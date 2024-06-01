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Шойгу заявил, что с Чилингаровым ушла целая эпоха в освоении Арктики - РИА Новости, 01.06.2024
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23:21 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949943033.html
Шойгу заявил, что с Чилингаровым ушла целая эпоха в освоении Арктики
Шойгу заявил, что с Чилингаровым ушла целая эпоха в освоении Арктики - РИА Новости, 01.06.2024
Шойгу заявил, что с Чилингаровым ушла целая эпоха в освоении Арктики
С кончиной великого исследователя Артура Чилингарова ушла целая эпоха в освоении Арктики, заявил секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T23:21
2024-06-01T23:21
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артур чилингаров
арктика
россия
север
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. С кончиной великого исследователя Артура Чилингарова ушла целая эпоха в освоении Арктики, заявил секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. "С болью в сердце узнал о смерти Артура Николаевича Чилингарова. С ним ушла целая эпоха в освоении Арктики. Россия потеряла великого исследователя и настоящего Героя", - отметил Шойгу, слова которого приведены на сайте РГО. Чилингаров внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой географии, подчеркнул он. "Отец Арктики", герой-полярник, просто искренний и преданный своему делу человек. Артур Николаевич шел на риск и совершал невероятное. Он был надежным товарищем, интересным собеседником, мудрым человеком. Он открывал Север и одновременно расширял наши представления о человеческих возможностях. И еще он искренне и страстно любил свою страну. Светлая память!" - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932204.html
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госдума рф, артур чилингаров, арктика, россия, север, сергей шойгу, общество, умер депутат госдумы чилингаров
Госдума РФ, Артур Чилингаров, Арктика, Россия, Север, Сергей Шойгу, Общество, Умер депутат Госдумы Чилингаров
Шойгу заявил, что с Чилингаровым ушла целая эпоха в освоении Арктики

Шойгу: с великим исследователем Чилингаровым ушла целая эпоха в освоении Арктики

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Артур Чилингаров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. С кончиной великого исследователя Артура Чилингарова ушла целая эпоха в освоении Арктики, заявил секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.
Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
Артур Чилингаров и Владимир Воробьев - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Губернаторы северных регионов оценили вклад Чилингарова в развитие Арктики
Вчера, 21:17
"С болью в сердце узнал о смерти Артура Николаевича Чилингарова. С ним ушла целая эпоха в освоении Арктики. Россия потеряла великого исследователя и настоящего Героя", - отметил Шойгу, слова которого приведены на сайте РГО.
Чилингаров внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой географии, подчеркнул он.
"Отец Арктики", герой-полярник, просто искренний и преданный своему делу человек. Артур Николаевич шел на риск и совершал невероятное. Он был надежным товарищем, интересным собеседником, мудрым человеком. Он открывал Север и одновременно расширял наши представления о человеческих возможностях. И еще он искренне и страстно любил свою страну. Светлая память!" - добавил Шойгу.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В Совфеде отметили оптимизм и жизнелюбие Чилингарова
Вчера, 21:19
 
Госдума РФАртур ЧилингаровАрктикаРоссияСеверСергей ШойгуОбществоУмер депутат Госдумы Чилингаров
 
 
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