https://ria.ru/20240601/kadysheva--1949520716.html
Биография Надежды Кадышевой
Биография Надежды Кадышевой - РИА Новости, 01.06.2024
Биография Надежды Кадышевой
Народная артистка России, солистка ансамбля народной музыки "Золотое кольцо" Надежда Никитична Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки Лениногорского РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:02
2024-06-01T03:02
2024-06-01T03:02
справки
надежда кадышева
россия
лениногорский район
российская академия музыки имени гнесиных
бугульма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155516/93/1555169313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1951da4e1ed7aa6268d4b67b133e34c9.jpg
Народная артистка России, солистка ансамбля народной музыки "Золотое кольцо" Надежда Никитична Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки Лениногорского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан).В возрасте 10 лет вместе с младшей сестрой из-за смерти матери была отправлена в Бугульму в детский интернат, где провела четыре года. Там посещала кружок пения, участвовала в школьных концертах. В тот период она приняла решение связать свою жизнь с музыкальным искусством.В 14 лет будущая певица переехала в Подмосковье к старшей сестре. Работала на хлопкопрядильной фабрике мотальщицей.Училась в музыкальном училище имени М.М. Ипполитова-Иванова (ныне – Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова), затем продолжила обучение на кафедре сольного пения в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных) в классе профессора Нины Мешко.В период обучения в училище выступала в квартете народной песни "Россияночка" при Москонцерте.В 1983 году вышла замуж за своего партнера по сцене, музыканта и композитора Александра Костюка. В 1988 году Кадышева стала солисткой эстрадного ансамбля народной музыки "Золотое кольцо", основанного ее супругом на базе Смоленской государственной филармонии с музыкантами из группы "Былина".В 1993 году "Золотое кольцо" подписало контракт с известным звукозаписывающим лейблом "Студия Союз".В 1995 году вышел дебютный альбом певицы – "Виновата ли я…". В нем звучали популярные композиции "Страдания", "Под окном черемуха колышется", "Куда бежишь, тропинка милая", "Уральская рябинушка".В том же году Кадышева выпустила второй альбом – "Течет ручей", который около 10 недель держался в десятке самых продаваемых альбомов "Студии Союз". Песни альбома "Широка река", "Я не колдунья", "Вхожу в любовь", "Заплутавшее счастье", а также главная одноименная композиция, стали хитами.Затем появились первые музыкальные клипы на самые популярные песни.С момента образования коллектива Александр Костюк уделял особое внимание поиску и восстановлению народных музыкальных инструментов. Ансамбль использует в своем творчестве более 70 оригинальных инструментов, некоторые из которых не имеют аналогов в мире. В 2005 году в Москве открылся Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", созданный Надеждой Кадышевой и Александром Костюком.В 2017 году они впервые представили шоу "Золотое кольцо", включающее лучшие традиции культурного наследия Руси – от Крайнего севера до юга. В проекте принимают участие более 50 артистов: танцоры, вокалисты, музыканты, акробаты. Шоу стало визитной карточкой России за рубежом, его демонстрировали в Китае, Перу, Мексике, Ирландии и Японии.В числе альбомов и сборников певицы – "Очаровательные глазки" (1996), "Уходи, горе" (1997), "Милая роща" (1998), "Ах, судьба моя, судьба" (2000), "Подари, березка" (2002), "Когда-нибудь…" (2003), "Моя любовь" (2006), "Зажигаем вновь" (2008), "Русский альбом" (2009), "Сударушка" (2012), "И вновь любовь... (2013), "И льется песня..." (2014), "Все как прежде" (2018) и другие.Всего дискография певицы включает концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданные с ансамблем "Золотое кольцо".Вокал Надежды Кадышевой звучит в кинокартинах "Широка река (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010). Народная артистка России (2000).Народная артистка Мордовии, народная артистка Татарстана.Почетный гражданин Бугульмы.Певица замужем за композитором и музыкантом Александром Костюком.Сын – Григорий Костюк – является концертным директором певицы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
лениногорский район
бугульма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155516/93/1555169313_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_67436c9f0d66f1a18343c4c7e40d0f87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, надежда кадышева, россия, лениногорский район, российская академия музыки имени гнесиных, бугульма
Справки, Надежда Кадышева, Россия, Лениногорский район, Российская академия музыки имени Гнесиных, Бугульма
Народная артистка России, солистка ансамбля народной музыки "Золотое кольцо" Надежда Никитична Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки Лениногорского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан).
В возрасте 10 лет вместе с младшей сестрой из-за смерти матери была отправлена в Бугульму в детский интернат, где провела четыре года. Там посещала кружок пения, участвовала в школьных концертах. В тот период она приняла решение связать свою жизнь с музыкальным искусством.
В 14 лет будущая певица переехала в Подмосковье к старшей сестре. Работала на хлопкопрядильной фабрике мотальщицей.
Училась в музыкальном училище имени М.М. Ипполитова-Иванова (ныне – Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова), затем продолжила обучение на кафедре сольного пения в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных) в классе профессора Нины Мешко.
В период обучения в училище выступала в квартете народной песни "Россияночка" при Москонцерте.
В 1983 году вышла замуж за своего партнера по сцене, музыканта и композитора Александра Костюка. В 1988 году Кадышева стала солисткой эстрадного ансамбля народной музыки "Золотое кольцо", основанного ее супругом
на базе Смоленской государственной филармонии с музыкантами из группы "Былина".
В 1993 году "Золотое кольцо" подписало контракт с известным звукозаписывающим лейблом "Студия Союз".
В 1995 году вышел дебютный альбом певицы – "Виновата ли я…". В нем звучали популярные композиции "Страдания", "Под окном черемуха колышется", "Куда бежишь, тропинка милая", "Уральская рябинушка".
В том же году Кадышева выпустила второй альбом – "Течет ручей", который около 10 недель держался в десятке самых продаваемых альбомов "Студии Союз". Песни альбома "Широка река", "Я не колдунья", "Вхожу в любовь", "Заплутавшее счастье", а также главная одноименная композиция, стали хитами.
Затем появились первые музыкальные клипы на самые популярные песни.
С момента образования коллектива Александр Костюк уделял особое внимание поиску и восстановлению народных музыкальных инструментов. Ансамбль использует
в своем творчестве более 70 оригинальных инструментов, некоторые из которых не имеют аналогов в мире.
В 2005 году в Москве открылся
Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", созданный Надеждой Кадышевой и Александром Костюком.
В 2017 году они впервые представили шоу
"Золотое кольцо", включающее лучшие традиции культурного наследия Руси – от Крайнего севера до юга. В проекте принимают участие более 50 артистов: танцоры, вокалисты, музыканты, акробаты. Шоу стало визитной карточкой России за рубежом, его демонстрировали в Китае, Перу, Мексике, Ирландии и Японии.
В числе альбомов и сборников
певицы – "Очаровательные глазки" (1996), "Уходи, горе" (1997), "Милая роща" (1998), "Ах, судьба моя, судьба" (2000), "Подари, березка" (2002), "Когда-нибудь…" (2003), "Моя любовь" (2006), "Зажигаем вновь" (2008), "Русский альбом" (2009), "Сударушка" (2012), "И вновь любовь... (2013), "И льется песня..." (2014), "Все как прежде" (2018) и другие.
Всего дискография певицы включает концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданные с ансамблем "Золотое кольцо".
Вокал Надежды Кадышевой звучит
в кинокартинах "Широка река (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).
Народная артистка России (2000
).
Народная артистка Мордовии, народная артистка Татарстана.
Почетный гражданин Бугульмы.
Певица замужем за композитором и музыкантом Александром Костюком.
Сын
– Григорий Костюк – является концертным директором певицы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников