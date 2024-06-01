https://ria.ru/20240601/konkurs-1949861539.html

На выставке "Россия" стартовал конкурс "Быть, а не казаться"

На выставке "Россия" стартовал конкурс "Быть, а не казаться" - РИА Новости, 01.06.2024

На выставке "Россия" стартовал конкурс "Быть, а не казаться"

Всероссийский конкурс среди наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться" стартовал 1 июня на Международной выставке-форуме "Россия", передает... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:38

2024-06-01T12:38

2024-06-01T12:39

выставка-форум "россия"

общество

россия

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Всероссийский конкурс среди наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться" стартовал 1 июня на Международной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Конкурс наставников, который называется "Быть, а не казаться", - очень важное начинание, проект, задача, цель - как угодно можно говорить. Воспитание возможно только на примерах", - сказал на запуске конкурса начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Новиков объявил о старте проекта. "Пользуясь случаем и по вашему поручению, объявляю конкурс наставников "Быть, а не казаться" открытым", - сказал он. Отмечается, что конкурс конкурс призван распространить лучшие практики патриотического воспитания по всей стране, а также сформировать кадровый резерв сферы и выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников СВО. Участниками конкурса станут члены и руководители патриотических организаций по всей стране, выпускники военно-патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, студенты профильных специальностей и педагоги. Параллельно с соревновательными этапами будут проведены образовательные семинары от ведущих экспертов сферы военно-патриотического воспитания, педагогические кейсы, а также открытые занятия с молодежью. По итогам конкурса будут определены лучшие наставники России в сфере патриотического воспитания.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, выставка-форум "россия"