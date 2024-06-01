https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949943033.html

Шойгу заявил, что с Чилингаровым ушла целая эпоха в освоении Арктики

Шойгу заявил, что с Чилингаровым ушла целая эпоха в освоении Арктики - РИА Новости, 01.06.2024

Шойгу заявил, что с Чилингаровым ушла целая эпоха в освоении Арктики

С кончиной великого исследователя Артура Чилингарова ушла целая эпоха в освоении Арктики, заявил секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T23:21

2024-06-01T23:21

2024-06-01T23:21

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артур чилингаров

арктика

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сергей шойгу

общество

умер депутат госдумы чилингаров

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. С кончиной великого исследователя Артура Чилингарова ушла целая эпоха в освоении Арктики, заявил секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. "С болью в сердце узнал о смерти Артура Николаевича Чилингарова. С ним ушла целая эпоха в освоении Арктики. Россия потеряла великого исследователя и настоящего Героя", - отметил Шойгу, слова которого приведены на сайте РГО. Чилингаров внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой географии, подчеркнул он. "Отец Арктики", герой-полярник, просто искренний и преданный своему делу человек. Артур Николаевич шел на риск и совершал невероятное. Он был надежным товарищем, интересным собеседником, мудрым человеком. Он открывал Север и одновременно расширял наши представления о человеческих возможностях. И еще он искренне и страстно любил свою страну. Светлая память!" - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932204.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932520.html

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госдума рф, артур чилингаров, арктика, россия, север, сергей шойгу, общество, умер депутат госдумы чилингаров