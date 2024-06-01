https://ria.ru/20240601/makron-1949884605.html

Во Франции выступили с неожиданным предложением по России

Во Франции выступили с неожиданным предложением по России - РИА Новости, 01.06.2024

Во Франции выступили с неожиданным предложением по России

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х выступил за переговоры с Россией вместо поддержки киевского режима. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:12

2024-06-01T15:12

2024-06-01T15:49

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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франция

россия

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х выступил за переговоры с Россией вместо поддержки киевского режима."Украинский депутат Гончаренко только что проболтался: французские войска уже в пути на Украину! <…> Больше никаких евро и оружия для Украины, выйти из НАТО, поговорить с Россией: остановить марш к третьей мировой войне! Всеобщее восстание за мир!" — написал он.По мнению политика, президент Франции Эммануэль Макрон фактически хочет объявить войну России 6 июня в присутствии Владимира Зеленского. При этом он умалчивает своим согражданам, что войска уже там."Давайте остановим эту бойню! Парламентарии, другие политические партии и другие европейские партии спят! Позор!", — резюмировал онВ последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.

https://ria.ru/20240531/vsu-1949781533.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949548004.html

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