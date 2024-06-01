Белые лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад в Петербурге
Белые лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад в Петербурге после зимовки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. В пруд Летнего сада в Санкт-Петербурге выпустили после зимовки пару белых лебедей, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"В Карпиев пруд Летнего сада после зимовки в Ленинградском зоопарке вернулись лебеди Елисей и Любава", — говорится в публикации.
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Губернатор Александр Беглов вместе с сотрудниками Русского музея, Ленинградского зоопарка и учениками гимназии "Альма-Матер" принял участие в выпуске лебедей.
"Лебеди в Летнем саду — это живая традиция Петербурга, которой уже много десятков лет. Елисей и Любава радуют жителей и гостей нашего города. Ленинградцы-петербуржцы любят их, ждут каждую весну, приходят специально навестить", — сказал губернатор, поблагодарив Русский музей и Ленинградский зоопарк за сохранение традиции.
Лебеди-шипуны Елисей и Любава проводят лето в Карпиевом пруду с 2021 года. Сотрудники отдела орнитологии Ленинградского зоопарка навещают их ежедневно: привозят корм, следят за их здоровьем и поведением.
До этого гостей в Летнем саду радовали лебеди Руслан и Людмила. Елисей — их сын. Любава — дочка Афины и Персея, которые теперь с весны до осени живут на пруду Пискаревского мемориала.
Летний сад — памятник садово-паркового искусства, заложенный по повелению Петра I в 1704 году. Фонтаны Летнего сада были первыми в России. С 2004 года это один из филиалов Русского музея.