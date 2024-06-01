https://ria.ru/20240601/deti-1949895121.html
День защиты детей отметили в Ростове-на-Дону
День защиты детей отметили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 01.06.2024
День защиты детей отметили в Ростове-на-Дону
Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в большинстве районов Ростова-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:23
2024-06-01T16:23
2024-06-01T17:01
ростов-на-дону
ростовская область
орловский район
алексей логвиненко
максим горький
международный день защиты детей
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в большинстве районов Ростова-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. В одном из ведущих учреждений дополнительного образования города - Дворце творчества детей и молодежи - организована выставка "Страна, которой правит детство", где демонстрируются, в частности, технические и творческие проекты патриотической направленности, в честь 275-летия Ростова-на-Дону. "Наши ребята - большие молодцы! Каждая работа поистине уникальна. Поручил организовать юным авторам экскурсию в Орловский район Ростовской области, где обитает табун вольных лошадей", - сказал Логвиненко, посетивший мероприятие. Он также вручил награды победителям предметных олимпиад, творческих фестивалей и конкурсов, каждый из которых достиг значительных успехов в спорте, патриотической работе, театральном искусстве и других направлениях. Особое внимание уделили детям военнослужащих: всех ребят поздравили с Днем защиты детей и вручили подарки. Яркий поздник прошел и в центральном парке города - имени Максима Горького. Там в рамках федерального проекта "Большие семейные выходные" состоялись инклюзивный творческий фестиваль и праздничная программа "Детство – лучшая планета". Ребята из фонда "Я есть!" провели дизайнерский показ в стиле цветов Ростовской области. Лучшие детские коллективы города вышли на главную сцену парка, исполнив песни о детстве, Родине, семье, дружбе. На центральной аллее расположилась выставка "Дети Героев", в рамках которой все могли увидеть портреты сыновей и дочерей Защитников Отечества. Также все желающие приняли участие в креативных мастер-классах, посетили ярмарку, угостились мороженым. Кроме того, глава горадминистрации ознакомился с работой Центра безопасности дорожного движения, который в текущем году получил современное оборудование в рамках инициативного бюджетирования. С помощью него ребята получат больше знаний по правилам дорожного движения, уточнил Логвиненко.
https://ria.ru/20240528/tsvety-1948954080.html
https://ria.ru/20240517/obrazovanie-1946766362.html
https://ria.ru/20240502/vodosnabzhenie-1943523337.html
ростов-на-дону
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ростов-на-дону, ростовская область, орловский район, алексей логвиненко, максим горький, международный день защиты детей
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Орловский район, Алексей Логвиненко, Максим Горький, Международный день защиты детей
День защиты детей отметили в Ростове-на-Дону
Логвиненко: день защиты детей отметили в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей прошли в большинстве районов Ростова-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
В одном из ведущих учреждений дополнительного образования города - Дворце творчества детей и молодежи - организована выставка "Страна, которой правит детство", где демонстрируются, в частности, технические и творческие проекты патриотической направленности, в честь 275-летия Ростова-на-Дону.
"Наши ребята - большие молодцы! Каждая работа поистине уникальна. Поручил организовать юным авторам экскурсию в Орловский район Ростовской области, где обитает табун вольных лошадей", - сказал Логвиненко, посетивший мероприятие.
Он также вручил награды победителям предметных олимпиад, творческих фестивалей и конкурсов, каждый из которых достиг значительных успехов в спорте, патриотической работе, театральном искусстве и других направлениях. Особое внимание уделили детям военнослужащих: всех ребят поздравили с Днем защиты детей и вручили подарки.
Яркий поздник прошел и в центральном парке города - имени Максима Горького. Там в рамках федерального проекта "Большие семейные выходные" состоялись инклюзивный творческий фестиваль и праздничная программа "Детство – лучшая планета". Ребята из фонда "Я есть!" провели дизайнерский показ в стиле цветов Ростовской области.
Лучшие детские коллективы города вышли на главную сцену парка, исполнив песни о детстве, Родине, семье, дружбе. На центральной аллее расположилась выставка "Дети Героев", в рамках которой все могли увидеть портреты сыновей и дочерей Защитников Отечества. Также все желающие приняли участие в креативных мастер-классах, посетили ярмарку, угостились мороженым.
Кроме того, глава горадминистрации ознакомился с работой Центра безопасности дорожного движения, который в текущем году получил современное оборудование в рамках инициативного бюджетирования. С помощью него ребята получат больше знаний по правилам дорожного движения, уточнил Логвиненко.