Россией вместо поддержки киевского режима. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:12
2024-06-01T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
флориан филиппо
франция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948056198_0:229:3232:2047_1920x0_80_0_0_78ae3c346bc6b77f1cc4528bb4ae8b46.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х выступил за переговоры с Россией вместо поддержки киевского режима."Украинский депутат Гончаренко только что проболтался: французские войска уже в пути на Украину! &lt;…&gt; Больше никаких евро и оружия для Украины, выйти из НАТО, поговорить с Россией: остановить марш к третьей мировой войне! Всеобщее восстание за мир!" — написал он.По мнению политика, президент Франции Эммануэль Макрон фактически хочет объявить войну России 6 июня в присутствии Владимира Зеленского. При этом он умалчивает своим согражданам, что войска уже там."Давайте остановим эту бойню! Парламентарии, другие политические партии и другие европейские партии спят! Позор!", — резюмировал онВ последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.
https://ria.ru/20240531/vsu-1949781533.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949548004.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948056198_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_fb0e1148aca03e98a8fd6034b969e43e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, флориан филиппо, франция, россия, нато, патриот, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Франция, Россия, НАТО, Патриот, Вооруженные силы Украины
Во Франции выступили с неожиданным предложением по России

Филиппо призвал начать переговоры с Россией и отказаться от помощи Киеву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС России
Боевая работа артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерии ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х выступил за переговоры с Россией вместо поддержки киевского режима.
"Украинский депутат Гончаренко только что проболтался: французские войска уже в пути на Украину! <…> Больше никаких евро и оружия для Украины, выйти из НАТО, поговорить с Россией: остановить марш к третьей мировой войне! Всеобщее восстание за мир!" — написал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"Путин понимает это". В США раскрыли детали об атаках ВСУ
31 мая, 20:07
По мнению политика, президент Франции Эммануэль Макрон фактически хочет объявить войну России 6 июня в присутствии Владимира Зеленского. При этом он умалчивает своим согражданам, что войска уже там.
"Давайте остановим эту бойню! Парламентарии, другие политические партии и другие европейские партии спят! Позор!", — резюмировал он
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
Вчера, 08:00
При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"В присутствии Зеленского": во Франции раскрыли, что задумал Макрон
31 мая, 02:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоФранцияРоссияНАТОПатриотВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала