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Белые лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад в Петербурге - РИА Новости, 01.06.2024
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Хорошие новости
 
16:40 01.06.2024 (обновлено: 16:59 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/lebedit-1949896822.html
Белые лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад в Петербурге
Белые лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад в Петербурге - РИА Новости, 01.06.2024
Белые лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад в Петербурге
В пруд Летнего сада в Санкт-Петербурге выпустили после зимовки пару белых лебедей, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:40
2024-06-01T16:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. В пруд Летнего сада в Санкт-Петербурге выпустили после зимовки пару белых лебедей, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "В Карпиев пруд Летнего сада после зимовки в Ленинградском зоопарке вернулись лебеди Елисей и Любава", — говорится в публикации. Губернатор Александр Беглов вместе с сотрудниками Русского музея, Ленинградского зоопарка и учениками гимназии "Альма-Матер" принял участие в выпуске лебедей. "Лебеди в Летнем саду — это живая традиция Петербурга, которой уже много десятков лет. Елисей и Любава радуют жителей и гостей нашего города. Ленинградцы-петербуржцы любят их, ждут каждую весну, приходят специально навестить", — сказал губернатор, поблагодарив Русский музей и Ленинградский зоопарк за сохранение традиции.Лебеди-шипуны Елисей и Любава проводят лето в Карпиевом пруду с 2021 года. Сотрудники отдела орнитологии Ленинградского зоопарка навещают их ежедневно: привозят корм, следят за их здоровьем и поведением.До этого гостей в Летнем саду радовали лебеди Руслан и Людмила. Елисей — их сын. Любава — дочка Афины и Персея, которые теперь с весны до осени живут на пруду Пискаревского мемориала. Летний сад — памятник садово-паркового искусства, заложенный по повелению Петра I в 1704 году. Фонтаны Летнего сада были первыми в России. С 2004 года это один из филиалов Русского музея.
https://ria.ru/20240401/lebedi-1937063499.html
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санкт-петербург, россия, александр беглов, ленинградский зоопарк, общество, русский музей
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Ленинградский зоопарк, Общество, Русский музей
Белые лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад в Петербурге

Белые лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад в Петербурге после зимовки

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаЛебеди Елисей и Любава вернулись в Карпиев пруд Летнего сада
Лебеди Елисей и Любава вернулись в Карпиев пруд Летнего сада - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Лебеди Елисей и Любава вернулись в Карпиев пруд Летнего сада
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. В пруд Летнего сада в Санкт-Петербурге выпустили после зимовки пару белых лебедей, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"В Карпиев пруд Летнего сада после зимовки в Ленинградском зоопарке вернулись лебеди Елисей и Любава", — говорится в публикации.
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"Лебеди в Летнем саду — это живая традиция Петербурга, которой уже много десятков лет. Елисей и Любава радуют жителей и гостей нашего города. Ленинградцы-петербуржцы любят их, ждут каждую весну, приходят специально навестить", — сказал губернатор, поблагодарив Русский музей и Ленинградский зоопарк за сохранение традиции.
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До этого гостей в Летнем саду радовали лебеди Руслан и Людмила. Елисей — их сын. Любава — дочка Афины и Персея, которые теперь с весны до осени живут на пруду Пискаревского мемориала.
Летний сад — памятник садово-паркового искусства, заложенный по повелению Петра I в 1704 году. Фонтаны Летнего сада были первыми в России. С 2004 года это один из филиалов Русского музея.
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