https://ria.ru/20240601/kadysheva--1949520716.html

Биография Надежды Кадышевой

Биография Надежды Кадышевой - РИА Новости, 01.06.2024

Биография Надежды Кадышевой

Народная артистка России, солистка ансамбля народной музыки "Золотое кольцо" Надежда Никитична Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки Лениногорского РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:02

2024-06-01T03:02

2024-06-01T03:02

справки

надежда кадышева

россия

лениногорский район

российская академия музыки имени гнесиных

бугульма

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155516/93/1555169313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1951da4e1ed7aa6268d4b67b133e34c9.jpg

Народная артистка России, солистка ансамбля народной музыки "Золотое кольцо" Надежда Никитична Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки Лениногорского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан).В возрасте 10 лет вместе с младшей сестрой из-за смерти матери была отправлена в Бугульму в детский интернат, где провела четыре года. Там посещала кружок пения, участвовала в школьных концертах. В тот период она приняла решение связать свою жизнь с музыкальным искусством.В 14 лет будущая певица переехала в Подмосковье к старшей сестре. Работала на хлопкопрядильной фабрике мотальщицей.Училась в музыкальном училище имени М.М. Ипполитова-Иванова (ныне – Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова), затем продолжила обучение на кафедре сольного пения в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных) в классе профессора Нины Мешко.В период обучения в училище выступала в квартете народной песни "Россияночка" при Москонцерте.В 1983 году вышла замуж за своего партнера по сцене, музыканта и композитора Александра Костюка. В 1988 году Кадышева стала солисткой эстрадного ансамбля народной музыки "Золотое кольцо", основанного ее супругом на базе Смоленской государственной филармонии с музыкантами из группы "Былина".В 1993 году "Золотое кольцо" подписало контракт с известным звукозаписывающим лейблом "Студия Союз".В 1995 году вышел дебютный альбом певицы – "Виновата ли я…". В нем звучали популярные композиции "Страдания", "Под окном черемуха колышется", "Куда бежишь, тропинка милая", "Уральская рябинушка".В том же году Кадышева выпустила второй альбом – "Течет ручей", который около 10 недель держался в десятке самых продаваемых альбомов "Студии Союз". Песни альбома "Широка река", "Я не колдунья", "Вхожу в любовь", "Заплутавшее счастье", а также главная одноименная композиция, стали хитами.Затем появились первые музыкальные клипы на самые популярные песни.С момента образования коллектива Александр Костюк уделял особое внимание поиску и восстановлению народных музыкальных инструментов. Ансамбль использует в своем творчестве более 70 оригинальных инструментов, некоторые из которых не имеют аналогов в мире. В 2005 году в Москве открылся Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", созданный Надеждой Кадышевой и Александром Костюком.В 2017 году они впервые представили шоу "Золотое кольцо", включающее лучшие традиции культурного наследия Руси – от Крайнего севера до юга. В проекте принимают участие более 50 артистов: танцоры, вокалисты, музыканты, акробаты. Шоу стало визитной карточкой России за рубежом, его демонстрировали в Китае, Перу, Мексике, Ирландии и Японии.В числе альбомов и сборников певицы – "Очаровательные глазки" (1996), "Уходи, горе" (1997), "Милая роща" (1998), "Ах, судьба моя, судьба" (2000), "Подари, березка" (2002), "Когда-нибудь…" (2003), "Моя любовь" (2006), "Зажигаем вновь" (2008), "Русский альбом" (2009), "Сударушка" (2012), "И вновь любовь... (2013), "И льется песня..." (2014), "Все как прежде" (2018) и другие.Всего дискография певицы включает концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданные с ансамблем "Золотое кольцо".Вокал Надежды Кадышевой звучит в кинокартинах "Широка река (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010). Народная артистка России (2000).Народная артистка Мордовии, народная артистка Татарстана.Почетный гражданин Бугульмы.Певица замужем за композитором и музыкантом Александром Костюком.Сын – Григорий Костюк – является концертным директором певицы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

лениногорский район

бугульма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, надежда кадышева, россия, лениногорский район, российская академия музыки имени гнесиных, бугульма