https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949938527.html

Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, заявил глава РАН

Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, заявил глава РАН - РИА Новости, 01.06.2024

Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, заявил глава РАН

Выдающийся полярник Артур Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, многое сделал для укрепления позиций России в этом важнейшем регионе, заявил... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T22:28

2024-06-01T22:28

2024-06-01T22:28

артур чилингаров

россия

арктика

геннадий красников

российская академия наук

умер депутат госдумы чилингаров

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выдающийся полярник Артур Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, многое сделал для укрепления позиций России в этом важнейшем регионе, заявил президент Российской Академии наук Геннадий Красников. Чилингаров, выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России, скончался на 85-м году жизни. "С прискорбием узнал о кончине члена-корреспондента РАН, исследователя-океанолога Артура Чилингарова. Артура Николаевича знали и ценили как яркого, талантливого человека, обладающего высокими профессиональными качествами. Он всегда трудился не жалея сил, отдавал всю свою энергию избранному делу. Артур Николаевич Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, многое сделал для укрепления позиций России в этом важнейшем регионе, для развития науки", - отметил Красников. Его слова приводит пресс-служба РАН. "Члены Российской академии наук, коллеги и многочисленные ученики Артура Чилингарова навсегда сохранят о нем светлую память. Самые глубокие соболезнования - его родным и близким", - добавил глава РАН.

https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html

россия

арктика

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артур чилингаров, россия, арктика, геннадий красников, российская академия наук, умер депутат госдумы чилингаров, общество