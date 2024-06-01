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В Гагаузии заявили о колоссальном давлении центральных властей - РИА Новости, 01.06.2024
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19:29 01.06.2024 (обновлено: 21:40 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/gagauziya-1949917042.html
В Гагаузии заявили о колоссальном давлении центральных властей
В Гагаузии заявили о колоссальном давлении центральных властей - РИА Новости, 01.06.2024
В Гагаузии заявили о колоссальном давлении центральных властей
Гагаузская автономия Молдавии в последние годы находится под колоссальным давлением центральных властей республики, заявил РИА Новости первый заместитель главы... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T19:29
2024-06-01T21:40
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Гагаузская автономия Молдавии в последние годы находится под колоссальным давлением центральных властей республики, заявил РИА Новости первый заместитель главы региона Илья Узун."Гагаузская автономия на протяжении 30 лет находится постоянно под давлением (со стороны Кишинева. — Прим. ред.). Но давления, под которым мы находимся сейчас, — такого прежде не было. Президент республики Майя Санду пытается нашего башкана (главу Гагаузии Евгению Гуцул. — Прим. ред.) опозорить, унизить, запугать через подконтрольные суды, прокуроров, следователей, пытается оторвать ее от работы, вызывая на суды, в надежде, что она не будет успевать выполнять свои функциональные обязанности", — сказал собеседник агентства.Он выразил уверенность, что давление на главу автономии не увенчается успехом, так как Гуцул — "женщина сильная", а члены ее команды продолжают работу в штатном режиме и делают все, что от них зависит."Мы будем также работать над тем, чтобы защитить главу Гагаузии, потому что она является политической фигурой в Гагаузской автономии, отвечает за права и свободы жителей автономии", — заключил Узун.Суд Кишинева 27 мая после перерыва почти месячного перерыва продолжил рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор". Очередное заседание назначено на 3 июня. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победила представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, но никто из представителей властей республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944849476.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду
В Гагаузии заявили о колоссальном давлении центральных властей

Узун: Гагаузия находится под колоссальным давлением Кишинева

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Гагаузская автономия Молдавии в последние годы находится под колоссальным давлением центральных властей республики, заявил РИА Новости первый заместитель главы региона Илья Узун.
"Гагаузская автономия на протяжении 30 лет находится постоянно под давлением (со стороны Кишинева. — Прим. ред.). Но давления, под которым мы находимся сейчас, — такого прежде не было. Президент республики Майя Санду пытается нашего башкана (главу Гагаузии Евгению Гуцул. — Прим. ред.) опозорить, унизить, запугать через подконтрольные суды, прокуроров, следователей, пытается оторвать ее от работы, вызывая на суды, в надежде, что она не будет успевать выполнять свои функциональные обязанности", — сказал собеседник агентства.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Он выразил уверенность, что давление на главу автономии не увенчается успехом, так как Гуцул — "женщина сильная", а члены ее команды продолжают работу в штатном режиме и делают все, что от них зависит.
"Мы будем также работать над тем, чтобы защитить главу Гагаузии, потому что она является политической фигурой в Гагаузской автономии, отвечает за права и свободы жителей автономии", — заключил Узун.
Суд Кишинева 27 мая после перерыва почти месячного перерыва продолжил рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор". Очередное заседание назначено на 3 июня.
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Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победила представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, но никто из представителей властей республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
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В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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