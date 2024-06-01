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Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, заявил глава РАН - РИА Новости, 01.06.2024
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22:28 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949938527.html
Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, заявил глава РАН
Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, заявил глава РАН - РИА Новости, 01.06.2024
Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, заявил глава РАН
Выдающийся полярник Артур Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, многое сделал для укрепления позиций России в этом важнейшем регионе, заявил... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T22:28
2024-06-01T22:28
артур чилингаров
россия
арктика
геннадий красников
российская академия наук
умер депутат госдумы чилингаров
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выдающийся полярник Артур Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, многое сделал для укрепления позиций России в этом важнейшем регионе, заявил президент Российской Академии наук Геннадий Красников. Чилингаров, выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России, скончался на 85-м году жизни. "С прискорбием узнал о кончине члена-корреспондента РАН, исследователя-океанолога Артура Чилингарова. Артура Николаевича знали и ценили как яркого, талантливого человека, обладающего высокими профессиональными качествами. Он всегда трудился не жалея сил, отдавал всю свою энергию избранному делу. Артур Николаевич Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, многое сделал для укрепления позиций России в этом важнейшем регионе, для развития науки", - отметил Красников. Его слова приводит пресс-служба РАН. "Члены Российской академии наук, коллеги и многочисленные ученики Артура Чилингарова навсегда сохранят о нем светлую память. Самые глубокие соболезнования - его родным и близким", - добавил глава РАН.
https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html
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артур чилингаров, россия, арктика, геннадий красников, российская академия наук, умер депутат госдумы чилингаров, общество
Артур Чилингаров, Россия, Арктика, Геннадий Красников, Российская академия наук, Умер депутат Госдумы Чилингаров, Общество
Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, заявил глава РАН

Красников: Чилингаров многое сделал для укрепления позиций РФ в Арктике

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Артур Чилингаров . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выдающийся полярник Артур Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, многое сделал для укрепления позиций России в этом важнейшем регионе, заявил президент Российской Академии наук Геннадий Красников.
Чилингаров, выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России, скончался на 85-м году жизни.
Депутат Госдумы Артур Чилингаров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Стала известна причина смерти депутата Госдумы Чилингарова
Вчера, 21:02
"С прискорбием узнал о кончине члена-корреспондента РАН, исследователя-океанолога Артура Чилингарова. Артура Николаевича знали и ценили как яркого, талантливого человека, обладающего высокими профессиональными качествами. Он всегда трудился не жалея сил, отдавал всю свою энергию избранному делу. Артур Николаевич Чилингаров внес значимый вклад в изучение Арктики, многое сделал для укрепления позиций России в этом важнейшем регионе, для развития науки", - отметил Красников. Его слова приводит пресс-служба РАН.
"Члены Российской академии наук, коллеги и многочисленные ученики Артура Чилингарова навсегда сохранят о нем светлую память. Самые глубокие соболезнования - его родным и близким", - добавил глава РАН.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ
Вчера, 21:58
 
Артур ЧилингаровРоссияАрктикаГеннадий КрасниковРоссийская академия наукУмер депутат Госдумы ЧилингаровОбщество
 
 
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